The 2020/21 UEFA Champions League group stage fixtures have been confirmed. All matches will be played at 21:00 CET unless stated.



Matchday 1

Tuesday 20 October

Group E: Chelsea vs Sevilla, Rennes vs Krasnodar

Group F: Zenit vs Club Brugge (18:55 CET), Lazio vs Dortmund

Group G: Dynamo Kyiv vs Juventus (18:55 CET), Barcelona vs Ferencváros

Group H: Paris vs Manchester United, Leipzig vs İstanbul Başakşehir

Wednesday 21 October

Group A: Salzburg vs Lokomotiv Moskva (18:55 CET), Bayern vs Atlético Madrid

Group B: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk (18:55 CET), Internazionale vs Mönchengladbach

Group C: Manchester City vs Porto, Olympiacos vs Marseille

Group D: Ajax vs Liverpool, Midtjylland vs Atalanta

Matchday 2

Tuesday 27 October

Group A: Lokomotiv Moskva vs Bayern (18:55 CET), Atlético Madrid vs Salzburg

Group B: Shakhtar Donetsk vs Internazionale (18:55 CET), Mönchengladbach vs Real Madrid

Group C: Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City

Group D: Liverpool vs Midtjylland, Atalanta vs Ajax



Wednesday 28 October

Group E: Krasnodar vs Chelsea (18:55 CET), Sevilla vs Rennes

Group F: Dortmund vs Zenit, Club Brugge vs Lazio

Group G: Juventus vs Barcelona, Ferencváros vs Dynamo Kyiv

Group H: İstanbul Başakşehir vs Paris (18:55 CET), Manchester United vs Leipzig

Matchday 3

Tuesday 3 November

Group A: Lokomotiv Moskva vs Atlético Madrid (18:55 CET), Salzburg vs Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk vs Mönchengladbach (18:55 CET), Real Madrid vs Internazionale

Group C: Manchester City vs Olympiacos, Porto vs Marseille

Group D: Midtjylland vs Ajax, Atalanta vs Liverpool



Wednesday 4 November

Group E: Sevilla vs Krasnodar, Chelsea vs Rennes

Group F: Zenit vs Lazio (18.55 CET), Club Brugge vs Dortmund

Group G: Barcelona vs Dynamo Kyiv, Ferencváros vs Juventus

Group H: İstanbul Başakşehir vs Manchester United (18:55 CET), Leipzig vs Paris

Matchday 4

Tuesday 24 November

Group E: Krasnodar vs Sevilla (18:55 CET), Rennes vs Chelsea (18:55 CET)

Group F: Lazio vs Zenit, Dortmund vs Club Brugge

Group G: Dynamo Kyiv vs Barcelona, Juventus vs Ferencváros

Group H: Manchester United vs İstanbul Başakşehir, Paris vs Leipzig

Wednesday 25 November

Group A: Atlético Madrid vs Lokomotiv Moskva, Bayern vs Salzburg

Group B: Mönchengladbach vs Shakhtar Donetsk (18:55 CET), Internazionale vs Real Madrid

Group C: Olympiacos vs Manchester City (18:55 CET), Marseille vs Porto

Group D: Liverpool vs Atalanta, Ajax vs Midtjylland

Matchday 5

Tuesday 1 December

Group A: Lokomotiv Moskva vs Salzburg (18:55 CET), Atlético Madrid vs Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid (18:55 CET), Mönchengladbach vs Internazionale

Group C: Marseille vs Olympiacos, Porto vs Manchester City

Group D: Liverpool vs Ajax, Atalanta vs Midtjylland



Wednesday 2 December

Group E: Krasnodar vs Rennes (18:55 CET), Sevilla vs Chelsea

Group F: Dortmund vs Lazio, Club Brugge vs Zenit

Group G: Juventus vs Dynamo Kyiv, Ferencváros vs Barcelona

Group H: İstanbul Başakşehir vs Leipzig (18:55 CET), Manchester United vs Paris

Matchday 6

Tuesday 8 December

Group E: Chelsea vs Krasnodar, Rennes vs Sevilla

Group F: Zenit vs Dortmund (18:55 CET), Lazio vs Club Brugge (18:55 CET)

Group G: Barcelona vs Juventus, Dynamo Kyiv vs Ferencváros

Group H: Paris vs İstanbul Başakşehir, Leipzig vs Manchester United

Wednesday 9 December

Group A: Bayern vs Lokomotiv Moskva, Salzburg vs Atlético Madrid

Group B: Real Madrid vs Mönchengladbach, Internazionale vs Shakhtar Donetsk

Group C: Manchester City vs Marseille, Olympiacos vs Porto

Group D: Ajax vs Atalanta (18:55 CET), Midtjylland vs Liverpool (18:55 CET)

Round of 16

Draw: 14 December

First legs: 16/17 & 23/24 February

Second legs: 9/10 & 16/17 March

Quarter-finals

Draw: 19 March

First legs: 6/7 April

Second legs: 13/14 April

Semi-finals

Draw: 19 March

First legs: 27/28 April

Second legs: 4/5 May

Final

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 29 May