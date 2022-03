Women's EURO 2022 matches: head-to-head records

The groups Group A: England (hosts), Austria, Norway, Northern Ireland Group B: Germany, Denmark, Spain, Finland Group C: Netherlands (holders), Sweden, Russia*, Switzerland *Russia suspended until further notice Group D: France, Italy, Belgium, Iceland

GROUP A

vs England W0 D0 L7 F1 A22

vs Northern Ireland W0 D1 L0 F2 A2

vs Norway W0 D1 L4 F2 A12

Women's EURO 2022: Meet the Teams

vs Austria W7 D0 L0 F22 A1

vs Northern Ireland W9 D0 L0 F49 A2

vs Norway W5 D3 L13 F17 A41



vs Austria W0 D1 L0 F2 A2

vs England W0 D0 L9 F2 A49

vs Norway W1 D0 L6 F5 A26

vs Austria W4 D1 L0 F12 A2

vs England W13 D3 L5 F41 A17

vs Northern Ireland W6 D0 L1 F26 A5

GROUP B

vs Finland W13 D4 L4 F45 A7

vs Germany W6 D4 L12 F19 A45

vs Spain W9 D3 L1 F33 A11

vs Denmark W4 D4 L13 F17 A45

vs Germany W1 D0 L9 F2 A33

vs Spain W0 D2 L5 F4 A17

vs Denmark W12 D4 L6 F45 A19

vs Finland W9 D0 L1 F33 A2

vs Spain W3 D3 L0 F15 A3

vs Denmark W1 D3 L9 F11 A33

vs Finland W5 D2 L0 F17 A4

vs Germany W0 D3 L3 F3 A15

GROUP C

vs Russia W6 D1 L1 F16 A3

vs Sweden W7 D5 L10 F17 A32

vs Switzerland W16 D6 L2 F65 A20

Russia suspended until further notice

vs Netherlands W1 D1 L6 F3 A16

vs Sweden W0 D0 L7 F1 A17

vs Switzerland W2 D0 L3 F6 A4

v Netherlands W10 D5 L7 F32 A17

v Russia W7 D0 L0 F17 A1

v Switzerland W12 D0 L1 F44 A7

vs Netherlands W2 D6 L16 F20 A65

vs Russia W3 D0 L2 F4 A6

vs Sweden W1 D0 L12 F7 A44

GROUP D

vs France W6 D4 L9 F24 A36

vs Iceland W1 D1 L1 F2 A2

vs Italy W2 D1 L6 F10 A20

v Belgium W6 D4 L9 F24 A36

vs Iceland W9 D1 L1 F24 A6

vs Italy W6 D6 L14 F30 A40

vs Belgium W1 D1 L1 F2 A2

vs France W1 D1 L9 F6 A24

vs Italy W0 D3 L2 F3 A5

vs Belgium W6 D1 L2 F20 A10

vs France W14 D6 L6 F40 A30

vs Iceland W2 D3 L0 F5 A3

Last updated 2 March 2022