EURO 2020 Fantasy Football: Reporters' tips for knockout rounds

Three games into UEFA EURO 2020, 16 teams remain in contention to take the trophy, and UEFA.com's team of reporters runs the rule over all of them to help you capitalise on the unlimited transfers for your Fantasy team before the knockout rounds get under way.

EURO 2020 Fantasy Football: All you need to know

Austria

Attacking threat: Marko Arnautović (FW, €7.0m)

Penalty taker: Marcel Sabitzer (MF, €8.0m), Marko Arnautović

Set-piece takers: David Alaba (MF, €5.5m), Marcel Sabitzer

Secret weapon: Martin Hinteregger (MF €4.5m), Christoph Baumgartner (MF €7.0m)

Banker: Marcel Sabitzer

Bargain signing: David Alaba

Belgium

Attacking threat: Romelu Lukaku (FW, €11.2m)

Penalty taker: Eden Hazard (MF, €10.0m)

Set piece takers: Kevin De Bruyne (MF, €10.6m), Eden Hazard

Secret weapon: Jérémy Doku (FW, €7.0m)

Banker: Romelu Lukaku

Bargain signing: Jason Denayer (DF, €4.5m)

Top Performer: Luka Modrić

Croatia

Attacking threat: Bruno Petković (FW, €6.0m)

Penalty taker: Luka Modrić (MF, €8.5m)

Set-piece takers: Luka Modrić, Ivan Perišić (MF, €8.6m)

Secret weapon: Andrej Kramarić (FW, €6.6m)

Banker: Ivan Perišić

Bargain signing: Bruno Petković, Domagoj Vida (DF, €5.0m)

Czech Republic

Attacking threat: Patrik Schick (FW, €8.4m)

Penalty taker: Vladimír Darida (MF, €7.5m)

Set-piece takers: Jakub Jankto (MF €6.0m), Vladimír Darida

Secret weapons: Vladimír Coufal (DF, €5.3m), Alex Král (MF, €5.5m)

Banker: Tomáš Souček (MF, €6.5m)

Bargain signing: Jan Bořil (DF, €4.6m)

Is Christensen's Danish rocket a goal of the round?

Denmark

Attacking threat: Yussuf Poulsen (FW, €8.2m)

Penalty taker: Pierre-Emile Højbjerg (MF, €5.5m), Kasper Dolberg (FW, €7.0m)

Set-piece takers: Daniel Wass (DF, €5.0m), Jens Stryger Larsen (DF, €4.5m)

Secret weapon: Andreas Skov Olsen (FW, €6.5m)

Banker: Yussuf Poulsen

Bargain signing: Simon Kjær (DF, €4.5m)

England

Attacking threat: Harry Kane (FW, €11.5m)

Penalty taker: Harry Kane

Set-piece takers: Harry Kane, Marcus Rashford (FW, €9.5m), Jadon Sancho (FW, €9.5m)

Secret weapon: Phil Foden (MF, €8.0m)

Banker: Harry Kane

Bargain signing: Jude Bellingham (MF, €6.0m), Mason Mount (MF, €7.1m)

Star of the Match: Benzema highlights

France

Attacking threat: Kylian Mbappé (FW, €12.0m)

Penalty takers: Karim Benzema (FW €10.0m), Antoine Griezmann (FW, €11.1m), Kylian Mbappé

Set-piece takers: Antoine Griezmann

Secret weapon: Raphaël Varane (DF, €6.1m)

Banker: Antoine Griezmann

Bargain signing: N’Golo Kanté (MF, €5.5m)

Germany

Attacking threat: Timo Werner (FW, €8.4m)

Penalty taker: Thomas Müller (FW, €9.0m)

Set-piece takers: Toni Kroos (MF, €7.0m), Joshua Kimmich (MF, €6.2m)

Secret weapon: Mats Hummels (DF, €5.0m)

Banker: Thomas Müller

Bargain signing: Robin Gosens (DF, €5.2m)

Italy

Attacking threat: Ciro Immobile (FW, €10.1m)

Penalty taker: Jorginho (MF, €6.1m)

Set-piece takers: Lorenzo Insigne (MF, €8.6m), Domenico Berardi (MF, €6.2m)

Secret weapon: Federico Chiesa (MF, €7.0m)

Banker: Gianluigi Donnarumma (GK, €5.6m)

Bargain signing: Leonardo Spinazzola (DF, €5.6m)

Netherlands

Attacking threat: Memphis Depay (FW, €10.1m)

Penalty taker: Steven Berghuis (MF, €7.0m)

Set-piece takers: Memphis Depay, Steven Berghuis

Secret weapon: Davy Klaassen (MF, €5.5m)

Banker: Matthijs de Ligt (DF, €5.5m)

Bargain signing: Owen Wijndal (DF, €4.4m)

Watch all Ronaldo's EURO 2020 goals

Portugal

Attacking threat: Bruno Fernandes (MF, €10.5m)

Penalty taker: Cristiano Ronaldo (FW, €12.2m)

Set-piece takers: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes

Secret weapon: Diogo Jota (MF, €8.6m)

Banker: Cristiano Ronaldo

Bargain signing: Gonçalo Guedes (MF, €6.5m), Nuno Mendes (DF, €4.5m)

Spain

Attacking threat: Gerard Moreno (FW, €6.6m)

Penalty taker: Gerard Moreno

Set-piece takers: Thiago Alcántara (MF, €5.9m), Sergio Busquets (MF, €5.5m), Koke (MF, €7.0m)

Secret weapon: Ferran Torres (MF, €8.0m)

Banker: Pau Torres (DF, €4.5m)

Bargain signing: Marcos Llorente (MF, €5.0m)

Watch Forsberg's Sweden goals

Sweden

Attacking threat: Alexander Isak (FW, €8.0m)

Penalty taker: Emil Forsberg (MF, €7.7m)

Set-piece takers: Emil Forsberg, Sebastian Larsson (MF, €6.1m)

Secret weapon: Marcus Danielson (DF, €4.7m)

Banker: Emil Forsberg

Bargain signing: Marcus Danielson

Switzerland

Attacking threat: Haris Seferović (FW, €8.5m)

Penalty taker: Ricardo Rodriguez (DF, €5.5m)

Set-piece takers: Xherdan Shaqiri (MF, €7.2m, Ricardo Rodriguez

Secret weapon: Fabian Schär (DF, €4.9m)

Banker: Ruben Vargas (MF, €6.5m)

Bargain signing: Kevin Mbabu (DF, €4.9m)

Ukraine

Attacking threat: Roman Yaremchuk (FW, €7.3m)

Penalty taker: Andriy Yarmolenko (MF, €8.6m)

Set-piece taker: Ruslan Malinovskyi (MF, €7.0m)

Secret weapon: Mykola Shaparenko (MF, €5.5m)

Banker: Oleksandr Zinchenko (DF, €5.5m)

Bargain signing: Oleksandr Karavaev (DF, €5.0m)

Wales

Attacking threat: Daniel James (MF, €6.5m)

Penalty taker: Gareth Bale (MF, €9.6m)

Set-piece takers: Gareth Bale, Harry Wilson (MF, €7.4m)

Secret weapon: Kieffer Moore (FW, €6.6m)

Banker: Gareth Bale

Bargain signing: Neco Williams (DF, €4.4m)