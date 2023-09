Europa Conference League group stage: All the fixtures

The 2023/24 UEFA Europa Conference League group stage draw took place on 1 September, and matches run from 20 September to 14 December.

All times CET.

Matchday 1 fixtures

20 September

LOSC Lille 2-0 Olimpija Ljubljana

21 September

Legia Warszawa vs Aston Villa (18:45)

Zrinjski vs AZ Alkmaar (18:45)

Genk vs Fiorentina (18:45)

Ferencváros vs Čukarički (18:45)

Frankfurt vs Aberdeen (18:45)

HJK Helsinki vs PAOK (18:45)

Ludogorets vs Spartak Trnava (18:45)

Fenerbahçe vs Nordsjælland (18:45)

Slovan Bratislava vs KÍ Klaksvík (21:00)

Maccabi Tel-Aviv vs Breidablik (21:00)

Zorya Luhansk vs Gent (21:00)

Viktoria Plzeň vs Ballkani (21:00)

Dinamo Zagreb vs Astana (21:00)

Club Brugge vs Beşiktaş (21:00)

Lugano vs Bodø/Glimt (21:00)

Matchday 2 fixtures

5 October

Astana vs Viktoria Plzeň (16:30)

Olimpija Ljubljana vs Slovan Bratislava (18:45)

KÍ Klaksvík vs LOSC Lille (18:45)

Breidablik vs Zorya Luhansk (18:45)

Gent vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Ballkani vs Dinamo Zagreb (18:45)

Bodø/Glimt vs Club Brugge (18:45)

Beşiktaş vs Lugano (18:45)

AZ Alkmaar vs Legia Warszawa (21:00)

Aston Villa vs Zrinjski (21:00)

Fiorentina vs Ferencváros (21:00)

Čukarički vs Genk (21:00)

PAOK vs Frankfurt (21:00)

Aberdeen vs HJK Helsinki (21:00)

Nordsjælland vs Ludogorets (21:00)

Spartak Trnava vs Fenerbahçe (21:00)

Matchday 3 fixtures

26 October

LOSC Lille vs Slovan Bratislava (18:45)

KÍ Klaksvík vs Olimpija Ljubljana (18:45)

Gent vs Breidablik (18:45)

Maccabi Tel-Aviv vs Zorya Luhansk (18:45)

Ballkani vs Astana (18:45)

Lugano vs Club Brugge (18:45)

AZ Alkmaar vs Aston Villa (18:45)

Fenerbahçe vs Ludogorets (18:45)

Dinamo Zagreb vs Viktoria Plzeň (21:00)

Bodø/Glimt vs Beşiktaş (21:00)

Zrinjski vs Legia Warszawa (21:00)

Genk vs Ferencváros (21:00)

Fiorentina vs Čukarički (21:00)

Frankfurt vs HJK Helsinki (21:00)

Aberdeen vs PAOK (21:00)

Spartak Trnava vs FC Nordsjælland (21:00)

Matchday 4 fixtures

9 November



Astana vs Ballkani (16:30)

Legia Warszawa vs Zrinjski (18:45)

Ferencváros vs Genk (18:45)

Čukarički vs Fiorentina (18:45)

PAOK vs Aberdeen (18:45)

HJK Helsinki vs Frankfurt (18:45)

Nordsjælland vs Spartak Trnava (18:45)

Viktoria Plzeň vs Dinamo Zagreb (18:45)

Beşiktaş vs Bodø/Glimt (18:45)

Aston Villa vs AZ Alkmaar (21:00)

Ludogorets vs Fenerbahçe (21:00)

Slovan Bratislava vs LOSC Lille (21:00)

Olimpija Ljubljana vs KÍ Klaksvík (21:00)

Breidablik vs Gent (21:00)

Zorya Luhansk vs Maccabi Tel-Aviv (21:00)

Club Brugge vs FC Lugano (21:00)

Matchday 5 fixtures

30 November

Astana vs Dinamo Zagreb (16:30)

Olimpija Ljubljana vs LOSC Lille (18:45)

KÍ Klaksvík vs Slovan Bratislava (18:45)

Gent vs Zorya Luhansk (18:45)

Ballkani vs Viktoria Plzeň (18:45)

Bodø/Glimt vs Lugano (18:45)

Beşiktaş vs Club Brugge (18:45)

AZ Alkmaar vs Zrinjski (18:45)

HJK Helsinki vs Aberdeen (18:45)

Breidablik vs Maccabi Tel-Aviv (21:00)

Aston Villa vs Legia Warszawa (21:00)

Fiorentina vs Genk (21:00)

Čukarički vs Ferencváros (21:00)

Frankfurt vs PAOK (21:00)

Nordsjælland vs Fenerbahçe (21:00)

Spartak Trnava vs Ludogorets (21:00)

Matchday 6 fixtures

14 December

Legia Warszawa vs AZ Alkmaar (18:45)

Zrinjski vs Aston Villa (18:45)

Genk vs Čukarički (18:45)

Ferencváros vs Fiorentina (18:45)

PAOK vs HJK Helsinki (18:45)

Aberdeen vs Frankfurt (18:45)

Ludogorets vs Nordsjælland (18:45)

Fenerbahçe vs Spartak Trnava (18:45)

Slovan Bratislava vs Olimpija Ljubljana (21:00)

LOSC Lille vs KÍ Klaksvík (21:00)

Maccabi Tel-Aviv vs Gent (21:00)

Zorya Luhansk vs Breidablik (21:00)

Viktoria Plzeň vs Astana (21:00)

Dinamo Zagreb vs Ballkani (21:00)

Club Brugge vs Bodø/Glimt (21:00)

Lugano vs Beşiktaş (21:00)