Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting line-ups for this week's UEFA Champions League round of 16 first legs.

Atlético and Chelsea lock horns in last 16

Atlético: Oblak; Llorente, Savić, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Kondogbia, Ñíguez; Félix, Suárez

Out: Trippier (suspended), Herrera (illness), Giménez (adductor), Carrasco (knock), Vrsaljko (knock)

Misses next match if booked: Lodi, Savić

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Mount, Giroud, Werner

Out: Thiago Silva (thigh)

Doubtful: Abraham (ankle)

Misses next match if booked: Jorginho, Kovačić, Mount, Ziyech

Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile

Out: Radu (groin), Luis Felipe (ankle)

Doubtful: Strakosha (knee)

Misses next match if booked: Akpa-Akpro, Hoedt

Bayern: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski

Out: Pavard (illness), Müller (illness), Tolisso (thigh), Gnabry (thigh), Costa (foot), Nübel (ankle), Nianzou (thigh)



Real Madrid face Atalanta challenge

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Iličić; Zapata

Out: Hateboer (metatarsal)

Misses next match if booked: Djimsiti, Romero

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Vinícius Junior, Díaz

Out: Benzema (adductor), Ramos (knee), Carvajal (hamstring), Rodrygo (hamstring), Militão (adductor), Hazard (thigh), Marcelo (calf), Valverde (adductor), Odriozola (hamstring)

Misses next match if booked: Casemiro

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Pléa

Out: Doucouré (knee)

Doubtful: Thuram (knee)

Misses next match if booked: Lainer, Stindl

Man. City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus

Out: Aké (hamstring)