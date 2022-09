Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for the first batch of UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

*All times CET

Tuesday 6 September

Dinamo Zagreb: Livaković; Ristovski, Josip Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Mišić; Ivanušec, Baturina, Oršić; Petković

Out: Boško Šutalo (calf/ankle)

Doubtful: Menalo (thigh)

Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Mount, Sterling, Havertz

Out: Kanté (hamstring)

Doubtful: Aubameyang (jaw), Mendy (rib)

Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan; Hazard, Reus, Brandt; Modeste

Out: Bynoe-Gittens (shoulder), Dahoud (shoulder), Malen (hamstring), Morey (knee)

Doubtful: Adeyemi (foot), Guerreiro (illness)

Copenhagen: Ryan; Kristensen, Khocholava, Vavro, Diks; Zeca; Daramy, Falk, Lerager, Claesson; Cornelius

Out: Grabara (facial fracture)

Doubtful: Bardghji (undisclosed), Boilesen (undisclosed)

Salzburg: Köhn; Dedić, Solet, Wöber, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjærgaard; Okafor, Fernando

Out: Diambou (ankle), Koïta (ankle), Omoregie (thigh), Piątkowski (thigh), Tijani (shin)

Doubtful: Sučić (groin)

AC Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Out: Rebić (back)

Doubtful: none

Celtic: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota.

Out: none

Doubtful: Furuhashi (shoulder), Starfelt (knee)

Real Madrid: Courtois; Lucas, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Modrić, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

Out: Vallejo (muscle), Odriozola (muscle)

Doubtful: none

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán; Laimer, Kampl; Henrichs, Szoboszlai, Raum; Werner, Nkunku

Out: Olmo (knee), Klostermann (ankle), Poulsen (thigh)

Doubtful: none

Shakhtar: Trubin; Taylor, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Petryak, Sudakov, Bondarenko, Mudryk; Sikan

Out: Korniyenko (knee)

Doubtful: none

Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Lamela, Rafa Mir, Gómez

Out: Marcão (hamstring), Corona (ankle)

Doubtful: Rekik (muscle)

Man City: Ederson; Stones, Rúben Dias, Aké, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Foden

Out: Laporte (knee)

Doubtful: Phillips (shoulder), Walker (unspecified)

Paris: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar

Out: none

Doubtful: Vitinha (knee)

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahović, Kostić

Out: Chiesa (knee), Kaio Jorge (knee), Pogba (knee), Szczęsny (ankle), Di María (calf)

Doubtful: Alex Sandro (knee)

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Out: Lucas Veríssimo (knee), João Victor (ankle), Morato (ankle)

Doubtful: none

Maccabi Haifa: Cohen; Cornud, Goldberg, Sundgren, Menachem; Chery, Mohamed, Lavi; Haziza, Pierrot, David

Out: Raz Meir (hip), Jaber (leg)

Doubtful: none

Wednesday 7 September

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Klaassen, Álvarez, Berghuis; Tadić, Brobbey, Bergwijn

Out: Ihattaren (fitness)

Doubtful: Wijndal (knock)

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barišić; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Čolak

Out: Lawrence (knee), Souttar (unspecified), Davies (fitness), Helander (foot)

Doubtful: none

Frankfurt: Trapp; Jakić, Tuta, N'Dicka, Lenz; Dina Ebimbe, Sow; Lindstrøm, Götze, Kamada; Kolo Muani

Out: Touré (thigh), Buta (knee)

Doubtful: Rode (thigh), Pellegrini (thigh)

Sporting CP: Adán; St Juste, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Out: Jovane Cabral (foot)

Doubtful: none

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Out: none

Doubtful: none

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Díaz

Out: Konaté (knee), Oxlade-Chamberlain (hamstring), Keïta (muscle), Henderson (hamstring), Ramsay (back)

Doubtful: Thiago Alcántara (hamstring), Kelleher (groin), Fabio Carvalho (dead leg)

Atlético: Oblak; Carrasco, Reinildo, Witsel, Giménez, Molina; Koke, Kondogbia, Marcos Llorente; João Félix, Morata

Out: Felipe (suspended), Savić (muscle), Reguilón (groin)

Doubtful: Oblak (thigh), Lemar (knock), Matheus Cunha (hamstring)

Porto: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, João Mário; Uribe, Eustáquio, Pepê, Otávio; Taremi, Evanilson

Out: none

Doubtful: Grujić (muscle)

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla; Olsen, Nielsen, Odoi, Vanaken, Meijer; Jutglà, Sowah

Out: Buchanan (muscle), Lang (ankle)

Doubtful: none

Leverkusen: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapié, Frimpong; Palacios, Andrich, Demirbay, Bakker; Schick, Diaby

Out: Wirtz (knee), Bellarabi (meniscus), Adli (collarbone), Lunev (thigh)

Doubtful: none

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Koundé, Piqué, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Fati

Out: none

Doubtful: Araújo (muscle)

Plzeň: Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sýkora, Vlkanova, Mosquera; Chorý

Out: Kopic (thigh), Kliment (muscle), Řezník (unspecified)

Doubtful: none

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Gosens; Lautaro Martínez, Džeko

Out: Lukaku (thigh)

Doubtful: none

Bayern: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Gnabry, Coman; Mané

Out: Sarr (knee)

Doubtful: Tel (joint capsule)

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić; Kulusevski, Son, Kane

Out: none

Doubtful: Moura (calf), Gil (unspecified)

Marseille: Pau López; Mbemba, Bailly, Gigot; Clauss, Rongier, Gerson, Nuno Tavares; Cengiz Ünder, Suárez, Payet

Out: Alexis Sánchez (suspended)

Doubtful: Gigot (thigh), Payet (calf)

