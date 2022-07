UEFA Champions League transfers: ins and outs

There are already 26 teams confirmed in the 2022/23 UEFA Champions League group stage and many have started building their squads ahead of their latest European campaign.

UEFA.com wraps up the confirmed moves so far.

In: None

Out: Danilo (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Bayern), Sébastien Haller (Dortmund), Dominik Kotarski (Gorica), Zakaria Labyad (released), Noussair Mazraoui (Bayern), André Onana (Inter), Przemysław Tytoń (Twente)

In: Samuel Lino (Gil Vicente), Axel Witsel (Dortmund)

Out: Héctor Herrera (Houston), Giuliano Simeone (Zaragoza, loan), Luis Suárez (released), Šime Vrsaljko (Olympiacos)

In: Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (Milan), Pablo Torre (Racing Santander)

Out: Dani Alves (released), Philippe Coutinho (Aston Villa), Ferran Jutglà (Club Brugge)

Ryan Gravenberch has moved to Bayern FC Bayern via Getty Images

In: Ryan Gravenberch (Ajax), Sadio Mané (Liverpool), Noussair Mazraoui (Ajax)

Out: Christian Früchtl (Austria Wien), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig), Lars Lukas Mai (Lugano), Marc Roca (Leeds), Armindo Sieb (Greuther Fürth), Niklas Süle (Dortmund), Corentin Tolisso (Lyon)

In: Alexandro Bernabéi (Lanús), Cameron Carter-Vickers (Tottenham), Jota (Benfica), Daizen Maeda (Yokohama F. Marinos), Benjamin Siegrist (Dundee United)

Out: Vasilis Barkas (Utrecht, loan), Nir Bitton (released), Luca Connell (Barnsley), Karamoko Dembélé (Brest), Ewan Henderson (Hibs), Kerr McInroy (Kilmarnock), Adam Montgomery (St Johnstone, loan), Tom Rogic (released), Liam Scales (Aberdeen, loan)

In: None

Out: Andreas Christensen (Barcelona), Jake Clarke-Salter (QPR), Danny Drinkwater (released), Romelu Lukaku (Inter, loan), Charly Musonda (released), Antonio Rüdiger (Real Madrid)

In: Ferran Jutglà (Barcelona), Cyle Larin (Beşiktaş), Bjorn Meijer (Groningen)

Out: Bas Dost (Utrecht), Michael Krmenčík (Persija Jakarta), Faitout Maouassa (Montpellier, loan), Matej Mitrović (Rijeka), Loïs Openda (Lens)

Karim Adeyemi signs on the dotted line for Dortmund Borussia Dortmund via Getty Imag

In: Karim Adeyemi (Salzburg), Jayden Braaf (Manchester City), Sébastien Haller (Dortmund), Marcel Lotka (Hertha), Alexander Meyer (Jahn Regensburg), Salih Özcan (Köln), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Niklas Süle (Bayern)

Out: Roman Bürki (St Louis), Erling Haaland (Manchester City), Marwin Hitz (Basel), Marcel Schmelzer (retired), Steffen Tigges (Köln), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Dan-Axel Zagadou (released)

In: Lucas Alario (Leverkusen), Faride Alidou (Hamburg), Aurélio Buta (Royal Antwerp), Mario Götze (PSV Eindhoven), Jens Petter Hauge (Milan), Kristijan Jakić (Dinamo Zagreb), Randal Kolo Muani (Nantes), Jérôme Onguéné (Salzburg), Hrvoje Smolčić (Rijeka)

Out: Ragnar Ache (Greuther Fürth, loan), Aymen Barkok (Mainz), Elias Bördner (Viktoria Köln), Danny da Costa (Mainz), Erik Durm (Kaiserslautern), Martin Hinteregger (retired), Stefan Ilsanker (Genoa), Dominik Kohr (Mainz), Rodrigo Zalazar (Schalke), Steven Zuber (AEK Athens)

In: Kristjan Asllani (Empoli), Raoul Bellanova (Cagliari, loan), Joaquín Correa (Lazio), Romelu Lukaku (Chelsea, loan), Henrikh Mkhitaryan (Roma), André Onana (Ajax)

Out: Michele Di Gregorio (Monza), Sebastiano Esposito (Anderlecht, loan), Andrew Gravillon (Reims), Aleksandar Kolarov (retired), Ivan Perišić (Tottenham), Andrea Ranocchia (Monza), Martín Satriano (Empoli, loan), Stefano Sensi (Monza, loan), Matías Vecino (released)

In: Federico Chiesa (Fiorentina)

Out: Federico Bernardeschi (released), Giorgio Chiellini (Los Angeles FC), Douglas Costa (Los Angeles Galaxy), Merih Demiral (Atalanta), Paulo Dybala (released), Gianluca Frabotta (Lecce, loan), Rolando Mandragora (Fiorentina)

In: Janis Blaswich (Heracles), Xaver Schlager (Wolfsburg)

Out: Tyler Adams (Leeds), Dennis Borkowski (Dynamo Dresden, loan), Hee-chan Hwang (Wolves), Tom Krauß (Schalke, loan), Eric Martel (Köln), Josep Martínez (Genoa, loan), Sidney Raebiger (Greuther Fürth), Tim Schreiber (Holstein Kiel, loan), Philipp Tschauner (retired)

In: Adam Hložek (Sparta Praha)

Out: Lucas Alario (Frankfurt), Julian Baumgartlinger (released), Lennart Grill (Union Berlin, loan)

Darwin Núñez has switched to Liverpool Liverpool FC via Getty Images

In: Fábio Carvalho (Fulham), Darwin Núñez (Benfica), Calvin Ramsey (Aberdeen)

Out: Loris Karius (released), Sadio Mané (Bayern), Takumi Minamino (Monaco), Sheyi Ojo (released), Divock Origi (Milan), Ben Woodburn (Preston)

In: Erling Haaland (Dortmund), Stefan Ortega (Arminia Bielefeld), Kalvin Phillips (Leeds)

Out: Gavin Bazunu (Southampton), Fernandinho (Athletico Paranaense), Gabriel Jesus (Arsenal), Pedro Porro (Sporting CP)

In: Matteo Guendouzi (Arsenal), Pau López (Roma), Arkadiusz Milik (Napoli), Isaak Touré (Le Havre), Cengiz Ünder (Roma)

Out: Boubacar Kamara (Aston Villa), Steve Mandanda (Rennes), Lucas Perrin (Strasbourg), Nemanja Radonjić (Torino, loan)

In: Alessandro Florenzi (Roma), Junior Messias (Crotone), Divock Origi (Liverpool)

Out: Jens Petter Hauge (Frankfurt), Franck Kessié (Barcelona), Alessio Romagnoli (released)

In: André-Zambo Anguissa (Fulham), Khvicha Kvaratskhelia (Dinamo Batumi), Mathías Olivera (Getafe)

Out: Gennaro Tutino (Parma), Faouzi Ghoulam (released), Lorenzo Insigne (Toronto), Kévin Malcuit (released), Arkadiusz Milik (Marseille), David Ospina (released)

In: Nuno Mendes (Sporting CP), Vitinha (Porto)

Out: Alphonse Areola (West Ham), Colin Dagba (Strasbourg, loan), Marcin Bulka (Nice), Ángel Di María (released), Alexandre Letellier (released), Xavi Simons (PSV)

In: Stephen Eustáquio (Paços Ferreira), David Carmo (Braga)

Out: Chancel Mbemba (released), Fábio Vieira (Arsenal), Vitinha (Paris)

Aurelién Tchouaméni at his Real Madrid unveiling AFP via Getty Images

In: Antonio Rüdiger (Chelsea), Aurelién Tchouaméni (Monaco)

Out: Gareth Bale (Los Angeles FC), Víctor Chust (Cádiz), Isco (released), Marcelo (released)

In: Fernando (Shakhtar Donetsk), Karim Konaté (ASEC, loaned to Liefering), Strahinja Pavlović (Monaco)

Out: Brenden Aaronson (Leeds), Karim Adeyemi (Dortmund), Zlatko Junuzović (retired), Rasmus Kristensen (Leeds), Kilian Ludewig (Aalborg, loan), Jérôme Onguéné (Frankfurt), Darko Todorović (Akhmat Grozny), Jasper van der Werff (Paderborn)

In: None

Out: Diego Carlos (Aston Villa), Luuk de Jong (PSV), Alejandro Pozo (Almería)

In: None

Out: Marcos Antônio (Lazio), Serhiy Bolbat (Kolos), Oleksandr Drambaev (Zulte Waregem, loan), Fernando (Salzburg), David Neres (Benfica), Pedrinho (Atlético Mineiro, loan)

In: Franco Israel (Juventus), Hidemasa Morita (Santa Clara), Pedro Porro (Manchester City), Rochinha (Vitória SC), Jeremiah St. Juste (Mainz), Rúben Vinagre (Wolves)

Out: Gonçalo Esteves (Estoril, loan), Zouhair Feddal (released), Pedro Marques (NEC Nijmegen), Nuno Mendes (Paris), João Palhinha (Fulham)

In: Yves Bissouma (Brighton), Fraser Forster (Southampton), Ivan Perišić (Inter), Richarlison (Everton)

Out: Cameron Carter-Vickers (Celtic)

Last updated: 6 July

*This list is not exhaustive; not all deals involving youth and reserve team players are included. The end of a loan spell is also not considered a departure or an arrival.