UEFA Futsal EURO 2022 top scorers: Antoshkin, Orazov, Pany, Zvarych

Four players are level on three goals at the summit of the UEFA Futsal EURO 2022 scoring charts with Artem Antoshkin and Birzhan Orazov ahead in the race to be Alipay Top Scorer on assists.

Antoshkin's opening hat-trick for Russia against Slovakia and Orazov's three goals in Kazakhstan's first two games, coupled with one assist each, put them in the lead. Portugal's Pany Varela and Ukraine's Mykhailo Zvarych have three goals too but no assists, which is the sole tie-breaker.

Top Scorer: Watch Antoshkin treble

3 Artem Antoshkin (Russia) – 1 assist

3 Birzhan Orazov (Kazakhstan) – 1 assist

3 Pany Varela (Portugal) – 0 assists

3 Mykhailo Zvarych (Ukraine) – 0 assists

2 Douglas Junior (Kazakhstan) – 2 assists

2 Danyil Abakshyn (Ukraine) – 1 assist

2 Henri Alamikkotervo (Finland) – 1 assist

2 Afonso Jesus (Portugal) – 1 assist

2 Caynan de Matos (Italy) – 0 assists

2 Arnold Knuab (Kazakhstan) – 0 assists

2 Ortiz (Spain) – 0 assists

2 Anton Sokolov (Russia) – 0 assists

2 Rafael Vilela (Azerbaijan) – 0 assists



Top Scorer: Birzhan Orazov's Kazakhstan goals

3 Edson (Kazakhstan)

3 Zicky (Portugal)

2 Sergei Abramov (Russia)

2 Douglas Junior (Kazakhstan)

2 Jukka Kytölä (Finland)

2 Yarsolav Lebid (Ukraine)

2 Sergio Lozano (Spain)

UEFA Futsal EURO 2022 top scorers including qualifying

10 Germans Matjušenko (Latvia)

10 Archil Sebiskveradze (Georgia)

8 Steven Dillen (Belgium)

8 Marko Pršić (Serbia)

7 Josip Bošković (Bosnia and Herzegovina)

7 Kristjan Čujec (Slovenia)

7 Sebastian Leszczak (Poland)

7 Michał Marek (Poland)

7 Dario Marinović (Croatia)

7 Omar Rahou (Belgium)

7 Mykhailo Zvarych (Ukraine)

Previous finals top scorers

2018: Ricardinho (Portugal) 7

2016: Miguelín (Spain)*, Mario Rivillos (Spain)*, Alex (Spain), Ricardinho (Portugal), Serik Zhamankulov (Kazakhstan) 6

2014: Eder Lima (Russia) 8

2012: Torras (Spain)*, Dario Marinović (Croatia) 5

2010: Saad Assis (Italy), Biro Jade (Azerbaijan), Javi Rodríguez (Spain), Joel Queirós (Portugal) 5

2007: Cirilo (Russia), Daniel (Spain), Predrag Rajić (Serbia) 5

2005: Nando Grana (Italy) 6

2003: Serhiy Koridze (Ukraine) 7

2001: Serhiy Koridze (Ukraine) 7

1999: Konstantin Eremenko (Russia) 11

1996: Konstantin Eremenko (Russia) 8

*Won/shared Golden Shoe on assists