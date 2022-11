De Bruyne, Lukaku, Hazard: Who are Belgium's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Belgian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

83: Axel Witsel (Standard Liège, Benfica, Zenit, Dortmund, Atlético)

69: Thibaut Courtois (Chelsea, Real Madrid)

67: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Man City)

63: Olivier Deschacht (Anderlecht)

63: Vincent Kompany (Anderlecht, Hamburg, Man City)

61: Eden Hazard (LOSC, Chelsea, Real Madrid)

58: Timmy Simons (Club Brugge, PSV)

57: Filip De Wilde (Beveren, Anderlecht, Sporting CP)

55: Yannick Carrasco (Monaco, Atlético)

55: Daniel Van Buyten (Marseille, Bayern)

55: Jan Vertonghen (Ajax, Tottenham, Benfica)

Top-scoring Belgian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Anderlecht great Paul Van Himst ©Getty Images

20: Paul Van Himst (Anderlecht)

19: Romelu Lukaku (Anderlecht, Man United, Inter, Chelsea)

18: Luc Nilis (Anderlecht, PSV)

17: Dries Mertens (Napoli)

12: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Man City)

12: Hans Vanaken (Club Brugge)

10: Eden Hazard (LOSC, Chelsea, Real Madrid)

9: Raoul Lambert (Club Brugge)

8: Jacques Stockman (Anderlecht)

8: Wesley Sonck (Genk, Ajax)



Most appearances by Belgian players in UEFA club competition*

Timmy Simons captaining PSV in Europe in 2008 ©AFP/Getty Images

128: Timmy Simons (Lommel, Club Brugge, PSV)

125: Jan Vertonghen (Ajax, Tottenham, Benfica, Anderlecht)

119: Axel Witsel (Standard Liège, Benfica, Zenit, Dortmund, Atlético)

108: Dries Mertens (Utrecht, PSV, Napoli)

106: Filip De Wilde (Beveren, Anderlecht, Sporting CP)

105: Vadis Odjidja-Ofoe (Anderlecht, Hamburg, Club Brugge, Legia Warszawa, Olympiacos, Gent)

105: Michel Preud'homme (Standard Liège, Mechelen, Benfica)

104: Gert Verheyen (Anderlecht, Club Brugge)

101: Olivier Deschacht (Anderlecht)

99: Eden Hazard (LOSC, Chelsea, Real Madrid)

Top-scoring Belgian players in UEFA club competition*

Luc Nilis with Aston Villa in 2000 ©Getty Images

40: Romelu Lukaku (Anderlecht, Chelsea, Everton, Man United, Inter)

38: Luc Nilis (Anderlecht, PSV, Aston Villa)

35: Dries Mertens (Utrecht, PSV, Napoli)

25: Gert Verheyen (Anderlecht, Club Brugge)

23: Roger Claessen (Standard Liège, Beerschot VAC)

22: François Van Der Elst (Anderlecht)

21: Paul Van Himst (Anderlecht, Molenbeek Brussels Strombeek)

20: Igor De Camargo (Genk, Standard Liège, Mönchengladbach, APOEL)

20: Jelle Vossen (Genk, Club Brugge)

20: Raoul Lambert (Club Brugge)



Notable firsts



Eric Gerets after becoming Belgium's first European Cup-winner in 1988 ©Bob Thomas/Getty Images

First Belgian side to reach a UEFA Cup/UEFA Europa League final

Liverpool 4-3 agg Club Brugge, 1975/76

First Belgian side to win the European Cup Winners' Cup

West Ham 2-4 Anderlecht, 1975/76

First Belgian side to reach a European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Liverpool 1-0 Club Brugge, 1977/78

First Belgian side to win the UEFA Cup/UEFA Europa League

Anderlecht 2-1 agg Benfica, 1982/83

First Belgian to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League

Eric Gerets (PSV 0-0 Benfica, aet, PSV win 6-5 on pens, 1987/88)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup