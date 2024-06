Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma and Gregor Kobel are among those to feature in our collection of the best saves from the UEFA Champions League campaign, presented by Turkish Airlines.

Flying Saves

Mike Maignan (Paris 3-0 Milan, 25/10/23)

Manuel Neuer

Gianluigi Donnarumma (Milan 2-1 Paris, 07/11/23)

Best semi-final saves

Gregor Kobel (Atlético de Madrid 2-1 Dortmund, 10/04/2024)

Anatoliy Trubin (Inter 1-0 Benfica, 03/10/23)

Kamil Grabara (Man United 1-0 Copenhagen, 24/10/23)

Best quarter-final saves

Jan Oblak (Atlético de Madrid 2-1 Inter, 13/03/24)

Yann Sommer (Atlético de Madrid 2-1 Inter, 13/03/24)

Sven Ulreich (Copenhagen 1-2 Bayern, 03/10/23)

Marc-André ter Stegen (Barcelona 3-1 Napoli, 12/03/24)

Thibaut Courtois (Dortmund 0-2 Real Madrid, 01/06/24)

Gregor Kobel (Dortmund 0-2 Real Madrid, 01/06/24)

