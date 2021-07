EURO 2020 possible line-ups: all the team news and starting XIs so far

EURO2020.com's team reporters predict how their sides might line up in their next UEFA EURO 2020 fixture, while we keep track of every starting XI in the tournament so far.



Semi-final: England vs Denmark (7 July)

Starting line-up: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Quarter-final: Czech Republic 1-2 Denmark (3 July)

Starting line-up: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Round of 16: Wales 0-4 Denmark (26 June)

Starting line-up: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Matchday 3: Russia 1-4 Denmark (21 June)

Starting line-up: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Matchday 2: Denmark 1-2 Belgium (17 June)

Starting line-up: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Matchday 1: Denmark 0-1 Finland (12 June)

Starting line-up: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Semi-final: England vs Denmark (7 July)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Quarter-final: Ukraine 0-4 England (3 July)

Starting line-up: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Sancho, Kane, Sterling

Round of 16: England 2-0 Germany (29 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling

Matchday 3: Czech Republic 0-1 England (22 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane

Matchday 2: England 0-0 Scotland (18 June)

Starting line-up: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane



Matchday 1: England 1-0 Croatia (13 June)

Starting line-up: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Final: Italy vs England/Denmark (7 July)

Semi-final: Italy 1-1 Spain (aet, Italy win 4-2 on pens) (6 July)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Quarter-final: Belgium 1-2 Italy (2 July)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Round of 16: Italy 2-1 Austria (aet) (26 June)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Matchday 3: Italy 1-0 Wales (20 June)

Starting line-up: Donnarumma; Tolói, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Matchday 2: Italy 3-0 Switzerland (16 June)

Starting line-up: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Matchday 1: Turkey 0-3 Italy (11 June)

Starting line-up: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne