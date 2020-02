Europa League squad changes confirmed

The UEFA Europa League round of 32 contenders were each permitted to register up to three new eligible A list players by midnight CET on Monday 3 February. With the deadline now passed, UEFA.com guides you through all the ins and outs.

See Article 45 of the official competition regulations for more details.

In: Ryan Babel (Galatasaray, loan), Juan Familio-Castillo*

Out: Hassane Bandé (Thun, loan) Noa Lang (Twente, loan)

In: Mike Jensen (Rosenborg), Stelios Karapatakis*, Björn Sigurdarsson (Rostov, loan), Theodoulidis Georgios*, Christos Wheeler (AEL Limassol)

Out: Roman Bezjak, Savvas Gentsoglou (Al-Adalah), Joãozinho (Estoril)

In: Cédric (Southampton, loan), Miguel Azeez*, Pablo Mari (Flamengo, loan), Eddie Nketiah*, Tom Smith*

Out: Joel López, Tyreece John-Jules (Lincoln City), Konstantinos Mavropanos (Nürnberg, loan), James Olayinka, Emile Smith Rowe (Huddersfield, loan)

In: Håkon Evjen (Bodø/Glimt), Ramon Leeuwin (Odense)

Out: Léon Bergsma (Den Bosch, loan), Tijjani Reijnders (RKC Waalwijk, loan)

In: Orges Bunjaku*, Jasper Van Der Werff (Salzburg, loan)

Out: Konstantinos Dimitriou (Wil, loan), Yves Kaiser, Noah Okafor

In: Dyego Sousa (Shenzhen, loan), Felipe Rodrigues Da Silva, Julian Weigl (Dortmund)

Out: Celton Biai (Vitória), Gedson Fernandes (Tottenham, loan), German Conti, Raúl de Tomás (Espanyol), Ljubomir Fejsa (Alavés, loan), Caio (Sharjah, loan), Nuno Santos

In: Raúl Silva, Abel Ruiz (Barcelona, loan), Vitor Tormena De Faria

Out: Murilo Costa (Sporting Gijón, loan), Wanderson, Claudemir (Sivasspor), Uche Agbo (end of loan), Lucas Cunha, Ahmed Hassan (Olympiacos, loan), Pablo Santos, Bruno Xadas (Marítimo, loan)

In: Daniel Church*, Jeremie Frimpong, Ewan Henderson*, Patryk Klimala, Kieran Mcgrath*, Wafougossanni Ismaila Soro (Bnei Yehuda), Stephen Welsh*

Out: Conor Hazard (Dundee, loan), Mark Hill, Lewis Morgan (Inter Miami), Grant Savoury, Marian Shved, Scott Sinclair (Preston North End)

In: Paulo Vinícius, Cristian Manea (Apollon Limassol, loan), Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia)

Out: Mihai Butean, Juan Culio (Quilmes Atlético), Jesús Fernández (Panetolikos, loan), Răzvan Horj (Academica Clinceni), Rareş Ispas, Alexandru Pașcanu (Voluntari, loan), Ionuţ Peteleu

In: Youssouph Badji (Casa), Michael Krmenčík (Viktoria Plzeň)

Out: Dion Cools (Midtjylland), Mbaye Diagne, Amadou Sagna, Jelle Vossen (Zulte Waregem)

In: Stephan Andersen, Mikkel Kaufmann (Aalborg), Ragnar Sigurdsson (Rostov)

Out: Nicklas Bendtner, Nicolai Boilesen, Ahmed Daghim (Hamarkameratene), Frederik Ibsen (Kolding), Carlo Holse (Rosenborg), Robert Mudražija

In: Leandro Cabrera (Getafe), Raúl de Tomás (Benfica), Adrián Embarba (Rayo Vallecano)

Out: Sébastien Corchia (Sevilla, loan), Esteban Granero (Marbella), Lluís López (Tenerife, loan), Javier Puado

In: Stefan Ilsanker (Leipzig), Lucas Torro, Felix Wiedwald

Out: Simon Falette (Fenerbahçe, loan), Gelson Fernandes, Dejan Joveljić (Anderlecht)

In: Bruno Godeau, Sulayman Marreh (Eupen), Anderson Niangbo (Salzburg)

Out: Dylan Bronn, Timothy Derijck (Kortrijk), Jean-Luc Dompé, Yuya Kubo (Cincinnati), Louis Verstraete

In: Deyverson (Palmeiras, loan), Xabier Etxeita, José Manuel Rodríguez Benito (Nottingham Forest)

Out: Bruno (Levante), Leandro Cabrera (Espanyol), Enrique Gallego (Osasuna, loan), Raúl García (Valladolid, loan)

In: Christian Eriksen (Tottenham), Victor Moses (Chelsea, loan), Ashley Young (Manchester United)

Out: Kwadwo Asamoah, Federico Dimarco (Hellas Verona), Valentino Lazaro (Newcastle, loan), Matteo Politano (Napoli, loan)

In: Gökhan Inler,

Out: Mert Çelik, Muzaffer Kahrıman, Onur Güney, Arda Turan

In: Husein Balić (St. Pölten), Christian Ramsebner, Dominik Reiter*, David Schnegg*

Out: Yusuf Otubanjo (Ararat), Emanuel Pogatetz

In: Ayman Azhil, Exequiel Alejandro Palacios (River Plate), Edmond Tapsoba (Vitória)

Out: Joel Pohjanpalo (Hamburg, loan), Panagiotis Retsos (Sheffield United, loan)

In: Cauly (Paderborn), Vladislav Stoyanov, Taleb Tawatha

Out: Jacek Góralski (Kairat), Jody Lukoki, Renan

In: Anel Ahmedhodzic, Hugo Andersson*, Adi Nalic, Isaac Kiese Thelin (Malmö, loan)

Out: Felix Beijmo (Greuther Fürth, loan), Franz Brorsson (Esbjerg), Markus Rosenberg, Laorent Shabani

In: Nathan Bishop (Southend), Bruno Fernandes (Sporting), Odion Ighalo (Shanghai Greenland Shenhua, loan)

Out: Marcos Rojo (Estudiantes, loan), Ashley Young (Inter)

In: Ousseynou Ba, Kostas Fortounis, Christos Liatsos*, Hilal Soudani

Out: Yassine Benzia (Dijon), Daniel Podence (Wolves), Miguel Ángel Guerrero (Leganés, loan), Yassine Meriah (Kasımpaşa, loan), Alexandros Voilis

In: Vitor Ferreira*

Out: Bruno Costa (Portimonense)

In: Ianis Hagi (Genk, loan), Florian Kamberi (Hibernian, loan), Brian Kinnear*, Joshua McPake*, Matt Polster

Out: Jamie Barjonas (Partick Thistle, loan), Jon Flanagan, Filip Helander, Jordan Houston (Ayr), Andy King (end of loan), Lewis Mayo, Ryan Muir, Zak Rudden (Partick Thistle), Aidan Wilson, Kieran Wright, Matt Yates

In: Mert Çetin, Carles Pérez (Barcelona, loan), Gonzalo Villar (Elche)

Out: Alessandro Florenzi, Juan Jesus, Nicolò Zaniolo, Davide Zappacosta

In: Karim Adeyemi, Daniel Antosch*, Mergim Berisha*, Mohamed Camara, Noah Okafor

Out: Erling Braut Haaland (Dortmund), Takumi Minamino (Liverpool), Marin Pongračić (Wolfsburg), Smail Prevljak (Eupen, loan)

In: Youssef En-Nesyri (Leganés), Suso (Milan, loan)

Out: Munas Dabbur (Hoffenheim), Bryan Gil (Leganés, loan), Javier Hernández (LA Galaxy), Alejandro Pozo (Mallorca, loan)

In: Artem Bondarenko, Fernando, Maycon, Oleksandr Pikhalonok

Out: Andriy Boryachuk (Rizespor), Bogdan Butko, Andrii Totovytskyi (Desna Chernihiv), Vitão

In: Rodrigo Battaglia, Stefan Ristovski, Andraž Šporar (Slovan Bratislava)

Out: Bruno Fernandes (Manchester United), Fernando (end of loan), Luiz Phellype

In: Mamoudou Karamoko, Ulysses Llanez, Marin Pongračić (Salzburg)

Out: Jeffrey Bruma (Mainz, loan), Phillip König (Holstein Kiel), Lukas Nmecha (Middlesbrough, loan), Elvis Rexhbecaj (Köln, loan), Yunus Mallı (Union Berlin)

In: Leonardo Campana (Barcelona SC), Daniel Podence (Olympiacos), Renat Dadaşov

Out: Ryan Bennett (Leicester City, loan), Harry Burgoyne (Shrewsbury), Patrick Cutrone (Fiorentina, loan), Jesús Vallejo (end of loan)

*B List