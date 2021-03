Champions League quarter-final and semi-final draws: head-to-head records

All eight remaining UEFA Champions League teams now know their possible routes to glory following the quarter-final and semi-final draws – but how have they fared in previous meetings against their possible opponents?

2020 final highlights: Paris 0-1 Bayern

Quarter-finals

Paris P9 W4 D0 L5 F12 A12

Semi-finals

Dortmund P3 W1 D1 L1 F2 A2

Man. City P6 W3 D0 L3 F10 A9

Final

Chelsea P6 W4 D0 L2 F15 A10

Liverpool P7 W1 D5 L2 F7 A8

Porto P7 W3 D2 L2 F14 A9

Real Madrid P26 W11 D3 L12 F39 A41



Quarter-finals

Porto P8 W5 D1 L2 F12 A7

Semi-finals

Liverpool P11 W3 D6 L2 F14 A12

Real Madrid P3 W2 D1 L0 F4 A2

Final

Bayern P6 W2 D0 L4 F10 A15

Dortmund N/A

Man. City P2 W2 D0 L0 F2 A0

Paris P8 W2 D3 L3 F11 A10

Watch 2012 Dortmund winner against City

Quarter-finals

Man. City P2 W1 D1 L0 F2 A1

Semi-finals

Bayern P3 W1 D1 L1 F2 A2

Paris P4 W1 D2 L1 F3 A4



Final

Chelsea N/A

Liverpool P5 W1 D2 L2 F6 A8

Porto P2 W2 D0 L0 F3 A0

Real Madrid P14 W3 D5 L6 F19 A24



Quarter-finals

Real Madrid P6 W3 D0 L3 F7 A7

Semi-finals

Chelsea P11 W2 D6 L3 F12 A14

Porto P8 W5 D3 L0 F18 A3



Final

Bayern P7 W2 D4 L1 F8 A7

Dortmund P5 W2 D2 L1 F8 A6

Man. City P2 W2 D0 L0 F5 A1

Paris P4 W2 D0 L2 F6 A7

Quarter-finals

Dortmund P2 W0 D1 L1 F1 A2

2014 highlights: Agüero's hat-trick against Bayern

Semi-finals

Bayern P6 W3 D0 L3 F9 A10

Paris P3 W1 D2 L0 F3 A2

Final

Chelsea P2 W0 D0 L2 F0 A2

Liverpool P2 W0 D0 L2 F1 A5

Porto P4 W3 D1 L0 F9 A2

Real Madrid P6 W2 D2 L2 F7 A7



Quarter-finals

Bayern P9 W5 D0 L4 F12 A12



Semi-finals

Dortmund P4 W1 D2 L1 F4 A3

Man. City P3 W0 D2 L1 F2 A3

Final

Chelsea P8 W3 D3 L2 F10 A11

Liverpool P4 W2 D0 L2 F7 A6

Porto P4 W2 D1 L1 F4 A2

Real Madrid P10 W3 D3 L4 F14 A13



Watch stunning Diego strike for Porto v Chelsea

Quarter-finals

Chelsea P8 W2 D1 L5 F7 A12



Semi-finals

Liverpool P8 W0 D3 L5 F3 A18

Real Madrid P12 W2 D1 L9 F10 A23

Final

Bayern P7 W2 D2 L3 F9 A14

Dortmund P2 W0 D0 L2 F0 A3

Man. City P4 W0 D1 L3 F2 A9

Paris P4 W1 D1 L2 F2 A4



Quarter-finals

Liverpool P6 W3 D0 L3 F7 A7

Semi-finals

Chelsea P3 W0 D1 L2 F2 A4

Porto P12 W9 D1 L2 F23 A10

Final

Bayern P26 W12 D3 L11 F41 A39

Dortmund P14 W6 D5 L3 F24 A19

Man. City P6 W2 D2 L2 F7 A7

Paris P10 W4 D3 L3 F13 A14