Champions League top scorers: Neymar joins Haaland, Morata and Rashford

Neymar hit a hat-trick as Paris beat İstanbul Başakşehir 5-1 on Matchday 6 to join Dortmund striker Erling Braut Haaland, Juventus' Álvaro Morata and Marcus Rashford of Manchester United at the top of the 2020/21 UEFA Champions League scoring charts.

Lazio's Ciro Immobile is in a chasing pack of three players who are one adrift after adding to his tally against Club Brugge on Matchday 6, while Cristiano Ronaldo is among those one further goal back after netting twice for Juventus at Barcelona.

2020/21 UEFA Champions League top scorers

Watch all of Haaland's Champions League goals this season

6 Erling Braut Haaland (Dortmund)

6 Álvaro Morata (Juventus)

6 Marcus Rashford (Manchester United)

6 Neymar (Paris)

5 Alassane Pléa (Mönchengladbach)

5 Olivier Giroud (Chelsea)

5 Ciro Immobile (Lazio)

4 Bruno Fernandes (Manchester United)

4 Youssef En-Nesyri (Sevilla)

4 Cristiano Ronaldo (Juventus)

4 Diogo Jota (Liverpool)

4 Romelu Lukaku (Inter)

4 Mergim Berisha (Salzburg)

4 Ferran Torres (Manchester City)

4 Karim Benzema (Real Madrid)



UEFA Champions League top scorers by season (group stage to final)

Lewandowski: Watch all of his 2019/20 goals

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5