Which Champions League clubs have the most players at the 2022 World Cup?

A total of 831 players will be involved in the 2022 FIFA World Cup but which teams provide the most? As expected, UEFA Champions League clubs are heavily represented with all 16 remaining contenders seeing players jetting off to Qatar.

Bayern and Manchester City lead the way in the numbers game, but it may surprise many that teams like Club Brugge, Frankfurt and Leipzig have as many or more players heading to the finals than Liverpool or Italian giants Inter and AC Milan.

UEFA.com drills down into the figures.

Which team has the most players at the World Cup? 17 Bayern

16 Manchester City

13 Real Madrid

12 Chelsea

11 Dortmund, Paris, Tottenham

8 Club Brugge

7 Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan

6 Benfica, Porto

5 Napoli

Which players does each club have at the World Cup?

Bayern – 17 players in 8 teams

Matthijs de Ligt (Netherlands), Sadio Mané (Senegal), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez (France), Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (Germany), Alphonso Davies (Canada), Josip Stanišić (Croatia), Noussair Mazraoui (Morocco), Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroon)

Manchester City – 16 players in 9 teams

Nathan Aké (Netherlands), Phil Foden, Jack Grealish, Kalvin Phillips, John Stones, Kyle Walker (England), Julián Álvarez (Argentina), İlkay Gündoğan (Germany), Rodri, Aymeric Laporte (Spain), Kevin De Bruyne (Belgium), Ederson (Brazil), Manuel Akanji (Switzerland), João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva (Portugal)

Real Madrid – 13 players in 7 teams

Aurélien Tchouaméni, Karim Benzema, Eduardo Camavinga (France), Antonio Rüdiger (Germany), Dani Carvajal, Marco Asensio (Spain), Thibaut Courtois, Eden Hazard (Belgium), Luka Modrić (Croatia), Éder Militão, Vinícius Júnior, Rodrygo (Brazil), Federico Valverde (Uruguay)

Chelsea – 12 players in 9 teams

Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly (Senegal), Mason Mount, Conor Gallagher, Raheem Sterling (England), Christian Pulišić (United States), Kai Havertz (Germany), César Azpilicueta (Spain), Mateo Kovačić (Croatia), Hakim Ziyech (Morocco), Thiago Silva (Brazil), Denis Zakaria (Switzerland)

Dortmund – 11 players in 6 teams

Jude Bellingham (England), Giovanni Reyna (Unites States), Niklas Süle, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (Germany), Thomas Meunier, Thorgan Hazard (Belgium), Gregor Kobel (Switzerland), Raphaël Guerreiro (Portugal)

Paris – 11 players in 7 teams

Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (France), Keylor Navas (Costa Rica), Carlos Soler, Pablo Sarabia (Spain), Achraf Hakimi (Morocco), Marquinhos, Neymar (Brazil), Danilo, Nuno Mendes, Vitinha (Portugal)

Tottenham – 11 players in 10 teams

Pape Matar Sarr (Senegal), Eric Dier, Harry Kane (England), Ben Davies (Wales), Cristian Romero (Argentina), Pierre-Emile Højbjerg (Denmark), Hugo Lloris (France), Ivan Perišić (Croatia), Richarlison (Brazil), Heung-Min Son (Korea Republic), Rodrigo Bentancur (Uruguay)

Club Brugge – 8 players in 5 teams

Noa Lang (Netherlands), Andreas Skov Olsen (Denmark), Simon Mignolet, Hans Vanaken (Belgium), Tajon Buchanan, Cyle Larin (Canada), Denis Odoi, Kamal Sowah (Ghana)

Frankfurt – 7 players in 6 teams

Jesper Lindstrøm (Denmark), Randal Kolo Muani (France), Mario Götze, Kevin Trapp (Germany), Daichi Kamada (Japan), Kristijan Jakić (Croatia), Djibril Sow (Switzerland)

Inter – 7 players in 5 teams

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Netherlands), Lautaro Martínez, Joaquín Correa (Argentina), Romelu Lukaku (Belgium), Marcelo Brozović (Croatia), André Onana (Cameroon)

Leipzig – 7 players in 6 teams

Abdou Diallo (Senegal), Yussuf Poulsen (Denmark), David Raum, Lukas Klostermann (Germany), Dani Olmo (Spain), Joško Gvardiol (Croatia), André Silva (Portugal)

Liverpool – 7 players in 5 teams

Virgil van Dijk (Netherlands), Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson (England), Ibrahima Konaté (France), Alisson Becker, Fabinho (Brazil), Darwin Núñez (Uruguay)

Milan – 7 players in 6 teams

Fodé Ballo-Touré (Senegal), Sergiño Dest (United States), Simon Kjær (Denmark), Olivier Giroud, Theo Hernández (France), Charles De Ketelaere (Belgium), Rafael Leão (Portugal)

Benfica – 6 players in 3 teams

Nicolás Otamendi, Enzo Fernández (Argentina), Alexander Bah (Denmark), António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos (Portugal)

Porto – 6 players in 4 teams

Mehdi Taremi (Iran), Stephen Eustáquio (Canada), Marko Grujić (Serbia), Diogo Costa, Pepe, Otávio (Portugal)

Napoli – 5 players in 5 teams

Hirving Lozano (Mexico), Piotr Zieliński (Poland), André-Frank Zambo Anguissa (Cameroon), Minjae Kim (Korea Republic), Mathías Olivera (Uruguay)