Champions League possible line-ups and team news: Round of 16 first legs

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups and listing suspensions and possible injury absences for the UEFA Champions League round of 16 first legs. We also keep track of all the starting XIs as they are confirmed.

Predicted line-ups: Wednesday 23 February

Atlético: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savić, Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi; Matheus Cunha, João Félix

Out: Wass (knee), Carrasco (suspended), Koke (thigh)

Doubtful: Giménez (illness), Griezmann (thigh)

Misses next match if booked: João Félix, Kondogbia, Luis Suárez

Man. United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo

Out: Cavani (groin)

Doubtful: Bailly (ankle), Heaton (stomach)

Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Taarabt, Paulo Bernardo; Rafa Silva, Darwin Nuñez

Out: Seferović (leg)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Grimaldo, João Mário, Otamendi, Rafa Silva, Weigl

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadić

Out: Brobbey (knee), Klaiber (knee), Stekelenburg (groin), Ihattaren (fitness)

Doubtful: None

Misses next match if booked: Álvarez, Timber

Starting line-ups: Tuesday 15 February

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di María, Messi, Mbappé

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Sporting CP: Adán; Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes, Mathues Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Man. City: Ederson; Stones, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Starting line-ups: Wednesday 16 February

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Martínez

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Jota, Mané

Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Bayern: Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski

Starting line-ups: Tuesday 22 February

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moreno; Lo Celso, Danjuma

Juventus: Szczęsny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie; Vlahović, Morata

Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Kovačić, Kanté, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulišić

LOSC: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Tiago Djaló; Onana, André, Xeka; Renato Sanches, David, Bamba