Champions League round of 16 draw: who can play who, head-to-head records

The UEFA Champions League round of 16 draw takes place on Monday – UEFA.com considers each team's possible opponents and looks back at their previous meetings.

Teams cannot be drawn against clubs from their same group or from the same national association.

Round of 16 contenders Group winners: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP) Group runners-up: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

GROUP WINNERS

Arsenal (ENG)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR)

Previous meetings

Copenhagen N/A

Inter P2 W1 D0 L1 F5 A4

Lazio P2 W1 D1 L0 F3 A1

Leipzig N/A

Napoli P4 W3 D0 L1 F5 A2

Paris P4 W1 D3 L0 F5 A4

Porto P6 W3 D1 L2 F12 A4

Atlético de Madrid (ESP)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Leipzig (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen P3 W3 D0 L0 F7 A1

Inter P1 W1 D0 L0 F2 A0

Leipzig P1 W0 D0 L1 F1 A2

Napoli N/A

Paris N/A

Porto P10 W4 D3 L3 F12 A12

PSV P6 W4 D2 L0 F8 A1

Barcelona (ESP)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen P2 W1 D1 L0 F3 A1

Inter P12 W6 D4 L2 F17 A10

Lazio P2 W2 D0 L0 F7 A0

Leipzig N/A

Napoli P4 W2 D2 L0 F9 A5

Paris P13 W5 D4 L4 F24 A21

PSV P8 W4 D3 L1 F18 A10

Bayern (GER)

Can play: Inter (ITA), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Inter P9 W5 D1 L3 F13 A9

Lazio P2 W2 D0 L0 F6 A2

Napoli P4 W1 D2 L1 F6 A7

Paris P13 W7 D0 L6 F18 A15

Porto P7 W3 D2 L2 F14 A9

PSV P8 W6 D1 L1 F14 A6

2020 final highlights: Paris 0-1 Bayern

Dortmund (GER)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen P4 W3 D1 L0 F6 A1

Inter P6 W2 D1 L3 F8 A12

Lazio P4 W1 D1 L2 F4 A5

Napoli P2 W1 D0 L1 F4 A3

Porto P2 W2 D0 L0 F3 A0

PSV P2 W1 D1 L0 F4 A2

Manchester City (ENG)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen P4 W2 D2 L0 F9 A3

Inter P1 W1 D0 L0 F1 A0

Lazio N/A

Napoli P4 W2 D1 L1 F8 A6

Paris P7 W4 D2 L1 F9 A6

Porto P4 W3 D1 L0 F9 A2

PSV N/A

Real Madrid (ESP)

Can play: Copenhagen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen P2 W2 D0 L0 F6 A0

Inter P19 W10 D2 L7 F28 A21

Lazio P4 W2 D2 L0 F10 A7

Leipzig P2 W1 D0 L1 F4 A3

Paris P12 W5 D3 L4 F15 A16

Porto P12 W9 D1 L2 F23 A10

PSV P8 W3 D4 L1 F9 A7

Real Sociedad (ESP)

Can play: Copenhagen (DEN), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED)

Previous meetings

Copenhagen N/A

Lazio N/A

Leipzig P2 W0 D1 L1 F3 A5

Napoli P2 W0 D1 L1 F1 A2

Paris N/A

Porto N/A

PSV P2 W1 D1 L0 F5 A2

GROUP RUNNERS-UP

Copenhagen (DEN)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal N/A

Atlético de Madrid P3 W0 D0 L3 F1 A7

Barcelona P2 W0 D1 L1 F1 A3

Dortmund P4 W0 D1 L3 F1 A6

Man City P4 W0 D2 L2 F3 A9

Real Madrid P2 W0 D0 L2 F0 A6

Real Sociedad N/A

Inter (ITA)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP)

Previous meetings

Arsenal P2 W1 D0 L1 F4 A5

Atlético de Madrid P1 W0 D0 L1 F0 A2

Barcelona P12 W2 D4 L6 F10 A17

Bayern P9 W3 D1 L5 F9 A13

Dortmund P6 W3 D1 L2 F12 A8

Man City P1 W0 D0 L1 F0 A1

Real Madrid P19 W7 D2 L10 F21 A28

2010 final highlights: Inter 2-0 Bayern

Lazio (ITA)

Can play: Arsenal (ENG), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal P2 W0 D1 L1 F1 A3

Barcelona P2 W0 D0 L2 F0 A7

Bayern P2 W0 D0 L2 F2 A6

Dortmund P4 W2 D1 L1 F5 A4

Man City N/A

Real Madrid P4 W0 D2 L2 F7 A10

Real Sociedad N/A

Leipzig (GER)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal N/A

Atlético de Madrid P1 W1 D0 L0 F2 A1

Barcelona N/A

Real Madrid P2 W1 D0 L1 F3 A4

Real Sociedad P2 W1 D1 L0 F5 A3

Napoli (ITA)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal P4 W1 D0 L3 F2 A5

Atlético de Madrid N/A

Barcelona P4 W0 D2 L2 F5 A9

Bayern P4 W1 D2 L1 F7 A6

Dortmund P2 W1 D0 L1 F3 A4

Man City P4 W1 D1 L2 F6 A8

Real Sociedad P2 W1 D1 L0 F2 A1

Paris (FRA)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal P4 W0 D3 L1 F4 A5

Atlético de Madrid N/A

Barcelona P13 W4 D4 L5 F21 A24

Bayern P13 W6 D0 L7 F15 A18

Man City P7 W1 D2 L4 F6 A9

Real Madrid P12 W4 D3 L5 F16 A15

Real Sociedad N/A

Porto (POR)

Can play: Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Arsenal P6 W2 D1 L3 F4 A12

Atlético de Madrid P10 W3 D3 L4 F12 A12

Bayern P7 W2 D2 L3 F9 A14

Dortmund P2 W0 D0 L2 F0 A3

Man City P4 W0 D1 L3 F2 A9

Real Madrid P12 W2 D1 L9 F10 A23

Real Sociedad N/A

PSV (NED)

Can play: Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER), Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP)

Previous meetings

Atlético de Madrid P6 W0 D2 L4 F1 A8

Barcelona P8 W1 D3 L4 F10 A18

Bayern P8 W1 D1 L6 F6 A14

Dortmund P2 W0 D1 L1 F2 A4

Man City N/A

Real Madrid P8 W1 D4 L3 F7 A9

Real Sociedad P2 W0 D1 L1 F2 A5