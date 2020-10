The 2020/21 UEFA Europa League group stage fixtures have been confirmed.

Matchday 1

Thursday 22 October

Group A: Young Boys vs Roma (18:55 CET), CSKA Sofia vs CFR Cluj (18:55 CET)

Group B: Dundalk vs Molde (18:55 CET), Rapid Wien vs Arsenal (18:55 CET)

Group C: Leverkusen vs Nice (18:55 CET), Hapoel Beer-Sheva vs Slavia Praha (18:55 CET)

Group D: Standard Liège vs Rangers (18:55 CET), Lech Poznań vs Benfica (18:55 CET)

Group E: PSV Eindhoven vs Granada (18:55 CET), PAOK vs Omonoia (18:55 CET)

Group F: Napoli vs AZ Alkmaar (18:55 CET), Rjieka vs Real Sociedad (18:55 CET)

Group G: Braga vs AEK Athens (21:00 CET), Leicester vs Zorya Luhansk (21:00 CET)

Group H: Celtic vs AC Milan (21:00 CET), Sparta Praha vs LOSC Lille (21:00 CET)

Group I: Villarreal vs Sivasspor (21:00 CET), Maccabi Tel-Aviv vs Qarabağ (21:00 CET)

Group J: Tottenham vs LASK (21:00 CET), Ludogorets vs Royal Antwerp (21:00 CET)

Group K: Dinamo Zagreb vs Feyenoord (21:00 CET), Wolfsberg vs CSKA Moskva (21:00 CET)

Group L: Hoffenheim vs Crvena zvezda (21:00 CET), Slovan Liberec vs Gent (21:00 CET)

Matchday 2

Thursday 29 October

Group A: Roma vs CSKA Sofia (21:00 CET), CFR Cluj vs Young Boys (21:00 CET)

Group B: Arsenal vs Dundalk (21:00 CET), Molde vs Rapid Wien (21:00 CET)

Group C: Slavia Praha vs Leverkusen (21:00 CET), Nice vs Hapoel Beer-Sheva (21:00 CET)

Group D: Benfica vs Standard Liège (21:00 CET), Rangers vs Lech Poznań (21:00 CET)

Group E: Omonoia vs PSV Eindhoven (21:00 CET), Granada vs PAOK (21:00 CET)

Group F: Real Sociedad vs Napoli (21:00 CET), AZ Alkmaar vs Rijeka (21:00 CET)

Group G: AEK Athens vs Leicester (18:55 CET), Zorya Luhansk vs Braga (18:55 CET)

Group H: AC Milan vs Sparta Praha (18:55 CET), LOSC Lille vs Celtic (18:55 CET)

Group I: Qarabağ vs Villarreal (18:55 CET), Sivasspor vs Maccabi Tel-Aviv (18:55 CET)

Group J: LASK vs Ludogorets (18:55 CET), Royal Antwerp vs Tottenham (18:55 CET)

Group K: CSKA Moskva vs Dinamo Zagreb (18:55 CET), Feyenoord vs Wolfsberg (18:55 CET)

Group L: Gent vs Hoffenheim (18:55 CET), Crvena zvezda vs Slovan Liberec (18:55 CET)

Matchday 3

Thursday 5 November

Group A: Roma vs CFR Cluj (18:55 CET), Young Boys vs CSKA Sofia (21:00 CET)

Group B: Rapid Wien vs Dundalk (18:55 CET), Arsenal vs Molde (21:00 CET)

Group C: Slavia Praha vs Nice (18:55 CET), Hapoel Beer-Sheva vs Leverkusen (18:55 CET)

Group D: Benfica vs Rangers (18:55 CET), Lech Poznań vs Standard Liège (18:55 CET)

Group E: PAOK vs PSV Eindhoven (18:55 CET), Omonoia vs Granada (18:55 CET)

Group F: Real Sociedad vs AZ Alkmaar (18:55 CET), Rijeka vs Napoli (18:55 CET)

Group G: Leicester vs Braga (21:00 CET), Zorya Luhansk vs AEK Athens (21:00 CET)

Group H: Celtic vs Sparta Praha (21:00 CET), AC Milan vs LOSC Lille (21:00 CET)

Group I: Sivasspor vs Qarabağ (18:55 CET), Villarreal vs Maccabi Tel-Aviv (21:00 CET)

Group J: Ludogorets vs Tottenham (18:55 CET), Royal Antwerp vs LASK (21:00 CET)

Group K: Dinamo Zagreb vs Wolfsberg (21:00 CET), Feyenoord vs CSKA Moskva (21:00 CET)

Group L: Crvena zvezda vs Gent (21:00 CET), Hoffenheim vs Slovan Liberec (21:00 CET)

Matchday 4

Thursday 26 November

Group A: CSKA Sofia vs Young Boys (18:55 CET), CRF Cluj vs Roma (21:00 CET)

Group B: Molde vs Arsenal (18:55 CET), Dundalk vs Rapid Wien (21:00 CET)

Group C: Leverkusen vs Hapoel Beer-Sheva (21:00 CET), Nice vs Slavia Praha (21:00 CET)

Group D: Standard Liège vs Lech Poznań (21:00 CET), Rangers vs Benfica (21:00 CET)

Group E: PSV Eindhoven vs PAOK (21:00 CET), Granada vs Omonoia (21:00 CET)

Group F: Napoli vs Rijeka (21:00 CET), AZ Alkmaar vs Real Sociedad (21:00 CET)

Group G: Braga vs Leicester (18:55 CET), AEK Athens vs Zorya Luhansk (18:55 CET)

Group H: Sparta Praha vs Celtic (18:55 CET), LOSC Lille vs AC Milan (18:55 CET)

Group I: Maccabi Tel-Aviv vs Villarreal (18:55 CET), Qarabağ vs Sivasspor (18:55 CET)

Group J: LASK vs Royal Antwerp (18:55 CET), Tottenham vs Ludogorets (21:00 CET)

Group K: CSKA Moskva vs Feyenoord (18:55 CET), Wolfsberg vs Dinamo Zagreb (18:55 CET)

Group L: Gent vs Crvena zvezda (18:55 CET), Slovan Liberec vs Hoffenheim (18:55 CET)

Matchday 5

Thursday 3 December

Group A: Roma vs Young Boys (21:00 CET), CFR Cluj vs CSKA Sofia (21:00 CET)

Group B: Arsenal vs Rapid Wien (21:00 CET), Molde vs Dundalk (21:00 CET)

Group C: Slavia Praha vs Hapoel Beer-Sheva (21:00 CET), Nice vs Leverkusen (21:00 CET)

Group D: Benfica vs Lech Poznań (21:00 CET), Rangers vs Standard Liège (21:00 CET)

Group E: Granada vs PSV Eindhoven (21:00 CET), Omonoia vs PAOK (21:00 CET)

Group F: AZ Alkmaar vs Napoli (21:00 CET), Real Sociedad vs Rijeka (21:00 CET)

Group G: AEK Athens vs Braga (18:55 CET), Zorya Luhansk vs Leicester (18:55 CET)

Group H: AC Milan vs Celtic (18:55 CET), LOSC Lille vs Sparta Praha (18:55 CET)

Group I: Qarabağ vs Maccabi Tel-Aviv (18:55 CET), Sivasspor vs Villarreal (18:55 CET)

Group J: LASK vs Tottenham (18:55 CET), Royal Antwerp vs Ludogorets (18:55 CET)

Group K: CSKA Moskva vs Wolfsberg (18:55 CET), Feyenoord vs Dinamo Zagreb (18:55 CET)

Group L: Gent vs Slovan Liberec (18:55 CET), Crvena zvezda vs Hoffenheim (18:55 CET)

Matchday 6

Thursday 10 December

Group A: Young Boys vs CFR Cluj (18:55 CET), CSKA Sofia vs Roma (18:55 CET)

Group B: Dundalk vs Arsenal (18:55 CET), Rapid Wien vs Molde (18:55 CET)

Group C: Leverkusen vs Slavia Praha (18:55 CET), Hapoel Beer-Sheva vs Nice (18:55 CET)

Group D: Standard Liège vs Benfica (18:55 CET), Lech Poznań vs Rangers (18:55 CET)

Group E: PSV Eindhoven vs Omonoia (18:55 CET), PAOK vs Granada (18:55 CET)

Group F: Napoli vs Real Sociedad (18:55 CET), Rijeka vs AZ Alkmaar (18:55 CET)

Group G: Braga vs Zorya Luhansk (21:00 CET), Leicester vs AEK Athens (21:00 CET)

Group H: Celtic vs LOSC Lille (21:00 CET), Sparta Praha vs AC Milan (21:00 CET)

Group I: Villarreal vs Qarabağ (21:00 CET), Maccabi Tel-Aviv vs Sivasspor (21:00 CET)

Group J: Tottenham vs Royal Antwerp (21:00 CET), Ludogorets vs LASK (21:00 CET)

Group K: Dinamo Zagreb vs CSKA Moskva (21:00 CET), Wolfsberg vs Feyenoord (21:00 CET)

Group L: Hoffenheim vs Gent (21:00 CET), Slovan Liberec vs Crvena zvezda (21:00 CET)

Round of 32

Draw: 14 December

First legs: 18 February

Second legs: 25 February

Round of 16

Draw: 26 February

First legs: 11 March

Second legs: 18 March

Quarter-finals

Draw: 19 March

First legs: 8 April

Second legs: 15 April

Semi-finals

Draw: 19 March

First legs: 29 April

Second legs: 6 May

Final

Gdańsk Stadium, Poland: 26 May