UEFA Champions League: How to pronounce the players' names correctly

UEFA.com's ongoing mission to ensure that the world's football fans get the players' names right keeps rolling into the 2023/24 UEFA Champions League group stage.

We have selected some of the trickiest names that do not quite sound the way they look in English. Be brave: read them aloud!

Toby Alderweireld – Alda-vay-reld

Jelle Bataille – Yell-uh Bat-eye

Jean Butez – Jon Boo-tezz

Ritchie De Laet – Dull-aht

Arbnor Muja – Moo-kha

Jacob Ondrejka – Yar-cob On-dray-ka

Jakub Kiwior – Ya-koob Keev-yor

Martin Ødergaard – Erder-gor



César Azpilicueta – Say-zar Ath-pilly-kwetta

Çağlar Söyüncü – Charla Soo-injer

Ivo Grbić – Eevo Gurbitch

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Koke – Ko-kay

Marcos Llorente – Yorrentay

Stefan Savić – Savitch

Ronald Araújo – A-row-ho ('row' to rhyme with 'cow')

İlkay Gündoğan – Eel-kye Goon-doh-wan

João Cancelo – Joo-wow

João Félix – Joo-wow Fay-licks

Robert Lewandowski – Levandovski

Iñaki Peña – Inyarkee Penya

Matthijs de Ligt – Ma-tice Dull-ict

Raphaël Guerreiro – Guh-ray-ro

Joshua Kimmich – Yoss-wa Kim-ik

Manuel Neuer – Noy-er

Sven Ulreich – Ool-rike

Yoss-wa Kim-ik Getty Images

Fredrik Aursnes – Ow-r-shness

David Jurásek – Yoo-rah-shek

Orkun Kökçü – Kerk-cher

Tomás Araújo – A-row-ho ('row' to rhyme with 'cow')

Lukáš Horníček – Horny-check

João Moutinho – Mo-cheen-o

Serdar Saatçı – Sartchee

Reo Hatate – Ha-tar-tay

Viktor Claesson – Clar-son

Elias Jelert – Yay-lert

Christian Sørensen – Sern-sen

Aleksandar Dragović – Dragovitch

Mirko Ivanić – Ivanitch

Uroš Kabić – Oorosh Kabitch

Vladimir Lučić – Loo-chitch

Srdjan Mijailović – Serd-yan Mi-yay-lo-vitch

Jovan Mijatović – Yovan Mee-yatto-vitch

Nemanja Milunović – Nemanya Miloono-vitch

Stefan Mitrović – Meetrovitch

Kosta Nedeljković – Neddely-kovitch

Zoran Popović – Popovitch

Milan Rodić – Ro-ditch

Marko Stamenić – Stam-en-itch

Nikola Vasiljević – Vasil-yay-vitch

Lukas Nmecha – Nn-metcha

Salih Özcan – Sarlee Erz-chan

Thomas Beelen – Bay-len

Justin Bijlow – Bay-low

Lutsharel Geertruida – Hair-trow-der

Dávid Hancko – Hants-co

Igor Paixão – Pye-show ('show' to rhyme with 'cow')

Luka Ivanušec – Eeva-noo-shets

Bart Nieuwkoop – New-cope

Timon Wellenreuther – Vellen-roita

Lutsharel Hair-trow-der ANP/AFP via Getty Images

Abdülkerim Bardakcı – Bar-dack-cher

Günay Güvenç – Goo-nye Goo-ventch

Kazımcan Karataş – Karatash

Kerem Aktürkoğlu – Akter-ko-loo

Marko Arnautović – Are-now-toe-vitch

Juan Cuadrado – Kwod-rado

Stefan de Vrij – Duv-rye

Hakan Çalhanoğlu – Chal-han-oh-lu

Marcus Thuram – Too-ram

Matteo Guendouzi – Gwen-doo-zee

Elseid Hysaj – El-said Hoo-sigh

Ciro Immobile – Immo-bee-lay

Adam Marušić – Ma-roo-shitch

Alessio Romagnoli – Roman-yo-lee

Fabio Carvalho – Car-val-yo

Emil Forsberg – Forsh-berry

Péter Gulácsi – Goo-lar-chee

Ruben Aguilar – Ag-wee-yar

Neil El Aynaoui – El I-know-ee

Przemysław Frankowski – Prem-iz-waf Frankovski

Morgan Guilavogui – Gwee-a-vo-gee

Faitout Maouassa – Ma-wassa

Wesley Said – Sa-yeed

Nathan Aké – Nah-tan A-kay

Kevin De Bruyne – De Bruh-ner

Rúben Dias – Roo-ben Dee-ash

Ederson – Ed-air-sun

Erling Haaland – Erling Har-land (at least that's how he pronounces it himself)

Mateo Kovačić – Kova-chitch

Erling Har-land Getty Images

Diogo Dalot – Dallo

Rasmus Højlund – Hoy-land

Sergio Reguilón – Reg-ee-on

Olivier Giroud – Gee-roo

Luka Jović – Yov-itch

Simon Kjær – Care

Rade Krunić – Crew-nitch

Mike Maignan – Main-yon

Tijjani Reijnders – Rine-ders

Malick Thiaw – Chow

Jens Cajuste – Ca-yuster

Khvicha Kvaratskhelia – Kwitcha Kwarat-selya

Leo Østigård – Ustee-gor

Fabian Schär – Share

Ousmane Dembélé – Dem-bay-lay

Marquinhos – Mar-keen-yoss

Kylian Mbappé – M-ba-pay

Milan Škriniar – Shcreen-yar

Stephen Eustáquio – You-stack-ee-yo

Francisco Conceição – Con-say-sow ('sow' to rhyme with 'cow')

Marko Grujić – Groo-yitch

André Ramalho – Ramal-yo

Olivier Boscagli – Boss-cal-yee

Luuk De Jong – Look de Yong

Fredrik Oppegård – Oppe-gor

Fredrik Oppe-gor Getty Images

Dani Carvajal – Car-va-hal

Dani Ceballos – Seb-eye-oss

Thibaut Courtois – Tee-bo Cor-twa

Éder Militão – Milly-tow ('tow' to rhyme with 'cow')

Luka Modrić – Mod-rich

Aurélien Tchouameni – Choo-a-may-nee

Ander Barrenetxea – Barren-et-shay-a

Aihen Muñoz – Moon-yoz

Amar Dedić – Ded-itch

Lucas Gourna-Douath – Gor-na-Doo-at

Maurits Kjærgaard – Care-yord

Strahinja Pavlović – Stra-hin-ya Pav-lo-vitch

Kamil Piątkowski – Pyont-kov-skee

Roko Šimić – Shim-itch

Luka Sučić – Soo-chitch

Aleksa Terzić – Ter-zitch

Marcos Acuña – A-coo-nya

Loïc Badé – Lo-eek Ba-day

Marko Dmitrović – Dmee-tro-vitch

Nemanja Gudelj – Goo-delly

Ivan Rakitić – Rackit-itch

Djibril Sow – So (to rhyme with 'snow')

Denil Castillo – Ca-stee-o

Eguinaldo – Eggy-naldo

Pedrinho – Ped-reen-yo

Paul Jaeckel – Yeckel

Josip Juranović – Yosip Yoo-ranno-vitch

Robin Knoche – Kenocker

Frederik Rønnow – Ronno

Jérôme Roussillon – Roo-see-on

Alexander Schwolow – Shvolov

Łukasz Łakomy – Wacko-me

Anthony Racioppi – Ra-choppy

David von Ballmoos – Bal-moose