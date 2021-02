Maldini, Del Piero, Buffon, Inzaghi: who are Italy's top UEFA Champions League performers?

Most appearances in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

140: Paolo Maldini (AC Milan)

132: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

115: Andrea Pirlo (Inter Milan, AC Milan, Juventus)

101: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

94: Alessandro Costacurta (AC Milan)

92: Alessandro Del Piero (Juventus)

87: Massimo Ambrosini (AC Milan)

85: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

85: Gennaro Gattuso (Rangers, AC Milan)

83: Thiago Motta (Barcelona, Inter Milan, Paris)

Champions League icon: Filippo Inzaghi

Top-scoring players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

50: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

44: Alessandro Del Piero (Juventus)

25: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

17: Sandro Mazzola (Inter Milan)

17: Francesco Totti (Roma)

15: Simone Inzaghi (Lazio)

13: Alberto Gilardino (AC Milan, Fiorentina)

12: Lorenzo Insigne (Napoli)

11: Christian Panucci (AC Milan, Real Madrid, Roma)

10: Mario Balotelli (Inter Milan, Man. City, AC Milan, Liverpool, Nice)

10: Enrico Chiesa (Parma, Fiorentina)

10: Vincenzo Iaquinta (Udinese, Juventus)

10: Paolo Rossi (Juventus)

10: Christian Vieri (Juventus, Inter Milan, AC Milan)

Champions League 100 club: Paolo Maldini

Most appearances in UEFA club competition*

174: Paolo Maldini (AC Milan)

167: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

139: Andrea Pirlo (Inter Milan, AC Milan, Juventus)

130: Alessandro Del Piero (Juventus)

125: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

121: Alessandro Costacurta (AC Milan)

117: Giuseppe Bergomi (Inter Milan)

116: Massimo Ambrosini (Vicenza, AC Milan, Fiorentina)

115: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

113: Fabio Cannavaro (Napoli, Parma, Inter Milan, Juventus, Real Madrid)

Watch classic Del Piero free-kick for Juventus

Top-scoring players in UEFA club competition*

70: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

54: Alessandro Del Piero (Juventus)

38: Alessandro Altobelli (Inter Milan, Juventus)

38: Francesco Totti (Roma)

34: Gianluca Vialli (Sampdoria, Juventus, Chelsea)

33: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

32: Roberto Baggio (Fiorentina, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Brescia)

27: Christian Vieri (Torino, Juventus, Atlético de Madrid, Lazio, Inter Milan, AC Milan, Monaco, Fiorentina)

25: Giuseppe Rossi (Manchester United, Parma, Villarreal, Fiorentina, Celta Vigo)

25: Enrico Chiesa (Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio)

Key facts

Most successful European club: AC Milan (7 European Cup wins)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League games: Juventus (285)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League goals: Juventus (455)

First team to compete in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: AC Milan (semi-finals,1955/56)

First team to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: AC Milan (1962/63)



2010 final highlights: Inter 2-0 Bayern

• Only Real Madrid's Francisco Gento (6) has won Europe's top club competition more than Alessandro Costacurta and Paolo Maldini, both five-time winners European Cup/UEFA Champions League winners with AC Milan.

• No Italian club has won the UEFA Champions League since Inter's 2-0 success against Bayern München in the 2010 final at Madrid's Santiago Bérnabeu Stadium. Juventus have reached the final twice since then, but lost out to Barcelona (in 2015) and Real Madrid (in 2017) respectively.

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup