Delaney, Eriksen, Cornelius: Who are Denmark's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Danish players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

65: Jan Heintze (PSV, Leverkusen)

53: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter)

53: Thomas Delaney (Copenhagen, Dortmund, Sevilla)

48: Jesper Grønkjær (Aalborg, Ajax, Chelsea, Copenhagen)

47: Jon Dahl Tomasson (Newcastle, Feyenoord, AC Milan)

47: William Kvist (Copenhagen)

46: Peter Schmeichel (Brøndby, Man United, Sporting CP)

45: Nicklas Bendtner (Arsenal, Wolfsburg, Rosenborg)

44: Søren Lerby (Ajax, Bayern, PSV)

41: Michael Laudrup (Kjøbenhavns BK, Juventus, Barcelona, Real Madrid)

Top-scoring Danish players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Søren Lerby celebrates winning the European Cup with PSV in 1988 ©Getty Images

14: Søren Lerby (Ajax, Bayern, PSV)

12: Allan Simonsen (Mönchengladbach, Vejle)

11: Nicklas Bendtner (Arsenal, Wolfsburg, Rosenborg)

11: Jon Dahl Tomasson (Newcastle, Feyenoord, AC Milan)

10: Michael Laudrup (Kjøbenhavns BK, Juventus, Barcelona, Real Madrid)

7: Frank Arnesen (Ajax, Anderlecht, PSV)

7: Andreas Cornelius (Copenhagen, Trabzonspor)

7: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter)

7: Lasse Schöne (Ajax)

6: Peter Løvenkrands (Rangers, Schalke)

6: Bent Löfquist (B 1913 Odense)

Most appearances by Danish players in UEFA club competition*

Christian Poulsen celebrates a UEFA Cup goal for Sevilla ©AFP/Getty Images

102: Christian Poulsen (Copenhagen, Schalke, Sevilla, Juventus, Liverpool, Ajax)

100: William Kvist (Copenhagen, Stuttgart)

97: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Man United)

91: Jan Heintze (PSV, Leverkusen)

87: Mike Jensen (Brøndby, Rosenborg, APOEL)

86: Jon Dahl Tomasson (Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart, Villarreal)

82: Lasse Nielsen (Aalborg, Gent, Malmö)

81: Jesper Grønkjær (Aalborg, Ajax, Chelsea, Stuttgart, Copenhagen)

81: Per Nielsen (Brøndby)

77: Michael Laudrup (Kjøbenhavns BK, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Ajax)

77: Thomas Delaney (Copenhagen, Dortmund, Sevilla)

Top-scoring Danish players in UEFA club competition*

Allan Simonsen after scoring in Barcelona's 1982 Cup Winners' Cup final success ©Getty Images

44: Allan Simonsen (Vejle, Mönchengladbach, Barcelona)

27: Jon Dahl Tomasson (Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart, Villarreal)

23: Kenneth Brylle Larsen (Vejle, Anderlecht, PSV, Club Brugge)

22: Michael Laudrup (Kjøbenhavns BK, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Ajax)

20: Nicklas Bendtner (Arsenal, Wolfsburg, Rosenborg, Copenhagen)

18: Søren Lerby (Ajax, Bayern, PSV)

16: Bent Christensen (Lyngby, Brøndby)

16: Heine Fernandez (Silkeborg, Voborg, Copenhagen, AB, HB Tórshavn)

16: Ebbe Sand (Brøndby, Schalke)

15: Christian Eriksen (Ajax, Tottenham, Inter, Man United)

Notable firsts



Kai Johansen with Rangers in 1967: he was the first Dane to appear in a UEFA final ©Bob Thomas/Getty Images

First Danish player to appear in a European Cup Winners' Cup final

Kai Johansen (Bayern 1-0 Rangers, aet, 1966/67)

First Danish player to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League

Johnny Hansen (Bayern 1-1, 4-0 Atlético, 1973/74)



First Danish players to appear in a UEFA Cup/UEFA Europa League final

Henning Jensen and Allen Simonsen (Liverpool 3-2 agg Mönchengladbach, 1972/73)

First Danish player to win a UEFA Cup/UEFA Europa League final

Jørgen Kristensen (Tottenham 2-4 agg Feyenoord, 1973/74)

First Danish player to win a European Cup Winners' Cup final

Benny Nielsen (Anderlecht 4-0 Austria Wien, 1977/78)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup