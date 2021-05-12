Финал Лиги чемпионов обслужит Антонио Матеу Лаос

Судейский комитет УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года с участием "Манчестер Сити" и "Челси" будет обслуживать Антонио Матеу Лаос. Встреча состоится 29 мая и начнется в 21:00 CET.

Международную категорию испанец получил еще в 2011 году. Для него это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного рефери, но он уже работал четвертым арбитром в мадридском финале 2019 года с участием "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

В этом сезоне Матеу Лаос обслужил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинальный матч "Баварии" и "Пари Сен-Жермен". Недавно 44-летний испанец попал в список судей, которые будут работать в финальной стадии ЕВРО-2020.

В финале Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.

Бригада арбитров на финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года

Главный рефери: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Помощники рефери: Пау Себриан (Испания), Роберто дель Паломар (Испания)

Четвертый рефери: Карлос дель Серро (Испания)

VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)

Помощники VAR: Хуан Мартинес (Испания), Иньиго Прието (Испания), Павел Хиль (Польша)