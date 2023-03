Champions League round of 16 second leg predicted line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the UEFA Champions League starting XIs for the remaining round of 16 second legs.

Make your Fantasy changes

Tuesday 14 March: predicted line-ups

Man City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, Grealish; Gündoğan; De Bruyne; Haaland



Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orbán, Gvardiol, Raum; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg; Werner, André Silva

Out: Diallo (knee), Gulácsi (knee), Nkunku (thigh), Schlager (ankle)



Porto: Diogo Costa; João Mário, Marcano, Pepe, Zaidu; Uribe, Grujić, Eustáquio; Galeno, Pepê, Taremi

Out: Francisco Meixedo (knee), Otávio (suspended)

Misses next match if booked: Pepê

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Lukaku

Doubtful: Dimarco (stomach), Škriniar (back), Correa (thigh)

Misses next match if booked: Bastoni, Dimarco, Martínez

1st leg highlights: Leipzig 1-1 Man City

Wednesday 15 March: predicted line-ups

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Modrić, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Jr

Doubtful: Benzema (ankle)

Out: Alaba (hamstring)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Darwin Núñez

Out: Gomez (hamstring), Thiago Alcántara (hip), Luis Díaz (knee)

Misses next match if booked: Alexander-Arnold

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Misses next match if booked: Politano, Kim



Frankfurt: Trapp; Hasebe, N'Dicka, Tuta; Knauff, Rode, Sow, Max; Götze, Kamada; Borré

Out: Ebimbe (ankle), Lindstrøm (ankle), Kolo Muani (suspended)

Misses next match if booked: Hasebe, Jakić, Smolčić

1st leg highlights: Liverpool 2-5 Real Madrid

Tuesday 7 March: starting line-ups

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos



Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla; Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer; Lang, Yaremchuk



Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovaćič, Fernández, Chilwell; Sterling, João Félix, Havertz

Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Brandt, Bellingham, Salih Özcan, Reus; Haller

Highlights: Chelsea 2-0 Dortmund

Wednesday 8 March: starting line-ups

Tottenham: Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Højbjerg, Perišić; Kulusevski, Kane, Son



Milan: Maignan; Thiaw, Tomori, Kalulu, Hernández; Junior Messias, Krunić, Tonali; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão



Bayern: Sommer; Stanišić, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting



Paris: Donnarumma; Danilo, Ramos, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappé



Highlights: Bayern 2-0 Paris

Download: Champions League app