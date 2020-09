Where to watch the UEFA Nations League

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the upcoming games as national teams seek to prosper in the UEFA Nations League.

Find your local UEFA Nations League broadcast partner(s) below.

Exact matches available are subject to the individual broadcaster schedules



Europe

Albania: RTSH/DigitAlb

Andorra: Tf1/M6/TVE/Mediaset

Armenia: Armenia TV/Shant TV

Austria: ORF/Perform DACH

Azerbaijan: CBC Sport/Almasport

Belarus: Belarus TV/Almasport

Belgium: RTBF/RTL/VTM/Eleven Sports

Bosnia and Herzegovina: SportKlub/Nova BH

Bulgaria: BNT

Croatia: SportKlub/Nova TV

Cyprus: CyBC/Cyta

Czech Republic: Česká televize/AMC Networks

Denmark: Discovery

England: Sky

Estonia: ERR/TV3 Sport Estonia

Faroe Islands: Discovery

Finland: Viasat

France: Tf1/M6/L'Équipe

Georgia: GPB/Almasport/Silknet

Germany: ARD/ZDF/Perform DACH

Gibraltar: GBC

Greece: Open TV/COSMOTE

Hungary: MTVA/AMC Networks

Iceland: Stod 2 Sport

Israel: The Sports Channel/Charlton

Italy: Rai/Mediaset

Kazakhstan: Qazsport/Almasport

Kosovo: RTK/DigitAlb

Latvia: TV 3 Sport Latvia

Liechtenstein: Landeskanal

Lithuania: LRT/TV3 Sport Lithuania

Luxembourg: RTL/Eleven Sports/RTL Belgium

Malta: TVM

Moldova: GMG/Almasport

Montenegro: SportKlub

Netherlands: NOS/Ziggo Sport

Northern Ireland: Sky

North Macedonia: SportKlub

Norway: TV2

Poland: TVP/Polsat

Portugal: RTP/Sport TV

Republic of Ireland: Sky/Virgin Media

Romania: ProTV

Russia: Channel One/Match TV

San Marino: Mediaset/RTV/Rai

Scotland: Sky

Serbia: SportKlub

Slovakia: RTV/AMC Networks

Slovenia: SportKlub/SportTV

Spain: TVE/Mediaset

Sweden: TV4

Switzerland: SRG/CH Media/Perform DACH

Turkey: TRT/S-Sport

Ukraine: Media Group Ukraine

Wales: Sky

Outside Europe

Afghanistan: SonySix

Algeria: beIN Sports

American Samoa: ESPN/Univision

Angola: SuperSport/Star Times

Anguilla: ESPN

Antigua & Barbuda: ESPN

Argentina: DirecTV

Aruba: NOS

Australia: Optus

Bahamas: ESPN

Bahrain: beIN Sports

Barbados: ESPN

Bangladesh: SonySix

Benin: SuperSport/Star Times

Bermuda: ESPN

Bhutan: SonySix

Bolivia: DirecTV

Bonaire: NOS

Botswana: SuperSport/Star Times

Brazil: Esporte Interativo

Burkina Faso: SuperSport/Star Times

Burundi: SuperSport/Star Times

Cameroon: SuperSport/Star Times

Canada: UEFA.tv

Cape Verde: SuperSport/Star Times

Cayman Islands: ESPN

Central African Republic: SuperSport/Star Times

Chad: beIN Sports/SuperSport/Star Times

Chile: DirecTV

PR China: CCTV/Super Sports Shankai/Tencent

Colombia: DirecTV

Comoros: SuperSport/Star Times

Congo Republic: SuperSport/Star Times

Costa Rica: Sky Mexico

Cuba: ESPN

Curacao: NOS/ESPN/DirecTV

Democratic Republic of Congo: SuperSport/Star Times

Djibouti: beIN Sports/SuperSport/Star Times

Dominica: ESPN

Dominican Republic: Sky Mexico

Ecuador: DirecTV

Egypt: beIN Sports

Equatorial Guinea: SuperSport/Star Times

El Salvador: Sky Mexico

Eritrea: SuperSport/Star Times

Ethiopia: SuperSport/Star Times

Falkland Islands: ESPN

Fiji: Fiji TV

French Guyana: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

French Polynesia: Tf1/M6/L'Équipe

French Southern and Antarctic lands: Tf1/M6/L'Équipe

Gabon: SuperSport/Star Times

Gambia: SuperSport/Star Times

Ghana: SuperSport/Star Times

Grenada: ESPN

Guadeloupe: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

Guam: ESPN/Univision

Guatemala: Sky Mexico

Guinea: SuperSport/Star Times

Guinea-Bissau: SuperSport/Star Times

Guyana: NOS/ESPN/DirecTV

Haiti: ESPN

Honduras: Sky Mexico

Hong Kong SAR: i-Cable

India: SonySix

Indonesia: Mola TV

Iran: beIN Sports

Iraq: beIN Sports

Ivory Coast: SuperSport/Star Times

Jamaica: ESPN

Japan: UEFA.tv

Jordan: beIN Sports

Kenya: SuperSport/Star Times

Kuwait: beIN Sports

Kyrgyzstan: Uzreport/Almasport

Laos: UEFA.tv

Lebanon: beIN Sports

Lesotho: SuperSport/Star Times

Liberia: SuperSport/Star Times

Libya: beIN Sports

Macau SAR: TDM

Madagascar: SuperSport/Star Times/L'Équipe

Malawi: SuperSport/Star Times

Malaysia and Brunei Darussalam: Astro

Maldives: SonySix

Mali: SuperSport/Star Times

Mariana Islands: ESPN/Univision

Martinique: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

Mauritania: beIN Sports/SuperSport/Star Times

Mauritius: SuperSport/Star Times/L'Équipe

Mayotte: Tf1/M6/L'Équipe

Mexico: Sky Mexico

Midway: ESPN/Univision

Mongolia: UEFA.tv

Montserrat: ESPN

Morocco: beIN Sports

Mozambique: SuperSport/Star Times

Namibia: SuperSport/Star Times

Nepal: SonySix

Nevis: ESPN

New Caledonia: Tf1/M6/L'Équipe

New Zealand: Sky New Zealand

Nicaragua: Sky Mexico

Niger: SuperSport/Star Times

Nigeria: SuperSport/Star Times

North Korea: UEFA.tv

Oman: beIN Sports

Pakistan: SonySix

Palestine (Gaza strip & West Bank): beIN Sports

Panama: Sky Mexico

Paraguay: DirecTV

Peru: DirecTV

Philippines: UEFA.tv 

Puerto Rico: ESPN/Univision

Qatar: beIN Sports

Réunion: Tf1/M6/L'Équipe

Rwanda: SuperSport/Star Times

Saba: NOS/ESPN/DirecTV

Sao Tome and Principe: SuperSport/Star Times

Saudi Arabia: beIN Sports

Senegal: SuperSport/Star Times

Seychelles: SuperSport/Star Times

Sierra Leone: SuperSport/Star Times

Singapore: UEFA.tv

Somalia: beIN Sports/SuperSport/Star Times

South Africa: SuperSport

South Korea: SPO TV

South Sudan: beIN Sports/SuperSport/Star Times

Sri Lanka: SonySix

St. Barts: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

St. Christopher: ESPN

St. Eustatius: NOS/ESPN/DirecTV

St. Helena and Ascension: SuperSport/Star Times

St. Kitts: ESPN

St. Lucia: ESPN

St. Martin: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

St. Maarten: NOS

St. Pierre & Miquelon: Tf1/M6/L'Équipe/ESPN/DirecTV

St. Vincent & the Grenadines: ESPN

Sudan: beIN Sports/SuperSport/Star Times

Surinam: ESPN

Swaziland: SuperSport/Star Times

Syria: beIN Sports

Taiwan/Chinese Taipei: Eleven Sports

Tajikistan: Uzreport/Almasport

Tanzania: SuperSport/Star Times

Thailand: UEFA.tv

Timor Leste: UEFA.tv

Togo: SuperSport/Star Times

Tortola: ESPN

Trinidad & Tobago: ESPN

Tunisia: beIN Sports

Turkmenistan: Uzreport/Almasport

Turks & Caicos Islands: ESPN

Uganda: SuperSport/Star Times

United Arab Emirates: beIN Sports

United States of America: ESPN/Univision

Uruguay: DirecTV

U.S. Virgin Islands: ESPN/Univision

Uzbekistan: Uzreport/Almasport

Venezuela: DirecTV

Vietnam: VTV Cab/VTC3/K+

Wallis & Futuna: Tf1/M6/L'Équipe

Yemen: beIN Sports

Zambia: SuperSport/Star Times

Zimbabwe: SuperSport/Star Times

The in-flight service is provided by IMG