Champions League quarter-final second legs: Possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for the UEFA Champions League quarter-final second legs.

We've also got the details of which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.

Play Bracket

Tuesday 16 April

Dortmund vs Atlético de Madrid

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug

Out: Bensebaini (ligament), Haller (ankle)

Doubtful: Bynoe-Gittens (back)

Atlético: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta; De Paul, Koke, Llorente; Griezmann, Morata

Out: Samuel Lino (suspended), Depay (muscular)

Doubtful: Saúl Ñíguez (ankle), Lemar (Achilles)

Barcelona vs Paris

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; De Jong, Gündoğan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Out: Christensen (suspended), Sergi Roberto (suspended), Balde (muscle tear), Gavi (knee)

Doubtful: none

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Out: Kimpembe (achilles)

Doubtful: none

Play Predictor

Wednesday 17 April

Bayern vs Arsenal

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane

Out: Boey (hamstring), Coman (hamstring), Davies (suspended), Gnabry (hamstring), Sarr (knee)

Doubtful: none

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Martinelli

Out: Timber (knee)

Doubtful: Ødegaard (unspecified)

Manchester City vs Real Madrid

Man City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland

Out: none

Doubtful: none

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

Out: Tchouameni (suspended), Courtois (knee), Alaba (knee)

Doubtful: none

Download: Champions League app