Pepe, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, João Moutinho: who are Portugal's top UEFA Champions League performers?

178: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

107: Luís Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter Milan)

102: Pepe (Porto, Real Madrid, Beşiktaş)

92: Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco)

78: Deco (Porto, Barcelona, Chelsea)

71: João Moutinho (Sporting CP, Porto, Monaco)

70: Vítor Baía (Porto, Barcelona)

68: Rui Costa (Benfica, Fiorentina, AC Milan)

68: Nuno Morais (Chelsea, APOEL)

68: José Bosingwa (Boavista, Porto, Chelsea)

135: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

47: Eusébio (Benfica)

24: Luís Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter Milan)

21: José Torres (Benfica)

19: José Augusto (Benfica)

18: Águas (Benfica, Austria Wien)

17: Deco (Porto, Barcelona, Chelsea)

15: Nené (Benfica)

12: Danny (Zenit, Slavia Praha)

11: Coluna (Benfica)

Most appearances in UEFA club competition*

182: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

142: Luís Figo (Sporting CP, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan)

141: João Moutinho (Sporting CP, Porto, Monaco, Wolves)

118: Pepe (Porto, Real Madrid, Beşiktaş)

116: Ricardo Quaresma (Sporting CP, Barcelona, Porto, Inter Milan, Beşiktaş)

112: Nuno Morais (Chelsea, APOEL)

110: Rui Costa (Benfica, Fiorentina, AC Milan)

109: Simão (Sporting CP, Barcelona, Benfica, Atlético de Madrid, Beşiktaş)

108: Rui Patrício (Sporting CP, Wolves)

108: Vítor Baía (Porto, Barcelona)

Top-scoring players in UEFA club competition*

137: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

56: Eusébio (Benfica)

30: José Torres (Benfica, Vitória Setúbal)

28: Luís Figo (Sporting CP, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan)

28: Nené (Benfica)

27: Nuno Gomes (Boavista, Benfica, Fiorentina, Braga)

25: Liedson (Sporting CP, Porto)

24: Fernando Gomes (Porto, Sporting CP)

23: Ricardo Quaresma (Sporting CP, Barcelona, Porto, Inter Milan, Beşiktaş)

22: Simão (Sporting CP, Barcelona, Benfica, Atlético de Madrid, Beşiktaş)

Key facts

Most successful European club: Benfica, Porto (2 European Cup wins each)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League games: Benfica (259)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League goals: Benfica (417)

First team to compete in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: Sporting CP (first round,1955/56)

First team to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: Benfica (1960/61)



• Two-time winners Porto are one of only two teams (along with Nottingham Forest) who have appeared in more than one European Cup/UEFA Champions League final without losing. Benfica also won their first two finals, but have lost all eight of their subsequent European deciders: five European Cup finals and three in the UEFA Cup/UEFA Europa League.

• Forward António Simões was aged just 18 years and 139 days when he turned out for Benfica in their 5-3 European Cup final win against Real Madrid in 1962. He remains the youngest player to appear in, and to win, Europe's most prestigious club trophy.

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup