Club World Cup: Real Madrid begin quest for fifth title at semi-final stage

UEFA Champions League holders Real Madrid will begin their FIFA Club World Cup campaign against either Seattle Sounders, Al Ahly or Auckland City in Morocco on Wednesday 8 February.

Club World Cup fixtures 01/02 Al Ahly vs Auckland City (first round)

04/02 Seattle Sounders vs vs Al Ahly / Auckland City (second round)

04/02 Wydad Casablanca vs Al-Hilal (second round)

07/02 Flamengo vs Wydad Casablanca / Al-Hilal (semi-finals)

08/02 Seattle Sounders / Al Ahly / Auckland City vs Real Madrid (semi-finals)

11/02 Third-place play-off

11/02 Final

What is the Club World Cup?

The Club World Cup is an annual tournament organised by FIFA that involves the winners of the six continental confederations and the host nation's league champions. European sides have won each of the last nine editions, with Chelsea lifting the trophy in Abu Dhabi last year.

Who is playing in the Club World Cup?

Entering in the first round

Auckland City (New Zealand)

Al Ahly (Egypt)

Entering in the second round

Al-Hilal (Saudi Arabia)

Seattle Sounders (United States)

Wydad Casablanca (Morocco)

Entering in the semi-finals

Flamengo (Brazil)

Real Madrid (Spain)

When and where is the Club World Cup?

The Club World Cup is being held across two venues in Morocco – in Rabat and Tangier – from Wednesday 1 to Saturday 11 February.

How did Real Madrid qualify for the Club World Cup?

Madrid beat Liverpool 1-0 in the UEFA Champions League final in Paris thanks to Vinícius Júnior's goal just before the hour. That triumph marked Madrid's 14th European Cup – extending their lead at the top of the all-time honours board – and was a record-breaking fourth win for coach Carlo Ancelotti.

Club World Cup list of winners

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Bayern München 2 (2013, 2021)

Corinthians 2 (2000, 2012)

AC Milan 1 (2007)

Chelsea 1 (2022)

Internacional 1 (2006)

Inter Milan 1 (2010)

Liverpool 1 (2019)

Manchester United 1 (2008)

São Paulo 1 (2005)

Which nations' teams are most successful at the Club World Cup?

7: Spain

4: Brazil

3: England

2: Germany, Italy

Who has won the most overall world club titles?*

Real Madrid 7 (1960, 1998, 2002; 2014, 2016, 2017, 2018)

AC Milan 4 (1969, 1989, 1990; 2007)

Bayern München 4 (1976, 2001; 2013, 2021)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Boca Juniors 3 (1977, 2000, 2003)

Inter Milan 3 (1964, 1965; 2010)

Nacional 3 (1971, 1980, 1988)

Peñarol 3 (1961, 1966, 1982)

São Paulo 3 (1992, 1993; 2005)

*European/South American Cup plus FIFA Club World Cup

European sides' Club World Cup scorers

7: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

6: Gareth Bale (Real Madrid)

5: Lionel Messi (Barcelona), Luis Suárez (Barcelona)

3: Nicolas Anelka (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Wayne Rooney (Manchester United)

2: Adriano (Barcelona), Peter Crouch (Liverpool), Roberto Firmino (Liverpool), Quinton Fortune (Manchester United), Raúl González (Real Madrid), Filippo Inzaghi (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Chelsea), Pedro Rodríguez (Barcelona), own goals

1: Jonathan Biabiany (Inter Milan), Sergio Busquets (Barcelona), Nicky Butt (Manchester United), Dante (Bayern München), Deco (Barcelona), Samuel Eto'o (Inter Milan), Cesc Fàbregas (Barcelona), Darren Fletcher (Manchester United), Geremi (Real Madrid), Steven Gerrard (Liverpool), Mario Götze (Bayern München), Eidur Gudjohnsen (Barcelona), Kai Havertz (Chelsea), Xavi Hernández (Barcelona), Fernando Hierro (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Kaká (AC Milan), Naby Keïta (Liverpool), Seydou Keita (Barcelona), Marcos Llorente (Real Madrid), Mario Mandžukić (Bayern München), Rafael Márquez (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Maxwell (Barcelona), Diego Milito (Inter Milan), Luka Modrić (Real Madrid), Fernando Morientes (Real Madrid), Alessandro Nesta (AC Milan), Goran Pandev (Inter Milan), Franck Ribéry (Bayern München), Benjamin Pavard (Bayern München), Ronaldinho (Barcelona), Sávio (Real Madrid), Clarence Seedorf (AC Milan), Dejan Stanković (Inter Milan), Thiago Alcántara (Bayern München), Fernando Torres (Chelsea), Nemanja Vidić (Manchester United), Dwight Yorke (Manchester United), Javier Zanetti (Inter Milan)

