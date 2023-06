All the 2022/23 Europa League scores and results

The 2022/23 UEFA Europa League season kicked off with the start of the group stage on 8 September 2022 and concluded with the final in Budapest on 31 May 2023.

Here's a full rundown of this season's results.

Final

Wednesday 31 May

Sevilla 1-1 Roma (aet; Sevilla win 4-1 on pens)

Semi-finals

First legs

Thursday 11 May

Juventus 1-1 Sevilla

Roma 1-0 Leverkusen

Second legs

Thursday 18 May

Sevilla 2-1 Juventus (aet; agg: 3-2)

Leverkusen 0-0 Roma (agg: 0-1)

Quarter-finals

First legs

Thursday 13 April

Feyenoord 1-0 Roma

Man United 2-2 Sevilla

Juventus 1-0 Sporting CP

Leverkusen 1-1 Union SG

Second legs

Thursday 20 April

Sevilla 3-0 Man United (agg: 5-2)

Sporting CP 1-1 Juventus (agg: 1-2)

Union SG 1-4 Leverkusen (agg: 2-5)

Roma 4-1 Feyenoord (aet; agg: 4-2)

Matchday 1

Thursday 8 September

Group A: Zürich 1-2 Arsenal, PSV Eindhoven 1-1 Bodø/Glimt

Group B: AEK Larnaca 1-2 Rennes, Fenerbahçe 2-1 Dynamo Kyiv

Group C: Ludogorets 2-1 Roma, HJK Helsinki 0-2 Real Betis

Group D: Malmö 0-2 Braga, Union Berlin 0-1 Union SG

Group E: Man United 0-1 Real Sociedad, Omonoia 0-3 Sheriff

Group F: Lazio 4-2 Feyenoord, Sturm Graz 1-0 Midtjylland

Group G: Freiburg 2-1 Qarabağ, Nantes 2-1 Olympiacos

Group H: Crvena zvezda 0-1 Monaco, Ferencváros 3-2 Trabzonspor

Matchday 2

Thursday 15 September

Group A: Bodø/Glimt 2-1 Zürich

Group B: Dynamo Kyiv 0-1 AEK Larnaca, Rennes 2-2 Fenerbahçe

Group C: Real Betis 3-2 Ludogorets, Roma 3-0 HJK Helsinki

Group D: Union SG 3-2 Malmö, Braga 1-0 Union Berlin

Group E: Real Sociedad 2-1 Omonoia, Sheriff 0-2 Man United

Group F: Midtjylland 5-1 Lazio, Feyenoord 6-0 Sturm Graz

Group G: Olympiacos 0-3 Freiburg, Qarabağ 3-0 Nantes

Group H: Trabzonspor 2-1 Crvena zvezda, Monaco 0-1 Ferencváros

Thursday 20 October

Group A: Arsenal 1-0 PSV Eindhoven

Matchday 3

Thursday 6 October

Group A: Zürich 1-5 PSV Eindhoven, Arsenal 3-0 Bodø/Glimt

Group B: Rennes 2-1 Dynamo Kyiv, Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

Group C: HJK Helsinki 1-1 Ludogorets, Roma 1-2 Real Betis

Group D: Malmö 0-1 Union Berlin, Braga 1-2 Union SG

Group E: Sheriff 0-2 Real Sociedad, Omonoia 2-3 Man United

Group F: Sturm Graz 0-0 Lazio, Midtjylland 2-2 Feyenoord

Group G: Freiburg 2-0 Nantes, Olympiacos 0-3 Qarabağ

Group H: Crvena zvezda 4-1 Ferencváros, Monaco 3-1 Trabzonspor

Matchday 4

Thursday 13 October

Group A: Bodø/Glimt 0-1 Arsenal, PSV Eindhoven 5-0 Zürich

Group B: AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe, Dynamo Kyiv 0-1 Rennes

Group C: Real Betis 1-1 Roma, Ludogorets 2-0 HJK Helsinki

Group D: Union SG 3-3 Braga, Union Berlin 1-0 Malmö

Group E: Man United 1-0 Omonoia, Real Sociedad 3-0 Sheriff

Group F: Feyenoord 2-2 Midtjylland, Lazio 2-2 Sturm Graz

Group G: Nantes 0-4 Freiburg, Qarabağ 0-0 Olympiacos

Group H: Trabzonspor 4-0 Monaco, Ferencváros 2-1 Crvena zvezda

Matchday 5

Thursday 27 October

Group A: Zürich 2-1 Bodø/Glimt, PSV Eindhoven 2-0 Arsenal

Group B: AEK Larnaca 3-3 Dynamo Kyiv, Fenerbahçe 3-3 Rennes

Group C: Ludogorets 0-1 Real Betis, HJK Helsinki 1-2 Roma

Group D: Malmö 0-2 Union SG, Union Berlin 1-0 Braga

Group E: Man United 3-0 Sheriff, Omonoia 0-2 Real Sociedad

Group F: Lazio 2-1 Midtjylland, Sturm Graz 1-0 Feyenoord

Group G: Freiburg 1-1 Olympiacos, Nantes 2-1 Qarabağ

Group H: Crvena zvezda 2-1 Trabzonspor, Ferencváros 1-1 Monaco

Matchday 6

Thursday 3 November

Group A: Arsenal 1-0 Zürich, Bodø/Glimt 1-2 PSV Eindhoven

Group B: Dynamo Kyiv 0-2 Fenerbahçe, Rennes 1-1 AEK Larnaca

Group C: Real Betis 3-0 HJK Helsinki, Roma 3-1 Ludogorets

Group D: Union SG 0-1 Union Berlin, Braga 2-1 Malmö

Group E: Real Sociedad 0-1 Man United, Sheriff 1-0 Omonoia

Group F: Midtjylland 2-0 Sturm Graz, Feyenoord 1-0 Lazio

Group G: Olympiacos 0-2 Nantes, Qarabağ 1-1 Freiburg

Group H: Trabzonspor 1-0 Ferencváros, Monaco 4-1 Crvena zvezda

Knockout round play-offs

First legs

Thursday 16 February

Barcelona 2-2 Man United

Shakhtar Donetsk 2-1 Rennes

Ajax 0-0 Union Berlin

Salzburg 1-0 Roma

Juventus 1-1 Nantes

Sporting CP 1-1 Midtjylland

Leverkusen 2-3 Monaco

Sevilla 3-0 PSV

Second legs

Thursday 23 February

Nantes 0-3 Juventus (agg: 1-4)

Midtjylland 0-4 Sporting CP (agg: 1-5)

Monaco 2-3 Leverkusen (aet; agg: 5-5, Leverkusen win 5-3 on pens)

PSV 2-0 Sevilla (agg: 2-3)

Man United 2-1 Barcelona (agg: 4-3)

Rennes 2-1 Shakhtar Donetsk (aet; agg: 3-3, Shakhtar win 5-4 on pens)

Union Berlin 3-1 Ajax (agg: 3-1)

Roma 2-0 Salzburg (agg: 2-1)

Round of 16

First legs

Thursday 9 MarchUnion Berlin 3-3 Union SG

Leverkusen 2-0 Ferencváros

Sporting CP 2-2 Arsenal

Roma 2-0 Real Sociedad

Sevilla 2-0 Fenerbahçe

Juventus 1-0 Freiburg

Man United 4-1 Betis

Shakhtar 1-1 Feyenoord

Second legs

Thursday 16 March

Fenerbahçe 1-0 Sevilla (agg: 1-2)

Freiburg 0-2 Juventus (agg: 0-3)

Betis 0-1 Man United (agg: 1-5)

Feyenoord 7-1 Shakhtar (agg: 8-2)

Union SG 3-0 Union Berlin (agg: 6-3)

Ferencváros 0-2 Leverkusen (agg: 0-4)

Arsenal 1-1 Sporting CP (aet; agg: 3-3, Sporting win 5-3 on pens)

Real Sociedad 0-0 Roma (agg: 0-2)

No away goals rule Ties level after the second leg go to extra time and a penalty shoot-out where required, irrespective of the number of away goals a team had scored.

