Every UEFA Women's Champions League Player of the Match

UEFA will name a Player of the Match after every 2021/22 UEFA Women's Champions League game to recognise the key performers in Europe's top female club competition.

See each winner so far; their club is in bold.

Matchday 5

Thursday 9 December

HB Køge 1-2 Hoffenheim – Nicole Billa

Arsenal 0-4 Barcelona – Fridolina Rolfö

Häcken 1-5 Bayern München – Jovana Damnjanović

Benfica 0-5 Lyon – Ada Hegerberg

Wednesday 8 December

Servette 0-3 Wolfsburg – Jill Roord

Chelsea 0-0 Juventus – Pauline Peyraud-Magnin

WFC Kharkiv 0-6 Paris Saint-Germain – Ramona Bachmann

Breidablik 0-3 Real Madrid – Kosovare Asllani



Matchday 4

Thursday 18 November

Wolfsburg 0-2 Juventus – Barbara Bonansea

Chelsea 1-0 Servette – Sam Kerr

Breidablik 0-2 WFC Kharkiv – Olha Ovdiychuk

Real Madrid 0-2 Paris Saint-Germain – Sakina Karchaoui

Wednesday 17 November

Hoffenheim 0-5 Barcelona – Fridolina Rolfö

Arsenal 3-0 HB Køge – Lotte Wubben-Moy

Häcken 1-2 Benfica – Catarina Amado

Bayern München 1-0 Lyon – Saki Kumagai

Matchday 3

Wednesday 10 November

Barcelona 4-0 Hoffenheim – Alexia Putellas

HB Køge 1-5 Arsenal – Steph Catley

Benfica 0-1 Häcken – Elin Rubensson

Lyon 2-1 Bayern München – Amandine Henry

Tuesday 9 November

Servette 0-7 Chelsea – Sam Kerr

Juventus 2-2 Wolfsburg – Cristiana Girelli

WFC Kharkiv 0-0 Breidablik – Olha Ovdiychuk

Paris Saint-Germain 4-0 Real Madrid – Marie-Antoinette Katoto

Matchday 2

Thursday 14 October

HB Køge 0-2 Barcelona – Caroline Graham Hansen

Arsenal 4-0 Hoffenheim – Tobin Heath

Bayern München 4-0 Häcken – Linda Dallmann

Lyon 5-0 Benfica – Selma Bacha

Wednesday 13 October

Wolfsburg 5-0 Servette – Tabea Wassmuth

Juventus 1-2 Chelsea – Pernille Harder

Paris Saint-Germain 5-0 WFC Kharkiv – Jordyn Huitema

Real Madrid 5-0 Breidablik – Caroline Møller

Matchday 1

Wednesday 6 October

Servette 0-3 Juventus – Arianna Caruso

Chelsea 3-3 Wolfsburg – Tabea Wassmuth

WFC Kharkiv 0-1 Real Madrid – Lorena Navarro

Breidablik 0-2 Paris Saint-Germain – Grace Geyoro

Tuesday 5 October

Hoffenheim 5-0 HB Køge – Katharina Naschenweng

Barcelona 4-1 Arsenal – Mariona Caldentey

Häcken 0-3 Lyon – Melvine Malard

Benfica 0-0 Bayern München – Lúcia Alves

GAMES TO COME

Matchday 6

Wednesday 15 December

Barcelona vs HB Køge

Hoffenheim vs Arsenal

Bayern München vs Benfica

Lyon vs Häcken

Thursday 16 December

Juventus vs Servette

Wolfsburg vs Chelsea

Real Madrid vs WFC Kharkiv

Paris Saint-Germain vs Breidablik