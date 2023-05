Champions League semi-final second leg starting line-ups

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting all the UEFA Champions League starting XIs for the semi-final second legs.

Tuesday 16 May

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko



Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud



Yellow cards wiped before semi-finals

Wednesday 17 May

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Modrić, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior