All the 2022/23 Europa League fixtures

The 2022/23 UEFA Europa League group stage starts on 8 September and runs to 3 November. The knockout stages kick off on 16 February and conclude with the final in Budapest on 31 May.

Matches are generally played on Thursdays (other than the final) and in principle equally split between two time slots: 18:45 CET and 21:00 CET.

Here's a full rundown of this season's fixtures.

*All times CET.

Matchday 1

Thursday 8 September

Group A: Zürich vs Arsenal (18:45), PSV Eindhoven vs Bodø/Glimt (18:45)

Group B: AEK Larnaca vs Rennes (18:45), Fenerbahçe vs Dynamo Kyiv (18:45)

Group C: Ludogorets vs Roma (18:45), HJK Helsinki vs Real Betis (18:45)

Group D: Malmö vs Braga (18:45), Union Berlin vs St Gilloise (18:45)

Group E: Man United vs Real Sociedad (21:00), Omonoia vs Sheriff (21:00)

Group F: Lazio vs Feyenoord (21:00), Sturm Graz vs Midtjylland (21:00)

Group G: Freiburg vs Qarabağ (21:00), Nantes vs Olympiacos (21:00)

Group H: Crvena zvezda vs Monaco (21:00), Ferencváros vs Trabzonspor (21:00)

Matchday 2

Thursday 15 September

Group A: Arsenal vs PSV Eindhoven (21:00), Bodø/Glimt vs Zürich (21:00)

Group B: Dynamo Kyiv vs AEK Larnaca (21:00), Rennes vs Fenerbahçe (21:00)

Group C: Real Betis vs Ludogorets (21:00), Roma vs HJK Helsinki (21:00)

Group D: St Gilloise vs Malmö (21:00), Braga vs Union Berlin (21:00)

Group E: Real Sociedad vs Omonoia (18:45), Sheriff vs Man United (18:45)

Group F: Midtjylland vs Lazio (18:45), Feyenoord vs Sturm Graz (18:45)

Group G: Olympiacos vs Freiburg (18:45), Qarabağ vs Nantes (18:45)

Group H: Trabzonspor vs Crvena zvezda (18:45), Monaco vs Ferencváros (18:45)

Matchday 3

Thursday 6 October

Group A: Zürich vs PSV Eindhoven (18:45), Arsenal vs Bodø/Glimt (21:00)

Group B: Rennes vs Dynamo Kyiv (21:00), Fenerbahçe vs AEK Larnaca (21:00)

Group C: HJK Helsinki vs Ludogorets (18:45), Roma vs Real Betis (21:00)

Group D: Malmö vs Union Berlin (18:45), Braga vs St Gilloise (21:00)

Group E: Sheriff vs Real Sociedad (18:45), Omonoia vs Man United (18:45)

Group F: Sturm Graz vs Lazio (18:45), Midtjylland vs Feyenoord (21:00)

Group G: Freiburg vs Nantes (21:00), Olympiacos vs Qarabağ (21:00)

Group H: Crvena zvezda vs Ferencváros (18:45), Monaco vs Trabzonspor (18:45)

Matchday 4

Thursday 13 October

Group A: Bodø/Glimt vs Arsenal (18:45), PSV Eindhoven vs Zürich (21:00)

Group B: AEK Larnaca vs Fenerbahçe (18:45), Dynamo Kyiv vs Rennes (18:45)

Group C: Real Betis vs Roma (18:45), Ludogorets vs HJK Helsinki (21:00)

Group D: St Gilloise vs Braga (18:45), Union Berlin vs Malmö (21:00)

Group E: Man United vs Omonoia (21:00), Real Sociedad vs Sheriff (21:00)

Group F: Feyenoord vs Midtjylland (18:45), Lazio vs Sturm Graz (21:00)

Group G: Nantes vs Freiburg (18:45), Qarabağ vs Olympiacos (18:45)

Group H: Trabzonspor vs Monaco (21:00), Ferencváros vs Crvena zvezda (21:00)

Matchday 5

Thursday 27 October

Group A: Zürich vs Bodø/Glimt (18:45), PSV Eindhoven vs Arsenal (18:45)

Group B: AEK Larnaca vs Dynamo Kyiv (18:45), Fenerbahçe vs Rennes (18:45)

Group C: Ludogorets vs Real Betis (18:45), HJK Helsinki vs Roma (21:00)

Group D: Malmö vs St Gilloise (18:45), Union Berlin vs Braga (18:45)

Group E: Man United vs Sheriff (21:00), Omonoia vs Real Sociedad (21:00)

Group F: Lazio vs Midtjylland (18:45), Sturm Graz vs Feyenoord (21:00)

Group G: Freiburg vs Olympiacos (21:00), Nantes vs Qarabağ (21:00)

Group H: Crvena zvezda vs Trabzonspor (21:00), Ferencváros vs Monaco (21:00)

Matchday 6

Thursday 3 November

Group A: Arsenal vs Zürich (21:00), Bodø/Glimt vs PSV Eindhoven (21:00)

Group B: Dynamo Kyiv vs Fenerbahçe (21:00), Rennes vs AEK Larnaca (21:00)

Group C: Real Betis vs HJK Helsinki (21:00), Roma vs Ludogorets (21:00)

Group D: St Gilloise vs Union Berlin (21:00), Braga vs Malmö (21:00)

Group E: Real Sociedad vs Man United (18:45), Sheriff vs Omonoia (18:45)

Group F: Midtjylland vs Sturm Graz (18:45), Feyenoord vs Lazio (18:45)

Group G: Olympiacos vs Nantes (18:45), Qarabağ vs Freiburg (18:45)

Group H: Trabzonspor vs Ferencváros (18:45), Monaco vs Crvena zvezda (18:45)

Knockout stage dates

Knockout round play-offs: 16 & 23 February 2023

Round of 16: 9 & 16 March 2023

Quarter-finals: 13 & 20 April 2023

Semi-finals: 11 & 18 May 2023

Final: 31 May 2023