Финал Лиги чемпионов обслужит Антонио Матеу Лаос
Wednesday 12 May 2021
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Испанец обслужит встречу "Манчестер Сити" и "Челси".
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Судейский комитет УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года с участием "Манчестер Сити" и "Челси" будет обслуживать Антонио Матеу Лаос. Встреча состоится 29 мая и начнется в 21:00 CET.
Международную категорию испанец получил еще в 2011 году. Для него это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного рефери, но он уже работал четвертым арбитром в мадридском финале 2019 года с участием "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".
В этом сезоне Матеу Лаос обслужил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинальный матч "Баварии" и "Пари Сен-Жермен". Недавно 44-летний испанец попал в список судей, которые будут работать в финальной стадии ЕВРО-2020.
В финале Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.
Бригада арбитров на финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года
Главный рефери: Антонио Матеу Лаос (Испания)
Помощники рефери: Пау Себриан (Испания), Роберто дель Паломар (Испания)
Четвертый рефери: Карлос дель Серро (Испания)
VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)
Помощники VAR: Хуан Мартинес (Испания), Иньиго Прието (Испания), Павел Хиль (Польша)