UEFA EURO 2024 draw: past meetings, head-to-head records

vs Belgium W1 D0 L1 F3 A3

vs Croatia N/A

vs Czechia W1 D1 L1 F5 A4

vs England W0 D0 L6 F1 A19

vs France W1 D1 L7 F4 A20

vs Germany W0 D1 L13 F10 A38

vs Italy W0 D0 L4 F1 A7

vs Netherlands W0 D0 L4 F1 A7

vs Portugal W1 D1 L5 F5 A13

vs Scotland W0 D0 L2 F0 A6

vs Serbia W1 D1 L5 F7 A15

vs Slovakia N/A

vs Slovenia W1 D2 L4 F2 A6

vs Spain W0 D0 L9 F3 A34

vs Switzerland W0 D1 L6 F4 A12

Play-off contenders

vs Bosnia and Herzegovina W1 L2 D2 F4 A5

vs Estonia W1 D3 L0 F3 A1

vs Finland W2 D1 L4 F6 A8

vs Georgia W3 D4 L8 F13 A23

vs Greece W4 D3 L6 F10 A13

vs Iceland W3 D2 L4 F11 A12

vs Israel W2 D0 L4 F6 A9

vs Kazakhstan W3 D1 L0 F6 A2

vs Luxembourg W4 D1 L2 F10 A4

vs Poland W2 D3 L10 F10 A20

vs Ukraine W0 D1 L5 F4 A13

vs Wales W1 D2 L1 F2 A3