Oršić, Modrić, Perišić: Who are Croatia's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Croatian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

122: Luka Modrić (Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, Real Madrid)

93: Ivan Rakitić (Basel, Schalke, Barcelona, Sevilla)

89: Darijo Srna (Hajduk Split, Shakhtar Donetsk)

74: Mario Mandžukić (Dinamo Zagreb, Bayern München, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan)

70: Mateo Kovačić (Dinamo Zagreb, Real Madrid, Chelsea)

54: Dejan Lovren (Dinamo Zagreb, Lyon, Liverpool, Zenit)

51: Robert Kovač (Bayer Leverkusen, Bayern München, Juventus)

47: Eduardo (Dinamo Zagreb, Arsenal, Shakhtar Donetsk)

46: Ivan Perišić (Dortmund, Inter Milan, Bayern, Tottenham)

45: Sammir (Dinamo Zagreb)

Top-scoring Croatian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

The prolific Mario Mandžukić ©Getty Images

28: Mario Mandžukić (Dinamo Zagreb, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus)

15: Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)

13: Eduardo (Dinamo Zagreb, Arsenal, Shakhtar Donetsk)

12: Ivica Olić (CSKA Moskva, Hamburg, Bayern München)

11: Alen Bokšić (Marseille, Juventus, Lazio)

11: Luka Modrić (Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, Real Madrid)

10: Boško Balaban (Rijeka, Dinamo Zagreb, Club Brugge)

10: Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

10: Dado Pršo (Monaco, Rangers)

10: Ivan Rakitić (Schalke, Sevilla, Barcelona)



Most appearances by Croatian players in UEFA club competition*

Shakhtar stalwart Darijo Srna ©AFP/Getty Images

146: Darijo Srna (Hajduk Split, Shakhtar Donetsk)

141: Luka Modrić (Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, Real Madrid)

133: Ivan Rakitić (Basel, Schalke, Sevilla, Barcelona)

97: Mateo Kovačić (Dinamo Zagreb, Real Madrid, Chelsea)

95: Mario Mandžukić (Dinamo Zagreb, Bayern München, Atlético Madrid, Juventus)

95: Ognjen Vukojević (Slaven Koprivnica, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Austria Wien)

84: Domagoj Vida (Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Beşiktaş)

83: Dejan Lovren (Dinamo Zagreb, Lyon, Liverpool, Zenit)

82: Mladen Petrić (Grasshopper Club, Basel, Hamburg, Panathinaikos)

80: Milan Badelj (Dinamo Zagreb, Fiorentina, Lazio)

80: Ivan Perišić (Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter Milan, Bayern, Tottenham)

Top-scoring Croatian players in UEFA club competition*

Mladen Petrić with Panathinaikos ©Getty Images

32: Mario Mandžukić (Dinamo Zagreb, Bayern München, Atlético de Madrid, Juventus)

28: Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)

27: Mladen Petrić (Grasshopper Club, Basel, Hamburg, Panathinaikos)

26: Ivica Olić (Dinamo Zagreb, CSKA Moskva, Hamburg, Bayern München, Wolfsburg)

25: Zlatko Vujović (Hajduk Split, Bordeaux, Paris)

21: Eduardo (Dinamo Zagreb, Arsenal, Shakhtar Donetsk)

19: Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

17: Boško Balaban (Rijeka, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Club Brugge)

17: Miljenko Mumlek (Varaždin, Dinamo Zagreb, Standard Liège)

17: Marin Tomasov (Hajduk Split, Rijeka, Astana)

Notable firsts



Robert Prosinečki with the trophy in 1991 ©Bob Thomas/Getty Images

First Croatian player to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League

Robert Prosinečki (Crvena zvezda 0-0 Marseille, aet, Crvena zvezda win 5-3 on penalties, 1990/91)



First Croatian to appear in a UEFA Cup/UEFA Europa League final win

Mladen Ramljak (Tottenham Hotspur 2-4 agg Feyenoord, 1973/74)



Only Croatian club to win the Inter-Cities Fairs Cup (non-UEFA affiliated predecessor of the UEFA Cup/UEFA Europa League)

Dinamo Zagreb (1966/67)



First Croatian to score in a UEFA Champions League final

Mario Mandžukić (Borussia Dortmund 1-2 Bayern München, 2012/13)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup