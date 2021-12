Every UEFA Champions League Player of the Match

UEFA will give an official Player of the Match award, presented by PlayStation, after every 2021/22 UEFA Champions League group stage game to recognise the top performers in Europe's top club competition.

The UEFA technical observers at each game decide who deserves to be the Player of the Match, with an official trophy handed to the successful candidate after full time. Bolded teams (below) are those of the selected player.

Matchday 1

Four-goal Ajax hero Haller reaction

14/09: Barcelona 0-3 Bayern – Robert Lewandowski

14/09: Dynamo Kyiv 0-0 Benfica – Nicolás Otamendi

14/09: Young Boys 2-1 Man. United – Christian Fassnacht

14/09: Villarreal 2-2 Atalanta – Daniel Parejo

14/09: Sevilla 1-1 Salzburg – Karim Adeyemi

14/09: LOSC 0-0 Wolfsburg – Jonathan David

14/09: Chelsea 1-0 Zenit – Romelu Lukaku

14/09: Malmö 0-3 Juventus – Paulo Dybala

15/09: Man. City 6-3 Leipzig – Christopher Nkunku

15/09: Club Brugge 1-1 Paris – Noa Lang

15/09: Atlético de Madrid 0-0 Porto – Geoffrey Kondogbia

15/09: Liverpool 3-2 AC Milan – Jordan Henderson

15/09: Beşiktaş 1-2 Dortmund – Jude Bellingham

15/09: Sporting CP 1-5 Ajax – Sébastien Haller

15/09: Sheriff 2-0 Shakhtar Donetsk – Cristiano

15/09: Inter 0-1 Real Madrid – Marcelo Brozović

Matchday 2

Watch Griezmann strike for Atlético

28/09: Paris 2-0 Man. City – Idrissa Gueye

28/09: Leipzig 1-2 Club Brugge – Hans Vanaken

28/09: AC Milan 1-2 Atlético de Madrid – Antoine Griezmann

28/09: Porto 1-5 Liverpool – Mohamed Salah

28/09: Ajax 2-0 Beşiktaş – Dušan Tadić

28/09: Dortmund 1-0 Sporting CP – Donyell Malen

28/09: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter – Milan Škriniar

28/09: Real Madrid 1-2 Sheriff – Giorgos Athanasiadis

29/09: Bayern 5-0 Dynamo Kyiv – Leroy Sané

29/09: Benfica 3-0 Barcelona – Darwin Nuñez

29/09: Atalanta 1-0 Young Boys – Duván Zapata

29/09: Man. United 2-1 Villarreal – Arnaut Danjuma

29/09: Salzburg 2-1 LOSC – Karim Adeyemi

29/09: Wolfsburg 1-1 Sevilla – Renato Steffen

29/09: Zenit 4-0 Malmö – Malcom

29/09: Juventus 1-0 Chelsea – Federico Chiesa

Matchday 3

Highlights: Paris 3-2 Leipzig

19/10: Club Brugge 1-5 Man. City – João Cancelo

19/10: Paris 3-2 Leipzig – Kylian Mbappé

19/10: Atlético de Madrid 2-3 Liverpool – Alisson Becker

19/10: Porto 1-0 AC Milan – Mehdi Taremi

19/10: Beşiktaş 1-4 Sporting CP – Sebastián Coates

19/10: Ajax 4-0 Dortmund – Daley Blind

19/10: Shakhtar Donetsk 0-5 Real Madrid – Karim Benzema

19/10: Inter 3-1 Sheriff – Marcelo Brozović

20/10: Barcelona 1-0 Dynamo Kyiv – Jordi Alba

20/10: Benfica 0-4 Bayern – Kingsley Coman

20/10: Young Boys 1-4 Villarreal – Gerónimo Rulli

20/10: Man. United 3-2 Atalanta – Bruno Fernandes

20/10: Salzburg 3-1 Wolfsburg – Noah Okafor

20/10: LOSC 0-0 Sevilla – Lucas Ocampos

20/10: Chelsea 4-0 Malmö – Jorginho

20/10: Zenit 0-1 Juventus – Leonardo Bonucci

Matchday 4

Ronaldo's last-minute equaliser

02/11: Dynamo Kyiv 0-1 Barcelona – Ansu Fati

02/11: Bayern 5-2 Benfica – Robert Lewandowski

02/11: Villarreal 2-0 Young Boys – Dani Parejo

02/11: Atalanta 2-2 Man. United – Cristiano Ronaldo

02/11: Wolfsburg 2-1 Salzburg – Ridle Baku

02/11: Sevilla 1-2 LOSC – Jonathan Ikoné

02/11: Malmö 0-1 Chelsea – Jorginho

02/11: Juventus 4-2 Zenit – Paulo Dybala

03/11: Man. City 4-1 Club Brugge – Phil Foden

03/11: Leipzig 2-2 Paris – Christopher Nkunku

03/11: AC Milan 1-1 Porto – Luis Díaz

03/11: Liverpool 2-0 Atlético de Madrid – Diogo Jota

03/11: Sporting CP 4-0 Beşiktaş – Pedro Gonçalves

03/11: Dortmund 1-3 Ajax – Antony

03/11: Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk – Karim Benzema

03/11: Sheriff 1-3 Inter – Marcelo Brozović

Matchday 5

23/11: Dynamo Kyiv 1-2 Bayern – Alphonso Davies

23/11: Barcelona 0-0 Benfica – Nicolás Otamendi

23/11: Villarreal 0-2 Man. United – Cristiano Ronaldo

23/11: Young Boys 3-3 Atalanta – Silvan Hefti

23/11: Sevilla 2-0 Wolfsburg – Joan Jordán

23/11: LOSC 1-0 Salzburg – José Fonte

23/11: Malmö 1-1 Zenit – Søren Rieks

23/11: Chelsea 4-0 Juventus – Trevoh Chalobah

24/11: Man. City 2-1 Paris – Bernardo Silva

24/11: Club Brugge 0-5 Leipzig – Emil Forsberg

24/11: Atlético de Madrid 0-1 AC Milan – Franck Kessié

24/11: Liverpool 2-0 Porto – Thiago Alcântara

24/11: Beşiktaş 1-2 Ajax – Sébastien Haller

24/11: Sporting CP 3-1 Dortmund – Pedro Gonçalves

24/11: Inter 2-0 Shakhtar Donetsk – Edin Džeko

24/11: Sheriff 0-3 Real Madrid – Toni Kroos

Matchday 6

07/12: Paris 4-1 Club Brugge – Kylian Mbappé

07/12: Leipzig 2-1 Man. City – Konrad Laimer

07/12: Porto 1-3 Atlético de Madrid – Antoine Griezmann

07/12: AC Milan 1-2 Liverpool – Divock Origi

07/12: Dortmund 5-0 Beşiktaş – Jude Bellingham

07/12: Ajax 4-2 Sporting CP – Steven Berghuis

07/12: Real Madrid 2-0 Inter – Luka Modrić

07/12: Shakhtar Donetsk 1-1 Sheriff – Marcos Antônio

08/12: Benfica 2-0 Dynamo Kyiv – João Mário

08/12: Bayern 3-0 Barcelona – Leroy Sané

08/12: Man. United 1-1 Young Boys – Nicolas Moumi Ngamaleu

08/12: Salzburg 1-0 Sevilla – Noah Okafor

08/12: Wolfsburg 1-3 LOSC – Jonathan Ikoné

08/12: Juventus 1-0 Malmö – Moise Kean

08/12: Zenit 3-3 Chelsea – Timo Werner

09/12: Atalanta 2-3 Villarreal – Arnaut Danjuma