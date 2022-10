All the 2022/23 Women's Champions League group fixtures: Lyon-Arsenal, Paris-Chelsea to start

The 2022/23 UEFA Women's Champions League group stage kicks off on Wednesday and Thursday, with opening fixtures including Lyon beginning their title defence at home to Arsenal. There's another France vs England tie as Paris Saint-Germain take on Chelsea, while Real Madrid travel to Albania to face Vllaznia.

Games continue over the next two months until the deciding games on 21 and 22 December. The top two in each group progress to March's quarter-finals, with the semis the following month and the final at PSV Stadium, Eindhoven in the first weekend of June.

Groups Group A: Chelsea (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Vllaznia (ALB) Group B: Wolfsburg (GER), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), Roma (ITA) Group C: Lyon (FRA, holders), Arsenal (ENG), Juventus (ITA), Zürich (SUI) Group D: Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Rosengård (SWE), Benfica (POR)

DAZN/YouTube: watch all the games

All times CET.

Wednesday 19 October:



Group C

Zürich vs Juventus (18:45), Lyon vs Arsenal (21:00)

Group D

Bayern vs Rosengård (18:45), Barcelona vs Benfica (21:00)

Thursday 20 October:

Group A

Vllaznia vs Real Madrid (18:45), Paris vs Chelsea (21:00)

Group B

Wolfsburg vs St. Pölten (18:45), Roma vs Slavia Praha (21:00)

Paris vs Chelsea: Stars collide

Wednesday 26 October:

Group A

Real Madrid vs Paris (18:45), Chelsea vs Vllaznia (21:00)

Group B

St. Pölten vs Roma (18:45), Slavia Praha vs Wolfsburg (21:00)

Thursday 27 October:

Group C

Juventus vs Lyon (18:45), Arsenal vs Zürich (21:00)

Group D

Rosengård vs Barcelona (18:45), Benfica vs Bayern (21:00)

2021/22 highlights: Paris 4-0 Real Madrid

Wednesday 23 November:

Group A

Paris vs Vllaznia (18:45), Chelsea vs Real Madrid (21:00)

Group B

Slavia Praha vs St. Pölten (18:45), Roma vs Wolfsburg (21:00)

Thursday 24 November:

Group C

Zürich vs Lyon (18:45), Juventus vs Arsenal (21:00)

Group D

Barcelona vs Bayern (18:45), Benfica vs Rosengård (21:00)

Lyon's eight Women's Champions League titles

Wednesday 7 December:



Group C

Lyon vs Zürich (18:45), Arsenal vs Juventus (21:00)

Group D

Rosengård vs Benfica (18:45), Bayern vs Barcelona (21:00)

Thursday 8 December:

Group A

Vllaznia vs Paris (18:45), Real Madrid vs Chelsea (21:00)

Group B

Wolfsburg vs Roma (18:45), St. Pölten vs Slavia Praha (21:00)

2021/22 quarter-final: Lyon edge past Juventus

Thursday 15 December:

Group C

Juventus vs Zürich (18:45), Arsenal vs Lyon (21:00)

Group D

Rosengård vs Bayern (18:45), Benfica vs Barcelona (21:00)

Friday 16 December:

Group A

Vllaznia vs Chelsea (18:45), Paris vs Real Madrid (21:00)

Group B

Roma vs St. Pölten (18:45), Wolfsburg vs Slavia Praha (21:00)

2021/22 highlights: Benfica hold Bayern

Wednesday 21 December:

Group C

Zürich vs Arsenal (18:45), Lyon vs Juventus (18:45)

Group D

Barcelona vs Rosengård (21:00), Bayern vs Benfica (21:00)

Thursday 22 December:

Group A

Real Madrid vs Vllaznia (21:00), Chelsea vs Paris (21:00)

Group B

St. Pölten vs Wolfsburg (18:45), Slavia Praha vs Roma (18:45)

Knockout stage dates

Quarter-final & semi-final draw

13:00 CET, 20 January, Nyon

Quarter-finals

First leg: 21/22 March

Second leg: 29/30 March

Semi-finals

First leg: 22/23 April

Second leg: 29/30 April

Final (PSV Stadion, Eindhoven)

3 or 4 June tbc