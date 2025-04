Champions League semi-finals: Predicted line-ups for the first legs

UEFA.com offers Fantasy Football managers a helping hand by giving predicted line-ups for all the UEFA Champions League semi-final first legs.

Tuesday 29 April

Arsenal

Predicted line-up: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli

Out: Gabriel (hamstring), Jesus (knee), Havertz (hamstring), Partey (suspended), Tomiyasu (knee)

Doubtful: Calafiori (knee), Jorginho (chest), White (knee)

Paris

Predicted line-up: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Out: None

Doubtful: None

Wednesday 30 April

Barcelona

Predicted line-up: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres

Out: Bernal (knee), Casadó (knee), Lewandowski (thigh)

Doubtful: Balde (hamstring)

Inter

Predicted line-up: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Out: None

Doubtful: Pavard (ankle), Thuram (muscular)

