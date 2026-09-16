Where to watch the Nations League: TV broadcast partners, live streams
Wednesday, September 16, 2026
Article summary
Find out how to watch the 2026/27 UEFA Nations League wherever you are.
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Partners will broadcast the fifth edition of the UEFA Nations League to fans across Europe and throughout the globe.
Find your local Nations League broadcaster(s) below.
Where to watch: Broadcast partners
Europe
Albania: Digitalb, TV Klan
Andorra: TF1+, la chaine L'Équipe, RTVE PLAY
Armenia: Fast TV, First Channel of Public TV Company of Armenia
Austria: ORF ON, PULS 4, DAZN
Azerbaijan: CBC Sport
Belgium: VTM GO
Bosnia and Herzegovina: MY TV, Radio and Television of Bosnia and Herzegovina - BHRT, Arena Sport
Bulgaria: gong.bg, MAX One
Croatia: gol
Cyprus: CyBC, Cytavision
Czechia: CT Sport, Sport1 TV
Denmark: TV2 PLAY
Estonia: Go3, ERR
Faroe Islands: TV2 PLAY, KVF
Finland: MTV Katsomo, Yle A
France: la chaine L'Équipe, TF1+
Georgia: Channel1, SILK GO
Germany: DAZN, DasErste, RTL+, ZDF sportstudio
Gibraltar: Gibraltar Broadcasting Corporation
Greece: NOVA Greece, Alpha TV
Greenland: TV2 PLAY
Hungary: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+
Iceland: Viaplay, Vefsjónvarp Sýnar
Israel: sport1, THE SPORTS CHANNEL
Italy: RAI PLAY, Mediaset, Sky Italia
Kazakhstan: QAZSPORT
Kosovo: Artmotion
Latvia: Go3, LTV7
Liechtenstein: Liechtensteiner Landeskanal
Lithuania: Go3, LRT
Luxembourg: RTL Luxemburg
Malta: TVMSPORT
Moldova: TRM
Monaco: la chaine L'Équipe, TF1+
Montenegro: Radio and Television of Montenegro, Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport, NOS
North Macedonia: play.mrt.com.mk, Arena Sport
Norway: TV 2 Play
Poland: Polsat Box Go, TVP Sport
Portugal: RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, Sport TV Portugal
Republic of Ireland: RTÉ, Virgin Media Ireland
Romania: Antena 1, Digi Sport, Clever Media
Russia: Okko
San Marino: RAI PLAY, RTV San Marino, Mediaset
Serbia: RTS Serbia, Arena Sport
Slovakia: STVR Sport online, Sport1 TV
Slovenia: Sportklub
Spain: RTVE PLAY
Sweden: Viaplay
Switzerland: Play RSI - Sport in diretta, Play RTS - Sport-Livestreams, Play SRF - Sport-Livestreams, DAZN
Türkiye: S Sport TV, ATV
Ukraine: Megogo
United Kingdom: S4C (Wales matches only), BBC iPlayer (Scotland and Northern Ireland matches only), ITV1 (England matches only), Prime Video UK (matches that do not involve England, Scotland, Wales or Northern Ireland)
Vatican City: RAI PLAY, RTV San Marino, Mediaset
Non-Europe
Afghanistan: Sony Sports Network
Algeria: bein connect
American Samoa: Fox Sports, FuboTV, ViX
Angola: DStv Stream
Anguilla: Bluu
Antigua & Barbuda: Bluu
Argentina: Disney+
Aruba: Bluu, NOS
Australia: beIN SPORTS
Bahamas: Bluu
Bahrain: bein connect
Bangladesh: Sony Sports Network
Barbados: Bluu
Belize: Bluu, Disney+
Benin: New World TV, DStv Stream
Bermuda: Bluu
Bhutan: Sony Sports Network
Bolivia: Disney+
Bonaire: Bluu, NOS
Botswana: DStv Stream
Brazil: Disney+, sportv | Ao Vivo
British Virgin Islands: Bluu
Burkina Faso: New World TV, DStv Stream
Burundi: New World TV, DStv Stream
Cambodia: Hang Meas HDTV
Cameroon: New World TV, DStv Stream
Canada: DAZN Canada OTT
Cape Verde: DStv Stream
Cayman Islands: Bluu
Central African Republic: New World TV, DStv Stream
Chad: bein connect, New World TV, DStv Stream
Chile: Disney+
China PR: iQIYI Sports
Colombia: Disney+
Comoros: New World TV, DStv Stream
Congo Republic: New World TV, DStv Stream
Cook Islands: Digicel TV
Costa Rica: Disney+
Cuba: Bluu
Curaçao: Bluu, NOS
Democratic Republic of Congo: New World TV, DStv Stream
Djibouti: bein connect, New World TV
Dominica: Bluu
Dominican Republic: Bluu, Disney+
Ecuador: Disney+
Egypt: bein connect
El Salvador: Disney+
Equatorial Guinea: DStv Stream
Eritrea: DStv Stream
Eswatini: DStv Stream
Ethiopia: DStv Stream
Fiji: Digicel TV
French Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
French Polynesia: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
French Southern and Antarctic Lands: la chaine L'Équipe, TF1+
Gabon: New World TV, DStv Stream
Gambia: DStv Stream
Ghana: DStv Stream
Grenada: Bluu
Guadeloupe: Bluu, la chaine L'Équipe
Guam: FOX Sports, FuboTV, ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World TV, DStv Stream
Guinea-Bissau: DStv Stream
Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
Haiti: Bluu
Honduras: Disney+
India: Sony Sports Network
Indonesia: Vision+
Iran: bein connect
Iraq: bein connect
Ivory Coast: New World TV, DStv Stream
Jamaica: Bluu
Japan: DAZN
Jordan: bein connect
Kenya: DStv Stream
Kiribati: Digicel TV
Kuwait: bein connect
Lebanon: bein connect
Lesotho: DStv Stream
Liberia: DStv Stream
Libya: bein connect
Macau SAR: iQIYI Sports
Madagascar: New World TV, DStv Stream
Malawi: DStv Stream
Maldives: Sony Sports Network
Mali: New World TV, DStv Stream
Mariana Islands: FOX Sports, FuboTV, ViX
Marshall Islands: Digicel TV
Martinique: Bluu
Mauritania: bein connect, New World TV, DStv Stream
Mauritius: New World TV, DStv Stream, la chaine L'Équipe
Mayotte: la chaine L'Équipe, TF1+
Mexico: Sky Mexico
Micronesia: Digicel TV
Midway: FOX Sports, FuboTV, ViX
Mongolia: looktv
Montserrat: Bluu
Morocco: bein connect
Mozambique: DStv Stream
Namibia: DStv Stream
Nauru: Digicel TV
Nepal: Sony Sports Network
New Caledonia: la chaine L'Équipe, TF1+
New Zealand: beIN SPORTS
Nicaragua: Disney+
Niger: New World TV, DStv Stream
Nigeria: DStv Stream
Niue: Digicel TV
Oman: bein connect
Pakistan: Sony Sports Network
Palau: Digicel TV
Palestine (Gaza strip & West Bank): bein connect
Panama: Disney+
Papua New Guinea: EMTV
Paraguay: Disney+
Peru: Disney+
Puerto Rico: FOX Sports, FuboTV, ViX
Qatar: bein connect
Réunion: la chaine L'Équipe, TF1+
Rwanda: New World TV, DStv Stream
Saba: Bluu, NOS
Samoa: Digicel TV
São Tomé and Príncipe: DStv Stream
Saudi Arabia: bein connect
Senegal: New World TV, DStv Stream
Seychelles: New World TV, DStv Stream
Sierra Leone: DStv Stream
Solomon Islands: Digicel TV
Somalia: bein connect, DStv Stream
South Africa: DStv Stream
South Korea: SPOTV NOW
South Sudan: bein connect, DStv Stream
Sri Lanka: Sony Sports Network
St. Barts: Bluu, la chaine L'Équipe, TF1+
St. Christopher: Bluu
St. Eustatius: Bluu, NOS
St. Helena and Ascension: DStv Stream
St. Kitts and Nevis: Bluu
St. Lucia: Bluu
St. Martin: TF1+
St. Pierre & Miquelon: Bluu, la chaine L'Équipe, TF1+
St. Vincent & the Grenadines: Bluu
Sudan: bein connect, DStv Stream
Suriname: Bluu
Swaziland: DStv Stream
Syria: bein connect
Taiwan/Chinese Taipei: ELTA.tv
Tanzania: DStv Stream
Timor-Leste: Vision+
Togo: New World TV, DStv Stream
Tokelau: Digicel TV
Tonga: Digicel TV
Tortola: Bluu
Trinidad & Tobago: Bluu
Tunisia: bein connect
Turks & Caicos Islands: Bluu
Tuvalu: Digicel TV
Uganda: DStv Stream
United Arab Emirates: bein connect
United States of America: FOX Sports, FuboTV, ViX
Uruguay: Disney+
U.S. Virgin Islands: FOX Sports, FuboTV, ViX
Vanuatu: Digicel TV
Venezuela: Disney+
Vietnam: TV360
Wallis & Futuna: Digicel TV, la chaine L'Équipe, TF1+
Yemen: bein connect
Zambia: DStv Stream
Zimbabwe: DStv Stream
In-flight and in-ship broadcasts: Sport 24