The UEFA Champions League players competing at EURO 2024

As Europe's premier club competition, the UEFA Champions League is unsurprisingly packed with international stars. In total, 186 players from 22 of the 24 teams at EURO 2024 featured in this season's Champions League.

From joint top scorers Harry Kane and Kylian Mbappé to Young Player of the Season Jude Bellingham, here are the 186 players and the number of appearances they made in the competition this season.

Arsenal

10 Kai Havertz (Germany)

10 Declan Rice (England)

10 William Saliba (France)

9 Jorginho (Italy)

9 David Raya (Spain)

9 Bukayo Saka (England)

9 Leandro Trossard (Belgium)

7 Jakub Kiwior (Poland)

6 Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

1 Aaron Ramsdale (England)

Atlético de Madrid

10 Axel Witsel (Belgium)

10 Antoine Griezmann (France)

10 Álvaro Morata (Spain)

10 Jan Oblak (Slovenia)

6 Arthur Vermeeren (Belgium)

3 Memphis Depay (Netherlands)

Barcelona

10 João Cancelo (Portugal)

10 İlkay Gündoğan (Germany)

10 Lamine Yamal (Spain)

9 João Félix (Portugal)

9 Robert Lewandowski (Poland)

8 Jules Koundé (France)

8 Fermín López (Spain)

8 Marc-André ter Stegen (Germany)

8 Ferran Torres (Spain)

7 Andreas Christensen (Denmark)

6 Pedri (Spain)



Bayern

12 Harry Kane (England)

12 Joshua Kimmich (Germany)

12 Leroy Sané (Germany)

11 Konrad Laimer (Austria)

11 Jamal Musiala (Germany)

9 Thomas Müller (Germany)

9 Manuel Neuer (Germany)

7 Kingsley Coman (France)

7 Dayot Upamecano (France)

6 Matthijs de Ligt (Netherlands)



England captain Harry Kane scored eight times as Bayern reached the 2023/24 semi-finals FC Bayern via Getty Images

Benfica

6 João Neves (Portugal)

6 Anatoliy Trubin (Ukraine)

5 Orkun Kökçü (Türkiye)

4 António Silva (Portugal)

3 Alexander Bah (Denmark)3 David Jurásek (Czechia)

Celtic

6 Callum McGregor (Scotland)

6 Greg Taylor (Scotland)

3 James Forrest (Scotland)

Copenhagen

8 Denis Vavro (Slovakia)

2 Scott McKenna (Scotland)

Crvena zvezda

6 Srdjan Mijailović (Serbia)

1 Uroš Spajić (Serbia)

Dortmund

13 Niclas Füllkrug (Germany)

12 Gregor Kobel (Switzerland)

12 Marcel Sabitzer (Austria)

12 Nico Schlotterbeck (Germany)

11 Emre Can (Germany)

9 Salih Özcan (Türkiye)

8 Donyell Malen (Netherlands)

7 Ian Maatsen (Netherlands)

Ian Maatsen, Marcel Sabitzer (pictured) and Gregor Kobel were among the Dortmund players named in UEFA's team of the season UEFA via Getty Images

Feyenoord

6 Lutsharel Geertruida (Netherlands)

6 Dávid Hancko (Slovakia)

5 Luka Ivanušec (Croatia)

4 Justin Bijlow (Netherlands)

4 Ondřej Lingr (Czechia)

4 Gernot Trauner (Austria)

2 Leo Sauer (Slovaki)

Galatasaray

6 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

6 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

5 Kaan Ayhan (Türkiye)

Inter

8 Nicolò Barella (Italy)

8 Marcus Thuram (France)

7 Alessandro Bastoni (Italy)

7 Matteo Darmian (Italy)

7 Federico Dimarco (Italy)

7 Davide Frattesi (Italy)

7 Yann Sommer (Switzerland)

6 Kristjan Asllani (Albania)

6 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

6 Stefan de Vrij (Netherlands)

5 Denzel Dumfries (Netherlands)

5 Benjamin Pavard (France)

4 Marko Arnautović (Austria)



Lazio

6 Mattia Zaccagni (Italy)

5 Elseid Hysaj (Albania)



Leipzig

8 Loïs Openda (Belgium)

8 Benjamin Šeško (Slovenia)

8 Xavi Simons (Netherlands)

7 Yussuf Poulsen (Denmark)

7 David Raum (Germany)

6 Christoph Baumgartner (Austria)

6 Benjamin Henrichs (Germany)

4 Nicolas Seiwald (Austria)

3 Péter Gulácsi (Hungary)

3 Dani Olmo (Spain)

2 Willi Orbán (Hungary)

Lens

6 Kevin Danso (Austria)

6 Przemysław Frankowski (Poland)

6 Brice Samba (France)



Manchester City

9 Rúben Dias (Portugal)

8 Manuel Akanji (Switzerland)

8 Bernardo Silva (Portugal)

8 Phil Foden (England)

8 Rodri (Spain)

7 Nathan Aké (Netherlands)

7 Jérémy Doku (Belgium)

7 Matheus Nunes (Portugal)

6 Joško Gvardiol (Croatia)

6 Mateo Kovačić (Croatia)

6 John Stones (England)

6 Kyle Walker (England)

2 Kevin de Bruyne (Belgium)

Portugal's Rúben Dias featured in nine of Man City's 10 UEFA Champions League fixtures UEFA via Getty Images

Manchester United

6 Bruno Fernandes (Portugal)

6 Diogo Dalot (Portugal)

6 Rasmus Højlund (Denmark)

5 Scott McTominay (Scotland)

4 Christian Eriksen (Denmark)

2 Kobbie Mainoo (England)

2 Luke Shaw (England)

Milan

6 Olivier Giroud (France)

6 Théo Hernandez (France)

6 Mike Maignan (France)

6 Tijjani Reijnders (Netherlands)

5 Rafael Leão (Portugal)

3 Noah Okafor (Switzerland)

2 Luka Jović (Serbia) 1 Simon Kjær (Denmark)

Napoli

8 Giovanni Di Lorenzo (Italy)

8 Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

8 Stanislav Lobotka (Slovakia)

8 Alex Meret (Italy)

8 Giacomo Raspadori (Italy)

6 Piotr Zieliński (Poland)



Newcastle

6 Anthony Gordon (England)

6 Fabian Schär (Switzerland)

6 Kieran Trippier (England)

1 Martin Dúbravka (Slovakia)



Paris

12 Gianluigi Donnarumma (Italy)

12 Kylian Mbappé (France)

12 Vitinha (Portugal)

11 Ousmane Dembélé (France)

11 Warren Zaïre-Emery (France)

10 Bradley Barcola (France)

10 Randal Kolo Muani (France)

9 Fabián Ruiz (Spain)

7 Gonçalo Ramos (Portugal)

6 Milan Škriniar (Slovakia)

5 Nuno Mendes (Portugal)

3 Danilo (Portugal)

Porto

8 Francisco Conceição (Portugal)

8 Diogo Costa (Portugal)

7 Pepe (Portugal)

PSV

8 Johan Bakayoko (Belgium)

7 Jerdy Schouten (Netherlands)

7 Joey Veerman (Netherlands)



Real Madrid

12 Toni Kroos (Germany)

12 Nacho (Spain)

12 Antonio Rüdiger (Germany)

11 Jude Bellingham (England)

11 Eduardo Camavinga (France)

11 Joselu (Spain)

11 Ferland Mendy (France)

11 Luka Modrić (Croatia)

10 Dani Carvajal (Spain)

8 Andriy Lunin (Ukraine)

8 Aurélien Tchouaméni (France)

England's Jude Bellingham was named the tournament's Young Player of the Season UEFA via Getty Images

Real Sociedad

8 Alejandro Remiro (Spain)

8 Martín Zubimendi (Spain)

7 Robin Le Normand (Spain)

7 Mikel Merino (Spain)

7 Mikel Oyarzabal (Spain)

2 Kieran Tierney (Scotland)

Salzburg

6 Strahinja Pavlović (Serbia)

6 Petar Ratkov (Serbia)

6 Luka Sučić (Croatia)

Sevilla

6 Nemanja Gudelj (Serbia)

4 Dodi Lukébakio (Belgium)

4 Jesús Navas (Spain)

Shakhtar Donetsk

6 Taras Stepanenko (Ukraine)

6 Georgiy Sudakov (Ukraine)

6 Oleksandr Zubkov (Ukraine)

5 Mykola Matviyenko (Ukraine)

4 Valeriy Bondar (Ukraine)

4 Giorgi Gocholeishvili (Georgia)

3 Yukhym Konoplia (Ukraine)



Union Berlin

5 Josip Juranović (Croatia)

5 Frederik Rønnow (Denmark)