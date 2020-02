Europa League fixtures and results

Round of 32: second legs

Wednesday 26 February

Braga 0-1 Rangers (agg: 2-4)

Thursday 27 February

18:55 CET:

Espanyol vs Wolves

Malmö vs Wolfsburg

Gent vs Roma

Porto vs Bayer Leverkusen

Basel vs APOEL

LASK vs AZ Alkmaar

İstanbul Başakşehir vs Sporting CP

21:00 CET:

Inter vs Ludogorets

Salzburg vs Eintracht Frankfurt

Benfica vs Shakhtar Donetsk

Ajax vs Getafe

Celtic vs Copenhagen

Sevilla vs CFR Cluj

Arsenal vs Olympiacos

Manchester United vs Club Brugge

First legs

Thursday 20 February

Sporting CP 3-1 İstanbul Başakşehir

Ludogorets 0-2 Inter

Eintracht Frankfurt 4-1 Salzburg

Shakhtar Donetsk 2-1 Benfica

Getafe 2-0 Ajax

Copenhagen 1-1 Celtic

CFR Cluj 1-1 Sevilla

Club Brugge 1-1 Manchester United

Wolves 4-0 Espanyol

Wolfsburg 2-1 Malmö

Roma 1-0 Gent

Rangers 3-2 Braga

Bayer Leverkusen 2-1 Porto

APOEL 0-3 Basel

Olympiacos 0-1 Arsenal

AZ Alkmaar 1-1 LASK

Group stage



Matchday 1

Thursday 19 September

Group A: APOEL 3-4 Dudelange, Qarabağ 0-3 Sevilla

Group B: Dynamo Kyiv 1-0 Malmö, Copenhagen 1-0 Lugano

Group C: Basel 5-0 Krasnodar, Getafe 1-0 Trabzonspor

Group D: PSV Eindhoven 3-2 Sporting CP, LASK 1-0 Rosenborg

Group E: Rennes 1-1 Celtic, CFR Cluj 2-1 Lazio

Group F: Eintracht Frankfurt 0-3 Arsenal, Standard Liège 2-0 Vitória SC

Group G: Porto 2-1 Young Boys, Rangers 1-0 Feyenoord

Group H: Ludogorets 5-1 CSKA Moskva, Espanyol 1-1 Ferencváros

Group I: Wolfsburg 3-1 Olexandriya, Gent 3-2 St-Étienne

Group J: Roma 4-0 İstanbul Başakşehir, Mönchengladbach 0-4 Wolfsberg

Group K: Wolves 0-1 Braga, Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

Group L: Manchester United 1-0 Astana, Partizan 2-2 AZ Alkmaar

Matchday 2

Thursday 3 October

Group A: Sevilla 1-0 APOEL, Dudelange 1-4 Qarabağ

Group B: Malmö 1-1 Copenhagen, Lugano 0-0 Dynamo Kyiv

Group C: Krasnodar 1-2 Getafe, Trabzonspor 2-2 Basel

Group D: Sporting CP 2-1 LASK, Rosenborg 1-4 PSV Eindhoven

Group E: Lazio 2-1 Rennes, Celtic 2-0 CFR Cluj

Group F: Arsenal 4-0 Standard Liège, Vitória SC 0-1 Eintracht Frankfurt

Group G: Young Boys 2-1 Rangers, Feyenoord 2-0 Porto

Group H: CSKA Moskva 0-2 Espanyol, Ferencváros 0-3 Ludogorets

Group I: St-Étienne 1-1 Wolfsburg, Olexandriya 1-1 Gent

Group J: İstanbul Başakşehir 1-1 Mönchengladbach, Wolfsberg 1-1 Roma

Group K: Beşiktaş 0-1 Wolves, Braga 2-2 Slovan Bratislava

Group L: Astana 1-2 Partizan, AZ Alkmaar 0-0 Manchester United

Matchday 3

Thursday 24 October

Group A: Qarabağ 2-2 APOEL, Sevilla 3-0 Dudelange

Group B: Dynamo Kyiv 1-1 Copenhagen, Malmö 2-1 Lugano

Group C: Getafe 0-1 Basel, Trabzonspor 0-2 Krasnodar

Group D: Sporting CP 1-0 Rosenborg, PSV Eindhoven 0-0 LASK

Group E: Celtic 2-1 Lazio, Rennes 0-1 CFR Cluj

Group F: Arsenal 3-2 Vitória SC, Eintracht Frankfurt 2-1 Standard Liège

Group G: Porto 1-1 Rangers, Young Boys 2-0 Feyenoord

Group H: CSKA Moskva 0-1 Ferencváros, Ludogorets 0-1 Espanyol

Group I: Gent 2-2 Wolfsburg, St-Étienne 1-1 Olexandriya

Group J: Roma 1-1 Mönchengladbach, İstanbul Başakşehir 1-0 Wolfsberg

Group K: Beşiktaş 1-2 Braga, Slovan Bratislava 1-2 Wolves

Group L: Partizan 0-1 Manchester United, AZ Alkmaar 6-0 Astana

Matchday 4

Wednesday 6 November

Group F: Vitória SC 1-1 Arsenal

Thursday 7 November

Group A: APOEL 2-1 Qarabağ, Dudelange 2-5 Sevilla

Group B: Copenhagen 1-1 Dynamo Kyiv, Lugano 0-0 Malmö

Group C: Basel 2-1 Getafe, Krasnodar 3-1 Trabzonspor

Group D: Rosenborg 0-2 Sporting CP, LASK 4-1 PSV Eindhoven

Group E: Lazio 1-2 Celtic, CFR Cluj 1-0 Rennes

Group F: Standard Liège 2-1 Eintracht Frankfurt

Group G: Feyenoord 1-1 Young Boys, Rangers 2-0 Porto

Group H: Espanyol 6-0 Ludogorets, Ferencváros 0-0 CSKA Moskva

Group I: Wolfsburg 1-3 Gent, Olexandriya 2-2 St-Étienne

Group J: Mönchengladbach 2-1 Roma, Wolfsberg 0-3 İstanbul Başakşehir

Group K: Braga 3-1 Beşiktaş, Wolves 1-0 Slovan Bratislava

Group L: Astana 0-5 AZ Alkmaar, Manchester United 3-0 Partizan

Matchday 5

LASK qualified on Matchday 5 ©AFP/Getty Images

Thursday 28 November

Group A: Sevilla 2-0 Qarabağ, Dudelange 0-2 APOEL

Group B: Malmö 4-3 Dynamo Kyiv, Lugano 0-1 Copenhagen

Group C: Krasnodar 1-0 Basel, Trabzonspor 0-1 Getafe

Group D: Sporting CP 4-0 PSV Eindhoven, Rosenborg 1-2 LASK

Group E: Lazio 1-0 CFR Cluj, Celtic 3-1 Rennes

Group F: Arsenal 1-2 Eintracht Frankfurt, Vitória SC 1-1 Standard Liège

Group G: Young Boys 1-2 Porto, Feyenoord 2-2 Rangers

Group H: CSKA Moskva 1-1 Ludogorets, Ferencváros 2-2 Espanyol

Group I: St-Étienne 0-0 Gent, Olexandriya 0-1 Wolfsburg

Group J: İstanbul Başakşehir 0-3 Roma, Wolfsberg 0-1 Mönchengladbach

Group K: Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava, Braga 3-3 Wolves

Group L: Astana 2-1 Manchester United, AZ Alkmaar 2-2 Partizan

Matchday 6

Thursday 12 December

Group A: APOEL 1-0 Sevilla, Qarabağ 1-1 Dudelange

Group B: Dynamo Kyiv 1-1 Lugano, Copenhagen 0-1 Malmö

Group C: Basel 2-0 Trabzonspor, Getafe 3-0 Krasnodar

Group D: PSV Eindhoven 1-1 Rosenborg, LASK 3-0 Sporting CP

Group E: Rennes 2-0 Lazio, CFR Cluj 2-0 Celtic

Group F: Eintracht Frankfurt 2-3 Vitória SC, Standard Liège 2-2 Arsenal

Group G: Porto 3-2 Feyenoord, Rangers 1-1 Young Boys

Group H: Ludogorets 1-1 Ferencváros, Espanyol 0-1 CSKA Moskva

Group I: Wolfsburg 1-0 St-Étienne, Gent 2-1 Olexandriya

Group J: Roma 2-2 Wolfsberg, Mönchengladbach 1-2 İstanbul Başakşehir

Group K: Wolves 4-0 Beşiktaş, Slovan Bratislava 2-4 Braga

Group L: Manchester United 4-0 AZ Alkmaar, Partizan 4-1 Astana

Knockout stage

28 February: Round of 16 draw, Nyon

12 March: Round of 16, first leg

19 March: Round of 16, second leg

20 March: Quarter-final and semi-final draws, Nyon

9 April: Quarter-finals, first leg

16 April: Quarter-finals, second leg

30 April: Semi-finals, first leg

7 May: Semi-finals, second leg

27 May: Final – Gdansk Stadium