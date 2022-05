Women's Champions League top scorers: Putellas, Wassmuth, Macario

Alexia Putellas finished at the top of the 2021/22 UEFA Women's Champions League scoring charts with 11 goals, including one in Barcelona's defeat by Lyon in the final.

Wolfsburg forward Tabea Wassmuth ended up in second with ten goals, while Lyon forward Catarina Macario completed the podium places with eight goals having also found the net in the final in Turin.



In the assists race, meanwhile, Lyon full-back Selma Bacha topped with pile with nine, three clear of Barcelona's Fridolina Rolfö.

2021/22 UEFA Women's Champions League top scorers (group stage onwards)

Top scorer: Watch all of Alexia Putellas' goals

11 Alexia Putellas (Barcelona)

10 Tabea Wassmuth (Wolfsburg)

8 Catarina Macario (Lyon)

7 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

6 Jordyn Huitema (Paris Saint-Germain)

6 Ada Hegerberg (Lyon)

5 Jenni Hermoso (Barcelona)

5 Cristiana Girelli (Juventus)

5 Jill Roord (Wolfsburg)

4 Ramona Bachmann (Paris Saint-Germain)

4 Sam Kerr (Chelsea)

4 Lea Schüller (Bayern München)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

Players level on goals scored are ordered first on assists then on fewest minutes played.

2021/22 UEFA Women's Champions League top scorers (whole season)

11 Alexia Putellas (Barcelona)

10 Tabea Wassmuth (Wolfsburg)

9 Cristiana Girelli (Juventus)

8 Catarina Macario (Lyon)

8 Fenna Kalma (Twente)

7 Vivianne Miedema (Arsenal)

7 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

6 Ada Hegerberg (Lyon)

6 Agla María Albertsdóttir (Breidablik)

6 Jordyn Huitema (Paris Saint-Germain)

6 Olha Ovdiychuk (WFC Kharkiv)

6 Andrea Stašková (Juventus)

6 Jill Roord (Wolfsburg)

5 Tijana Filipović (ŽFK Spartak)

5 Jenni Hermoso (Barcelona)



Most assists in the 2021/22 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

9 Selma Bacha (Lyon)

6 Fridolina Rolfö (Barcelona)

4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

4 Kenti Robles (Real Madrid)

3 Sara Däbritz (Paris Saint-Germain)

3 Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain)

3 Ramona Bachmann (Paris Saint-Germain)

3 Klara Bühl (Bayern)

3 Delphine Cascarino (Lyon)

3 Fran Kirby (Chelsea)

3 Turid Knaak (Wolfsburg)

3 Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

3 Melvine Malard (Lyon)

3 Beth Mead (Arsenal)

3 Lena Oberdorf (Wolfsburg)

3 Patricia Guijarro (Barcelona)

Most goals and assists combined in the 2021/22 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

13 Alexia Putellas (Barcelona)

12 Tabea Wassmuth (Wolfsburg)

10 Catarina Macario (Lyon)

9 Selma Bacha (Lyon)

9 Fridolina Rolfö (Barcelona)

8 Jordyn Huitema (Paris Saint-Germain)

8 Ada Hegerberg (Lyon)

7 Ramona Bachmann (Paris Saint-Germain)

7 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

6 Melvine Malard (Lyon)

6 Cristiana Girelli (Juventus)

6 Sam Kerr (Chelsea)

6 Jennifer Hermoso (Barcelona)

6 Jill Roord (Wolfsburg)

6 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

5 Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain)

5 Klara Bühl (Bayern)

5 Fran Kirby (Chelsea)

5 Lea Schüller (Bayern)

Women's Champions League 2021 top scorers

UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup top scorers by season (including qualifying)

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12