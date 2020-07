EURO winners: every player from every victorious squad

Some 307 different players have picked up EURO winners' medals over the years, with 13 (can you name the only non-Spaniard?) collecting two.

Here's a full rundown of the 15 EURO-winning squads, the clubs they played for, positions and finals stats.

Player Club Position Games Goals Vladimir Maslachenko Lokomotiv Moskva Goalkeeper 0 0 Lev Yashin Dynamo Moskva Goalkeeper 2 0 Givi Chokheli Dinamo Tbilisi Defender 2 0 Vladimir Kesarev Dynamo Moskva Defender 0 0 Anatoly Krutikov Spartak Moskva Defender 2 0 Anatoli Maslyonkin Spartak Moskva Defender 2 0 Viktor Tsaryov Dynamo Moskva Defender 0 0 Igor Netto (c) Spartak Moskva Midfielder 2 0 Yuriy Voynov Dynamo Kyiv Midfielder 2 0 German Apukhtin CSKA Moskva Forward 0 0 Valentin Bubukin Lokomotiv Moskva Forward 2 0 Valentin Ivanov Torpedo Moskva Forward 2 0 Zaur Kaloev Dinamo Tbilisi Forward 0 0 Yury Kovalyov Dynamo Kyiv Forward 0 0 Mikheil Meskhi Dinamo Tbilisi Forward 2 0 Slava Metreveli Torpedo Moskva Forward 2 1 Viktor Ponedelnik SKA Rostov Forward 2 2

Player Club Position Games Goals José Ángel Iribar Athletic Club Goalkeeper 2 0 José Vicente Real Madrid Goalkeeper 0 0 Salvador Sadurní Barcelona Goalkeeper 0 0 Luis María Echeberría Athletic Club Defender 0 0 Isacio Calleja Atlético Madrid Defender 2 0 Gallego Sevilla Defender 0 0 Ferran Olivella (c) Barcelona Defender 2 0 Severino Reija Zaragoza Defender 0 0 Feliciano Rivilla Atlético Madrid Defender 2 0 José Cuéllar González Zaragoza Midfielder 0 0 Luis del Sol Juventus Midfielder 0 0 Josep Maria Fusté Barcelona Midfielder 2 0 Paquito Valencia Midfielder 0 0 Chus Pereda Barcelona Midfielder 2 2 Ignacio Zoco Real Madrid Midfielder 2 0 Félix Ruiz Real Madrid Midfielder 0 0 Adelardo Rodríguez Atlético Madrid Midfielder 0 0 Enrique Collar Atlético Madrid Forward 0 0 Amancio Amaro Real Madrid Forward 2 1 Carlos Lapetra Zaragoza Forward 2 0 Marcelino Martínez Zaragoza Forward 2 1 Luis Suárez Internazionale Forward 2 0

Player Club Position Games Goals Enrico Albertosi Fiorentina Goalkeeper 0 0 Pietro Anastasi Varese Forward 2 1 Angelo Anquilletti AC Milan Defender 0 0 Giancarlo Bercellino Juventus Defender 1 0 Tarcisio Burgnich Internazionale Defender 3 0 Giacomo Bulgarelli Bologna Forward 0 0 Ernesto Castano Juventus Defender 2 0 Giancarlo De Sisti Fiorentina Midfielder 1 0 Angelo Domenghini Internazionale Forward 3 1 Giacinto Facchetti (c) Internazionale Defender 3 0 Giorgio Ferrini Torino Midfielder 2 0 Aristide Guarneri Bologna Midfielder 2 0 Antonio Juliano Napoli Midfielder 2 0 Giovanni Lodetti AC Milan Midfielder 1 0 Sandro Mazzola Internazionale Forward 2 0 Pierino Prati AC Milan Forward 2 0 Luigi Riva Cagliari Forward 1 1 Gianni Rivera AC Milan Midfielder 1 0 Roberto Rosato AC Milan Defender 1 0 Sandro Salvadore Juventus Defender 1 0 Lido Vieri Torino Goalkeeper 0 0 Dino Zoff Napoli Goalkeeper 3 0

Player Club Position Games Goals Sepp Maier Bayern Goalkeeper 2 0 Horst-Dieter Höttges Bremen Defender 2 0 Paul Breitner Bayern Defender 2 0 Hans-Georg Schwarzenbeck Bayern Defender 2 0 Franz Beckenbauer (c) Bayern Defender 2 0 Herbert Wimmer Mönchengladbach Midfielder 2 1 Jürgen Grabowski Frankfurt Forward 1 0 Uli Hoeness Bayern Forward 2 0 Jupp Heynckes Mönchengladbach Forward 2 0 Günter Netzer Mönchengladbach Midfielder 2 0 Erwin Kremers Schalke Forward 2 0 Gerd Müller Bayern Forward 2 4 Berti Vogts Mönchengladbach Defender 0 0 Rainer Bonhof Mönchengladbach Midfielder 0 0 Michael Bella Duisburg Defender 0 0 Johannes Löhr Köln Forward 0 0 Horst Köppel Mönchengladbach Midfielder 0 0 Wolfgang Kleff Mönchengladbach Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Ivo Viktor Dukla Praha Goalkeeper 2 0 Karol Dobiaš Spartak Trnava Defender 2 1 Jozef Čapkovič Slovan Bratislava Defender 2 0 Anton Ondruš (c) Slovan Bratislava Defender 2 1 Ján Pivarník Slovan Bratislava Defender 2 0 Ladislav Jurkemik Inter Bratislava Defender 2 0 Antonín Panenka Bohemians Praha Midfielder 2 0 Jozef Móder Lokomotiva Košice Midfielder 2 0 Jaroslav Pollák FC Košice Midfielder 1 0 Marián Masný Slovan Bratislava Forward 2 0 Zdeněk Nehoda Dukla Praha Forward 2 1 Koloman Gögh Slovan Bratislava Defender 2 0 Jozef Barmoš Inter Bratislava Defender 0 0 Pavol Biroš Slavia Praha Defender 0 0 Dušan Herda Slavia Praha Midfielder 0 0 František Veselý Slavia Praha Midfielder 2 1 Ján Švehlík Slovan Bratislava Midfielder 1 1 Dušan Galis FC Košice Forward 0 0 Ladislav Petráš Inter Bratislava Forward 0 0 František Štambachr Dukla Praha Midfielder 0 0 Přemysl Bičovský Sklo Union Teplice Midfielder 0 0 Alexander Vencel Slovan Bratislava Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Harald Schumacher Köln Goalkeeper 4 0 Hans-Peter Briegel Kaiserslautern Defender 4 0 Bernhard Cullmann Köln Defender 3 0 Karlheinz Förster Stuttgart Defender 4 0 Bernard Dietz (c) MSV Duisburg Defender

3 0 Bernd Schuster Köln Midfielder 2 0 Bernd Förster Stuttgart Defender 2 0 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Forward 4 1 Horst Hrubesch Hamburg Forward 3 2 Hansi Müller Stuttgart Midfielder 4 0 Klaus Allofs Fortuna Düsseldorf Forward 3 3 Caspar Memering Hamburg Midfielder 1 0 Rainer Bonhof ² Valencia Midfielder 0 0 Felix Magath Hamburg Midfielder 2 0 Uli Stielike Real Madrid Midfielder 4 0 Herbert Zimmermann Köln Defender 0 0 Karl Del'Haye Mönchengladbach Midfielder 1 0 Lothar Matthäus Mönchengladbach Midfielder 1 0 Miroslav Votava Dortmund Midfielder 1 0 Manfred Kaltz Hamburg Defender 4 0 Walter Junghans Bayern Goalkeeper 0 0 Eike Immel Dortmund Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Joël Bats Auxerre Goalkeeper 5 0 Manuel Amoros Monaco Defender 2 0 Jean-François Domergue Toulouse Defender 5 2 Maxime Bossis Nantes Defender 5 0 Patrick Battiston Bordeaux Defender 5 0 Luis Fernández Paris Saint-Germain Midfielder 5 1 Jean-Marc Ferreri Auxerre Midfielder 2 0 Daniel Bravo Monaco Midfielder 1 0 Bernard Genghini Monaco Midfielder 2 0 Michel Platini (c) Juventus Midfielder 5 9 Bruno Bellone Monaco Midfielder 3 1 Alain Giresse Bordeaux Midfielder 5 1 Didier Six Mulhouse Midfielder 3 0 Jean Tigana Bordeaux Midfielder 5 0 Yvon Le Roux Monaco Defender 3 0 Dominique Rocheteau Paris Saint-Germain Forward 2 0 Bernard Lacombe Bordeaux Forward 4 0 Thierry Tusseau Bordeaux Defender 2 0 Philippe Bergeroo Toulouse Goalkeeper 0 0 Albert Rust Sochaux Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Hans van Breukelen PSV Goalkeeper 5 0 Adri van Tiggelen Anderlecht Defender 5 0 Sjaak Troost Feyenoord Defender 0 0 Ronald Koeman PSV Defender 5 1 Aron Winter Ajax Midfielder 0 0 Berry van Aerle PSV Defender 5 0 Gerald Vanenburg PSV Midfielder 5 0 Arnold Mühren Ajax Midfielder 5 0 John Bosman Ajax Forward 2 0 Ruud Gullit (c) AC Milan Forward 5 1 John van 't Schip Ajax Midfielder 1 0 Marco van Basten AC Milan Forward 5 5 Erwin Koeman KV Mechelen Midfielder 4 0 Wim Kieft PSV Forward 3 1 Wim Koevermans Fortuna Sittard Defender 0 0 Joop Hiele Feyenoord Goalkeeper 0 0 Frank Rijkaard Zaragoza Defender 5 0 Wilbert Suvrijn Roda Defender 2 0 Hendrie Krüzen Den Bosch Midfielder 0 0 Jan Wouters Ajax Midfielder 5 0

Player Club Position Games Goals Peter Schmeichel Manchester United Goalkeeper 5 0 John Sivebæk Monaco Defender 5 0 Kent Nielsen Aarhus Defender 4 0 Lars Olsen (c) Trabzonspor Defender 5 0 Henrik Andersen Köln Midfielder 4 0 Kim Christofte Brøndby Defender 5 0 John Jensen Brøndby Midfielder 5 1 Johnny Mølby Vejle Midfielder 0 0 Flemming Povlsen Dortmund Forward 5 0 Lars Elstrup Odense Forward 2 1 Brian Laudrup Bayern Forward 5 0 Torben Piechnik B 1903 Defender 3 0 Henrik Larsen Lyngby Midfielder 4 3 Torben Frank Lyngby Forward 2 0 Bent Christensen Arensøe Schalke Forward 2 0 Mogens Krogh Brøndby Goalkeeper 0 0 Claus Christiansen Lyngby Defender 2 0 Kim Vilfort Brøndby Midfielder 4 1 Peter Nielsen Lyngby Midfielder 0 0 Morten Bruun Silkeborg Midfielder 0 0

Player Club Position Games Goals Andreas Köpke Frankfurt Goalkeeper 6 0 Stefan Reuter Dortmund Defender 4 0 Marco Bode Bremen Midfielder 3 0 Steffen Freund Dortmund Midfielder 4 0 Thomas Helmer Bayern Defender 6 0 Matthias Sammer Dortmund Defender 6 2 Andreas Möller Dortmund Midfielder 5 1 Mehmet Scholl Bayern Midfielder 3 0 Fredi Bobic Stuttgart Forward 3 0 Thomas Hässler Karlsruhe Midfielder 6 0 Stefan Kuntz Beşiktaş Forward 5 1 Oliver Kahn Bayern Goalkeeper 0 0 Mario Basler Bayern Midfielder 0 0 Markus Babbel Bayern Defender 5 0 Jürgen Kohler Dortmund Defender 1 0 René Schneider Hansa Rostock Defender 0 0 Christian Ziege Bayern Defender 6 1 Jürgen Klinsmann (c) Bayern Forward 4 3 Thomas Strunz Bayern Midfielder 5 0 Oliver Bierhoff Udinese Forward 3 2 Dieter Eilts Bremen Midfielder 6 0 Oliver Reck Bremen Goalkeeper 0 0 Jens Todt Freiburg Midfielder 0 0

Player Club Position Games Goals Bernard Lama Paris Saint-Germain Goalkeeper 1 0 Vincent Candela Roma Defender 2 0 Bixente Lizarazu Bayern Defender 4 0 Patrick Vieira Arsenal Midfielder 6 0 Laurent Blanc Internazionale Defender 5 1 Youri Djorkaeff Kaiserslautern Midfielder 5 2 Didier Deschamps (c) Chelsea Midfielder 6 0 Marcel Desailly Chelsea Defender 6 0 Nicolas Anelka Real Madrid Forward 5 0 Zinédine Zidane Juventus Midfielder 5 2 Robert Pirès Marseille Midfielder 3 0 Thierry Henry Arsenal Forward 5 3 Sylvain Wiltord Bordeaux Forward 5 2 Johan Micoud Bordeaux Midfielder 1 0 Lilian Thuram Parma Defender 5 0 Fabien Barthez Manchester United Goalkeeper 5 0 Emmanuel Petit Arsenal Midfielder 3 0 Frank Lebœuf Chelsea Defender 1 0 Christian Karembeu Real Madrid Midfielder 1 0 David Trezeguet Monaco Forward 3 2 Christophe Dugarry Bordeaux Forward 4 1 Ulrich Ramé Bordeaux Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Antonios Nikopolidis Panathinaikos Goalkeeper 6 0 Giourkas Seitaridis Panathinaikos Defender 6 0 Stylianos Venetidis Olympiacos Defender 3 0 Nikos Dabizas Leicester City Defender 0 0 Traianos Dellas Roma Defender 6 1 Angelos Basinas Panathinaikos Midfielder 5 1 Theodoros Zagorakis AEK Athens Midfielder 6 0 Stelios Giannakopoulos Bolton Wanderers Midfielder 4 0 Angelos Charisteas Bremen Forward 6 3 Vassilios Tsiartas AEK Athens Midfielder 4 0 Demis Nikolaidis Atlético Madrid Forward 4 0 Konstantinos Chalkias Panathinaikos Goalkeeper 0 0 Fanis Katergiannakis Olympiacos Goalkeeper 0 0 Takis Fyssas Benfica Defender 6 0 Zisis Vryzas Fiorentina Forward 5 1 Pantelis Kafes Olympiacos Midfielder 0 0 Georgios Georgiadis Olympiacos Midfielder 0 0 Giannis Goumas Panathinaikos Defender 0 0 Michalis Kapsis AEK Athens Defender 6 0 Giorgos Karagounis Internazionale Midfielder 4 1 Kostas Katsouranis AEK Athens Midfielder 6 0 Dimitrios Papadopoulos Panathinaikos Forward 2 0 Vassilis Lakis AEK Athens Midfielder 2 0

Player Club Position Games Goals Iker Casillas (c) Real Madrid Goalkeeper 5 0 Raúl Albiol Valencia Defender 2 0 Fernando Navarro Mallorca Defender 1 0 Carlos Marchena Valencia Defender 5 0 Carles Puyol Barcelona Defender 5 0 Andrés Iniesta Barcelona Midfielder 6 0 David Villa Valencia Forward 4 4 Xavi Hernández Barcelona Midfielder 5 1 Fernando Torres Liverpool Forward 5 2 Cesc Fàbregas Arsenal Midfielder 6 1 Joan Capdevila Villarreal Defender 5 0 Santi Cazorla Villarreal Midfielder 5 0 Andrés Palop Sevilla Goalkeeper 0 0 Xabi Alonso Liverpool Midfielder 4 0 Sergio Ramos Real Madrid Defender 5 0 Sergio García Zaragoza Forward 1 0 Daniel Güiza Mallorca Forward 4 2 Álvaro Arbeloa Liverpool Defender 1 0 Marcos Senna Villarreal Midfielder 5 0 Juanito Real Betis Defender 1 0 David Silva Valencia Midfielder 5 1 Rubén de la Red Getafe Midfielder 1 1 Pepe Reina Liverpool Goalkeeper 1 0

Player Club Position Games Goals Iker Casillas² (c) Real Madrid Goalkeeper 6 0 Raúl Albiol² Real Madrid Defender 0 0 Gerard Piqué Barcelona Defender 6 0 Javi Martínez Athletic Club Midfielder 1 0 Juanfran Atlético Madrid Defender 0 0 Andrés Iniesta² Barcelona Midfielder 6 0 Pedro Rodríguez Barcelona Forward 3 0 Xavi Hernández² Barcelona Midfielder 6 0 Fernando Torres² Chelsea Forward 5 3 Cesc Fàbregas² Barcelona Midfielder 6 2 Álvaro Negredo Sevilla Forward 2 0 Víctor Valdés Barcelona Goalkeeper 0 0 Juan Mata Chelsea Midfielder 1 1 Xabi Alonso² Real Madrid Midfielder 6 2 Sergio Ramos² Real Madrid Defender 6 0 Sergio Busquets Barcelona Midfielder 6 0 Álvaro Arbeloa² Real Madrid Defender 6 0 Jordi Alba Valencia Defender 6 1 Fernando Llorente Athletic Club Forward 0 0 Santi Cazorla² Málaga Midfielder 2 0 David Silva² Manchester City Midfielder 6 2 Jesús Navas Sevilla Midfielder 3 1 Pepe Reina² Liverpool Goalkeeper 0 0

Player Club Position Games Goals Rui Patrício Sporting CP Goalkeeper 7 0 Bruno Alves Fenerbahçe Defender 1 0 Pepe Real Madrid Defender 6 0 José Fonte Southampton Defender 4 0 Raphaël Guerreiro Lorient Defender 5 0 Ricardo Carvalho Monaco Defender 3 0 Cristiano Ronaldo (c) Real Madrid Forward 7 3 João Moutinho Monaco Midfielder 6 0 Éder Lille Forward 3 1 João Mário Sporting CP Midfielder 7 0 Vieirinha Wolfsburg Midfielder 3 0 Anthony Lopes Lyon Goalkeeper 0 0 Danilo Porto Midfielder 5 0 William Carvalho Sporting CP Midfielder 5 0 André Gomes Valencia Midfielder 5 0 Renato Sanches Benfica Midfielder 6 1 Nani Fenerbahçe Forward 7 3 Rafa Silva Braga Midfielder 1 0 Eliseu

Benfica Defender 2 0 Ricardo Quaresma Beşiktaş Forward 7 1 Cédric Southampton Defender 4 0 Eduardo GNK Dinamo Goalkeeper 0 0 Adrien Silva Sporting CP Midfielder 4 0

Key

(c) Captain

² Second title