Champions League starting and possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

Play Fantasy Football

Wednesday 13 December

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Lukeba, Lenz; Kampl, Haidara; Baumgartner, Forsberg; Poulsen, Openda

Out: Olmo (shoulder), Orbán (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Henrichs, Simakan

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Garcia; Niasse, Lauper, Males; Ugrinic; Nsame, Elia

Out: Imeri (knee), Itten (foot)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Benito, Camara

Crvena zvezda: Glazer; Nedeljković, Dragović, Djiga, Rodić; Stamenić, Mijailović; Lučić, Hwang, Ivanić; Bukari

Out: none

Doubtful: none

Misses next match if booked: Hwang, Ivanić, Mijailović, Rodić, Stamenic

Man City: Ortega; Lewis, Stones, Aké, Sergio Gómez; Phillips, Kovačić; Bobb, Matheus Nunes, Grealish; Álvarez

Out: Haaland (foot), De Bruyne (hamstring)

Doubtful: Steffen (leg), Doku (leg)

Misses next match if booked: Rúben Dias

Atlético: Oblak; Lino, Hermoso, Giménez, Witsel, Llorente; Saúl, Koke, De Paul; Griezmann, Morata

Out: Barrios (meniscus), Lemar (Achilles)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Lino

Lazio: Provedel; Marušić, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Out: Rovella (suspended), Romagnoli (calf), Isaksen (thigh), Patric (illness)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Castellanos, Patric

Celtic: Hart; A Johnston, Phillips, Scales, Taylor; Iwata, O'Riley, McGregor; Furuhashi, Oh, Palma

Out: Hatate (hamstring), Abada (thigh), Maeda (knee)

Doubtful: Carter-Vickers (hamstring)

Misses next match if booked: Taylor

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Zerrouki, Timber, Wieffer; Minteh, Giménez, Paixão

Out: Nieuwkoop (hamstring), Jahanbakhsh (hamstring)

Doubtful: Hartman (concussion), Stengs (knock)

Misses next match if booked: Nieuwkoop

Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Özcan, Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Füllkrug

Out: Emre Can (suspended), Haller (unspecified), Nmecha (hip), Duranville (fitness), Moukoko (thigh), Ryerson (ligament), Kamara (omitted), Lotka (omitted), Meunier (omitted), Morey (omitted), Ostrzinski (omitted), Papadopoulos(omitted), Pohlmann (omitted)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Schlotterbeck

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani, Mbappé

Out: Navas (back), Kimpembe (Achilles), Mendes (hamstring), Fabián Ruiz (shoulder), Dembélé (suspended)

Doubtful: Gonçalo Ramos (illness)

Misses next match if booked: Hakimi, Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon

Out: Tonali (suspended), Pope (shoulder), Burn (back), Murphy (shoulder), Anderson (back), Botman (knee), Willock (Achilles), Targett (hamstring)

Doubtful: Dúbravka (back), Barnes (toe)

Misses next match if booked: Bruno Guimarães, Pope

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Rafael Leão, Giroud, Pulišić

Out: Sportiello (calf), Caldara (ankle), Kalulu (knee), Kjær (muscular), Okafor (thigh), Pellegrino (foot), Thiaw (thigh)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Krunić, Tomori

Porto: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo, Zaidu; Alan Varela, Eustáquio, Pepê, Galeno; Evanilson, Taremi

Out: Iván Marcano (knee)

Doubtful: Wendell (calf), João Mário (thigh)

Misses next match if booked: Fábio Cardoso, João Mário, Pepê

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton

Out: Konoplia (thigh), Chygrynskiy (unspecified)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Sikan

Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Bataille, Vermeeren, Keita; Ejuke, Janssen, Kerk

Out: Balikwisha (minor injury), Ekkelenkamp (suspended), Engels (Achilles), Muja (suspended), Ondrejka (fracture), Valencia (broken fibula)

Doubtful: Bataille (ankle)

Misses next match if booked: Alderweireld

Barcelona: Peña; Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Pedri, Romeu, Fermín; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres

Out: Gavi (knee), Ter Stegen (hernia), Alonso (back), Iñigo Martínez (thigh), De Jong (illness)

Doubtful: none

Misses next match if booked: João Félix, Ronald Araújo

Play Predictor

Tuesday 12 December starting line-ups

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski; Sotoca, Pereira Da Costa; Wahi

Sevilla: Dmitrović; Juanlu, Gudelj, Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Sow, Soumaré, Rakitić; Óliver Torres, En-Nesyri

PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Mauro Júnior; Tillman, Van Aanholt, Saibari; Bakayoko, Pepi, Vertessen

Arsenal: Raya; Cédric, Saliba, Gabriel, Kiwior; Elneny, Jorginho, Trossard; Havertz, Nketiah, Nelson

Man United: Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Kane

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks; Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Achouri, Elyounoussi, Claesson

Galatasaray: Muslera; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Angeliño; Kaan Ayhan, Torreira; Kerem Aktürkoğlu; Tetê, Zaha; Icardi

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Braga: Matheus; Borja, Saatçı, José Fonte, Gómez; João Moutinho, Zalazar, Pizzi; Ricardo Horta, Bruma, Banza

Union Berlin: Rønnow; Jaeckel, Knoche, Diogo Leite, Roussillon; Haberer, Khedira; Juranović, Volland, Gosens; Behrens

Real Madrid: Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde; Ceballos, Bellingham, Modrić; Rodrygo, Joselu

Inter: Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Alexis Sánchez

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Zakharyan; Kubo, Sadiq, Oyarzabal

Salzburg: Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Baidoo; Sučić, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Nene, Ratkov

Benfica: Trubin; João Neves, Otamendi, Morato, Aursnes; Tomás Araujo, Kökçü; Di María, Rafa Silva, João Mário; Tengstedt

Download: Champions League app