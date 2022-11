Busquets, Ramos, Piqué: Who are Spain's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Spanish players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

181: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

157: Xavi Hernández (Barcelona)

144: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

135: Sergio Ramos (Real Madrid, Paris)

132: Andrés Iniesta (Barcelona)

130: Gerard Piqué (Manchester United, Barcelona)

129: Sergio Busquets (Barcelona)

127: Xabi Alonso (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern)

120: Carles Puyol (Barcelona)

112: Cesc Fàbregas (Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco)

Top-scoring Spanish players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Watch ten of Raúl's best goals

71: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

49: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

39: Fernando Morientes (Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille)

30: Francisco Gento (Real Madrid)

24: Cesc Fàbregas (Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco)

23: Álvaro Morata (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid)

22: Carlos Santillana (Real Madrid)

21: Amancio Amaro (Real Madrid)

20: Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético)

20: Luis Enrique (Real Madrid, Barcelona)

Most appearances by Spanish players in UEFA club competition*

Casillas career highlights

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

183: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern, Milan, Lazio)

173: Xavi Hernández (Barcelona)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

145: Sergio Ramos (Sevilla, Real Madrid, Paris)

138: Andrés Iniesta (Barcelona)

138: Sergio Busquets (Barcelona)

137: Gerard Piqué (Manchester United, Barcelona)

133: Jesús Navas (Sevilla, Manchester City)

131: Carles Puyol (Barcelona)

Top-scoring Spanish players in UEFA club competition*

Iniesta - five great Barcelona goals

77: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

50: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

48: Carlos Santillana (Real Madrid)

44: Fernando Morientes (Zaragoza, Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille)

37: Aritz Aduriz (Valencia, Athletic Club)

35: Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético)

31: Francisco Gento (Real Madrid)

30: Roberto Soldado (Real Madrid, Osasuna, Valencia, Tottenham, Villarreal, Fenerbahçe, Granada)

28: Luis Enrique (Real Madrid, Barcelona)

28: David Villa (Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético Madrid)

Key facts

13/06/56: Madrid crowned first winners

Most successful European club: Real Madrid (14 European Cup wins)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League games: Real Madrid (470)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League goals: Real Madrid (1036)

First team to compete in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: Real Madrid (winners, 1955/56)

First team to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: Real Madrid (1955/56)



*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup