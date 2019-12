UEFA EURO 2020 draw: past meetings and head-to-head records

Austria

v Netherlands W6 D4 L9 F24 A36

v Ukraine W1 D0 L1 F4 A4



Belgium

Log in for free to watch the highlights UEFA EURO 2020 final tournament draw: How it will work

v Denmark W4 D3 L6 F21 A23

v Finland W3 D4 L4 F20 A19

v Russia W6 D2 L4 F21 A17

Croatia

v Czech Republic W1 D2 L0 F7 A5

v England W3 D2 L5 F13 A21



Czech Republic

v Croatia W0 D2 L1 F5 A7

v England W3 D4 L11 F23 A44

Denmark

v Belgium W6 D3 L4 F23 A21

v Finland W39 D9 L11 F154 A58

v Russia W1 D1 L9 F10 A32

England

Log in for free to watch the highlights Harry Kane: All of his European Qualifiers goals

v Croatia W5 D2 L3 F21 A13

v Czech Republic W11 D4 L3 F44 A23



Finland

v Belgium W4 D4 L3 F19 A20

v Denmark W11 D9 L39 F58 A154

v Russia W1 D5 L12 F13 A55



France

v Germany W14 D8 L9 F49 A46

v Portugal W18 D1 L6 F49 A29



Germany

Log in for free to watch the highlights Serge Gnabry: All of his European Qualifiers goals

v France W9 D8 L14 F46 A49

v Portugal W10 D5 L3 F29 A16



Italy

v Switzerland W28 D22 L8 F107 A67

v Turkey W7 D3 L0 F18 A5

v Wales W7 D0 L2 F23 A5

Netherlands

v Austria W9 D4 L6 F36 A24

v Ukraine W1 D1 L0 F4 A1

Poland

v Spain W1 D1 L8 F8 A27

v Sweden W8 D4 L14 F37 A56



Portugal

Log in for free to watch the highlights Cristiano Ronaldo: All of his European Qualifiers goals

v France W6 D1 L18 F29 A49

v Germany W3 D5 L10 F16 A29



Russia

v Belgium W4 D2 L6 F17 A21

v Denmark W9 D1 L1 F32 A10

v Finland W12 D5 L1 F55 A13



Spain

v Poland W8 D1 L1 F27 A8

v Sweden W7 D5 L3 F25 A16



Sweden

v Poland W14 D4 L8 F56 A37

v Spain W3 D5 L7 F16 A25



Switzerland

v Italy W8 D22 L28 F67 A107

v Turkey W4 D3 L8 F20 A21

v Wales W5 D0 L2 F16 A6

Turkey

Log in for free to watch the highlights Cenk Tosun: All of his European Qualifiers goals

v Italy W0 D3 L7 F5 A18

v Switzerland W8 D3 L4 F21 A20

v Wales W2 D1 L3 F7 A10

Ukraine

v Austria W1 D0 L1 F4 A4

v Netherlands W0 D1 L1 F1 A4



Wales

v Italy W2 D0 L7 F5 A23

v Switzerland W2 D0 L5 F6 A16

v Turkey W3 D1 L2 F10 A7

Only head-to-head records against confirmed group stage opponents have been listed. Play-off winners will be added after those games have concluded in March.