Champions League fixtures and results

Quarter-final first legs

Tuesday 6 April

Manchester City 2-1 Dortmund

Real Madrid 3-1 Liverpool

Wednesday 7 April

Porto vs Chelsea

Bayern vs Paris



Quarter-final second legs

Tuesday 13 April

Paris vs Bayern

Chelsea vs Porto

Wednesday 14 April

Liverpool vs Real Madrid

Dortmund vs Manchester City

Semi-finals

Bayern / Paris vs Man. City / Dortmund

Real Madrid / Liverpool vs Porto / Chelsea

Semi-final ties will take place on 27/28 April and 4/5 May.

Final

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 29 May

Round of 16 second legs

Wednesday 17 March

Bayern 2-1 Lazio (agg: 6-2)

Chelsea 2-0 Atlético (agg: 3-0)

Tuesday 16 March

Manchester City 2-0 Mönchengladbach (agg: 4-0)

Real Madrid 3-1 Atalanta (agg: 4-1)

Wednesday 10 March

Liverpool 2-0 Leipzig (agg: 4-0)

Paris 1-1 Barcelona (agg: 5-2)

Tuesday 9 March

Juventus 4-2 Porto (agg: 4-4, Porto win on away goals)

Dortmund 2-2 Sevilla (agg: 5-4)

Round of 16 first legs

Wednesday 24 February

Mönchengladbach 0-2 Manchester City

Atalanta 0-1 Real Madrid

Tuesday 23 February

Lazio 1-4 Bayern

Atlético 0-1 Chelsea

Wednesday 17 February

Porto 2-1 Juventus

Sevilla 2-3 Dortmund

Tuesday 16 February

Leipzig 0-2 Liverpool

Barcelona 1-4 Paris

Group stage

Matchday 6

Wednesday 9 December

Group A: Bayern 2-0 Lokomotiv Moskva, Salzburg 0-2 Atlético de Madrid

Group B: Real Madrid 2-0 Mönchengladbach, Internazionale 0-0 Shakhtar Donetsk

Group C: Manchester City 3-0 Marseille, Olympiacos 0-2 Porto

Group D: Ajax 0-1 Atalanta, Midtjylland 1-1 Liverpool

Group H: Paris 5-1 İstanbul Başakşehir

Tuesday 8 December

Group E: Chelsea 1-1 Krasnodar, Rennes 1-3 Sevilla

Group F: Zenit 1-2 Dortmund, Lazio 1-1 Club Brugge

Group G: Barcelona 0-3 Juventus, Dynamo Kyiv 1-0 Ferencváros

Group H: Leipzig 3-2 Manchester United

Matchday 5

Wednesday 2 December

Group E: Krasnodar 1-0 Rennes, Sevilla 0-4 Chelsea

Group F: Dortmund 1-1 Lazio, Club Brugge 3-0 Zenit

Group G: Juventus 3-0 Dynamo Kyiv, Ferencváros 0-3 Barcelona

Group H: İstanbul Başakşehir 3-4 Leipzig, Manchester United 1-3 Paris

Tuesday 1 December

Group A: Lokomotiv Moskva 1-3 Salzburg, Atlético de Madrid 1-1 Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid, Mönchengladbach 2-3 Internazionale

Group C: Marseille 2-1 Olympiacos, Porto 0-0 Manchester City

Group D: Liverpool 1-0 Ajax, Atalanta 1-1 Midtjylland

Matchday 4

Wednesday 25 November

Group A: Atlético de Madrid 0-0 Lokomotiv Moskva, Bayern 3-1 Salzburg

Group B: Mönchengladbach 4-0 Shakhtar Donetsk, Internazionale 0-2 Real Madrid

Group C: Olympiacos 0-1 Manchester City, Marseille 0-2 Porto

Group D: Liverpool 0-2 Atalanta, Ajax 3-1 Midtjylland

Tuesday 24 November

Group E: Krasnodar 1-2 Sevilla, Rennes 1-2 Chelsea

Group F: Lazio 3-1 Zenit, Dortmund 3-0 Club Brugge

Group G: Dynamo Kyiv 0-4 Barcelona, Juventus 2-1 Ferencváros

Group H: Manchester United 4-1 İstanbul Başakşehir, Paris 1-0 Leipzig

Matchday 3

Wednesday 4 November

Group E: Sevilla 3-2 Krasnodar, Chelsea 3-0 Rennes

Group F: Zenit 1-1 Lazio, Club Brugge 0-3 Dortmund

Group G: Barcelona 2-1 Dynamo Kyiv, Ferencváros 1-4 Juventus

Group H: İstanbul Başakşehir 2-1 Manchester United, Leipzig 2-1 Paris

Tuesday 3 November

Group A: Lokomotiv Moskva 1-1 Atlético de Madrid, Salzburg 2-6 Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk 0-6 Mönchengladbach, Real Madrid 3-2 Internazionale

Group C: Manchester City 3-0 Olympiacos, Porto 3-0 Marseille

Group D: Midtjylland 1-2 Ajax, Atalanta 0-5 Liverpool

Matchday 2

Wednesday 28 October

Group E: Krasnodar 0-4 Chelsea, Sevilla 1-0 Rennes

Group F: Dortmund 2-0 Zenit, Club Brugge 1-1 Lazio

Group G: Juventus 0-2 Barcelona, Ferencváros 2-2 Dynamo Kyiv

Group H: İstanbul Başakşehir 0-2 Paris, Manchester United 5-0 Leipzig

Tuesday 27 October

Group A: Lokomotiv Moskva 1-2 Bayern, Atlético de Madrid 3-2 Salzburg

Group B: Shakhtar Donetsk 0-0 Internazionale, Mönchengladbach 2-2 Real Madrid

Group C: Porto 2-0 Olympiacos, Marseille 0-3 Manchester City

Group D: Liverpool 2-0 Midtjylland, Atalanta 2-2 Ajax

Matchday 1

Wednesday 21 October

Group A: Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskva, Bayern 4-0 Atlético de Madrid

Group B: Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk, Internazionale 2-2 Mönchengladbach

Group C: Manchester City 3-1 Porto, Olympiacos 1-0 Marseille

Group D: Ajax 0-1 Liverpool, Midtjylland 0-4 Atalanta

Tuesday 20 October

Group E: Chelsea 0-0 Sevilla, Rennes 1-1 Krasnodar

Group F: Zenit 1-2 Club Brugge, Lazio 3-1 Dortmund

Group G: Dynamo Kyiv 0-2 Juventus, Barcelona 5-1 Ferencváros

Group H: Paris 1-2 Manchester United, Leipzig 2-0 İstanbul Başakşehir