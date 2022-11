Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes: Who are Portugal's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Portuguese players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

187: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

114: Pepe (Porto, Real Madrid, Beşiktaş)

107: Luís Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter)

92: Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco)

78: Bernardo Silva (Monaco, Manchester City)

78: Deco (Porto, Barcelona, Chelsea)

71: João Moutinho (Sporting CP, Porto, Monaco)

70: Vítor Baía (Porto, Barcelona)

68: José Bosingwa (Boavista, Porto, Chelsea, Trabzonspor)

68: Rui Costa (Benfica, Fiorentina, Milan)

68: Nuno Morais (Chelsea, APOEL)

Every Cristiano Ronaldo Champions League goal

141: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

47: Eusébio (Benfica)

24: Luís Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter Milan)

21: José Torres (Benfica, Vitória SC)

19: José Augusto (Benfica)

18: José Águas (Benfica, Austria Wien)

17: Deco (Porto, Barcelona, Chelsea)

15: Nené (Benfica)

12: Bernardo Silva (Monaco, Manchester City)

12: Danny (Sporting CP, Zenit, Slavia Praha)

Most appearances by Portuguese players in UEFA club competition*

Luís Figo with Raúl González in 2003 ©AFP/Getty Images

197: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

142: Luís Figo (Sporting CP, Barcelona, Real Madrid, Inter)

141: João Moutinho (Sporting CP, Porto, Monaco)

116: Ricardo Quaresma (Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco)

112: Nuno Morais (Chelsea, APOEL)

110: Rui Costa (Benfica, Fiorentina, Milan)

109: Simão (Sporting CP, Barcelona, Benfica, Atlético Madrid, Beşiktaş)

108: Vítor Baía (Porto, Barcelona)

104: Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco)

102: Deco (Porto, Barcelona, Chelsea)

Top-scoring Portuguese players in UEFA club competition*

Eusébio with Benfica ©Getty Images

145: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

56: Eusébio (Benfica)

30: José Torres (Benfica, Vitória SC)

28: Luís Figo (Sporting CP, Barcelona, Real Madrid, Inter)

28: Nené (Benfica)

27: Nuno Gomes (Boavista, Fiorentina, Benfica, Braga)

25: Liedson (Sporting CP)

24: Bruno Fernandes (Sporting CP, Manchester United)

24: Fernando Gomes (Porto, Sporting CP)

23: Ricardo Quaresma (Sporting CP, Barcelona, Porto, Inter, Beşiktaş)

Notable firsts

Benfica celebrate their 1961 European Cup win ©Getty Images

First Portuguese side to reach/win a European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Benfica 3-2 Barcelona (1960/61)

First Portuguese player to win the European Cup Winners' Cup

Mendonça (Atlético Madrid 3-0 Fiorentina, 1961/62 – replay)

First Portuguese side to win the European Cup Winners' Cup

Sporting CP 1-0 MTK Budapest (1963/64 – replay)



First Portuguese side to reach the UEFA Cup/UEFA Europa League final

Anderlecht 2-1 agg Benfica (1982/83)

Highlights: Mourinho's Porto triumph in Seville

First Portuguese side to win the UEFA Cup/UEFA Europa League

Porto 3-2 aet Celtic (2002/03)

Portuguese players who have won the European Cup/UEFA Champions League the most times

5: Cristiano Ronaldo (2008 Manchester United, 2014, 2016, 2017, 2018 Real Madrid)

3: Pepe (2014, 2016, 2017 Real Madrid)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup, European/South American Cup and UEFA Intertoto Cup