Champions League top scorers: Lionel Messi out on his own

Lionel Messi is on course to finish out on his own as UEFA Champions League top scorer for the first time since 2011/12.

If Messi does end up with more goals to his name than anyone else, it will be the 12th season in a row that either he or Cristiano Ronaldo have been at least joint top in the scoring charts.

CHAMPIONS LEAGUE STATS

2018/19 Champions League top scorers

12: Lionel Messi (Barcelona)*

Minutes played: 747 (62.3 mins per goal)

8: Robert Lewandowski (Bayern)

Minutes played: 714 (89.3 mins per goal)

Log in for free to watch the highlights Highlights: Tadić helps Ajax beat Madrid

6: Dušan Tadić (Ajax)*

Minutes played: 990 (165 mins per goal)

6: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Minutes played: 749 (124.8 mins per goal)

6: Moussa Marega (Porto)

Minutes played: 840 (140 mins per goal)

6: Sergio Agüero (Man. City)

Minutes played: 510 (85 mins per goal)

5: Edin Džeko (Roma)

Minutes played: 570 (114 mins per goal)

5: Raheem Sterling (Man. City)

Minutes played: 871 (174.2 mins per goal)

5: Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Minutes played: 481 (96.2 mins per goal)

5: Neymar (Paris)

Minutes played: 532 (106.4 mins per goal)

Harry Kane celebrates a goal against Dortmund ©Getty Images

5: Harry Kane (Tottenham)*

Minutes played: 688 (137.6 mins per goal)

5: Paulo Dybala (Juventus)

Minutes played: 518 (103.6 mins per goal)

*Team is in the semi-finals

UEFA Champions League top scorers by season (group stage to final)

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

Log in for free to watch the highlights Watch all Messi's goals against English clubs

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5