Кто станет лучшим бомбардиром Европы в сезоне 2020/21?

Клубные турниры УЕФА переходят к заключительным стадиям, баталии продолжаются и в ведущих чемпионатах. UEFA.com присматривается к претендентам на титул лучшего бомбардира Европы.

В Лиге чемпионов УЕФА тон задает Эрлинг Холанн с 10 голами. На национальном уровне по-прежнему нет равных Роберту Левандовски. Вернувшийся в строй поляк﻿, который пропустил несколько недель из-за травмы, лидирует с отрывом в 11 мячей.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

Все голы Левандовски в Лиге чемпионов-2019/20

36 Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)

25 Лионель Месси ("Барселона", Испания)

25 Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия)

25 Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция)

25 Эрлинг Холанн ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

24 Андре Силва ("Айнтрахт", Германия)

21 Карим Бензема ("Реал", Испания)

21 Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)

21 Ромелу Лукаку ("Интер", Италия)

20 Ваут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия)

20 Жерар Морено ("Вильяреал", Испания)

20 Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия)

19 Луис Суарес ("Атлетико", Испания)

19 Сими ("Кротоне", Италия)

18 Мемфис Депай ("Лион", Франция)

18 Луис Муриэль ("Аталанта", Италия)

17 Виссам Бен-Йеддер ("Монако", Франция)

17 Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия)

17 Лоренцо Инсинье ("Наполи", Италия)

17 Юссеф Эн-Несири ("Севилья", Испания)

17 Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия)

16 Душан Влахович ("Фиорентина", Италия)16 Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия)



2019/20: Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) - 36

2018/19: Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 36

2017/18: Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 34

2016/17: Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 37

2015/16: Луис Суарес ("Барселона", Испания) - 40

Лучшие бомбардиры текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА (начиная с группового этапа)

Все голы Холанна в этой Лиге чемпионов

10 Эрлинг Холанн ("Боруссия" Дортмунд, Лига чемпионов)

8 Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен, Лига чемпионов)

8 Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", Лига чемпионов 6 / Лига Европы 2)

7 Борха Майораль ("Рома", Лига Европы)

7 Пицци ("Бенфика", Лига Европы)

7 Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Лига чемпионов 4, Лига Европы 3)

7 Юсуф Языджы ("Лилль", Лига Европы)﻿

6 Пако Алькасер ("Вильяреал", Лига Европы)6 Карлос Винисиус ("Тоттенхэм", Лига Европы)

6 Мунас Даббур ("Хоффенхайм", Лига Европы)

6 Оливье Жиру ("Челси", Лига чемпионов)

6 Альваро Мората ("Ювентус", Лига чемпионов)

6 Жерар Морено ("Вильяреал", Лига Европы)

6 Неймар ("Пари Сен-Жермен", Лига чемпионов)

6 Мислав Оршич ("Динамо" Загреб, Лига Европы)

6 Мохамед Салах ("Ливерпуль", Лига чемпионов)

6 Юссеф Эн-Несири ("Севилья", Лига чемпионов)



2019/20: Роберт Левандовски ("Бавария", Лига чемпионов) - 15

2018/19: Лионель Месси ("Барселона", Лига чемпионов) - 12

2017/18: Криштиану Роналду ("Реал", Лига чемпионов) - 15

2016/17: Криштиану Роналду ("Реал", Лига чемпионов) - 12

2015/16: Криштиану Роналду ("Реал", Лига чемпионов) - 16

Последнее обновление: 22 апреля