Where to watch the 2025 Under-21 EURO finals: TV channels, live streams

Under-21 EURO rights holders

Please check individual broadcaster schedules for details about which matches will be televised or streamed in your territory.

All information is subject to agreements being reached between UEFA and individual broadcasters.

Official Under-21 EURO broadcast partners

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the U21 EURO. Find your local broadcast partner(s) below.

Exact matches available are subject to the individual broadcaster schedules.

Europe

Albania: TV Klan

Andorra: M6+, La 1

Czechia: CT Sport

Denmark: Viaplay

Finland: Ruutu

France: M6+, beIN Sports France

Georgia: Setanta Sports

Germany: ProSiebenSat.1

Hungary: M4 Sport Online

Israel: sport1 website

Italy: RAI PLAY

Monaco: M6+

Netherlands: Ziggo Sport

Norway: VGTV (Verdens Gang)

Poland: TVP SPORT

Portugal: Sport TV, Canal 11

Republic of Ireland: Channel 4

Romania: Pro Tv, Pro Arena

San Marino: RAI PLAY

Slovakia: STVR Sport online

Slovenia: Pro Plus Slovenia, Telekom Srbija

Spain: La 1

Sweden: Viaplay.se

Ukraine: Megogo

United Kingdom: Channel 4

Vatican City: RAI PLAY

Outside Europe

Algeria: bein connect

American Samoa: ViX

Argentina: Disney+

Bahrain: bein connect

Belize: Disney+

Benin: New World TV

Bolivia: Disney+

Burkina Faso: New World TV

Burundi: New World TV

Cameroon: New World TV

Central African Republic: New World TV

Chad: bein connect, New World TV

Chile: Disney+

Colombia: Disney+

Comoros: New World TV

Congo Republic: New World TV

Costa Rica: Disney+

Democratic Republic of Congo: New World TV

Djibouti: bein connect, New World TV

Dominican Republic: Disney+

Ecuador: Disney+

Egypt: bein connect

El Salvador: Disney+

French Guyana: M6+, Disney+

French Polynesia: M6+

French Southern And Antarctic Lands: M6+

Gabon: New World TV

Ghana: SportyTV

Guadeloupe: M6+

Guam: ViX

Guatemala: Disney+

Guinea: New World TV

Guyana: Disney+

Honduras: Disney+

India & Indian Sub-Continent: FanCode

Iran: bein connect

Iraq: bein connect

Ivory Coast: New World TV

Jordan: bein connect

Kenya: SportyTV

Kuwait: bein connect

Lebanon: bein connect

Libya: bein connect

Madagascar: New World TV

Mali: New World TV

Mariana Islands: ViX

Martinique: M6+

Mauritania: bein connect, New World TV

Mauritius: New World TV

Mayotte: M6+

Mexico: Disney+

Midway: ViX

Monaco: M6+

Morocco: bein connect

New Caledonia: M6+

Nicaragua: Disney+

Niger: New World TV

Nigeria: SportyTV

Oman: bein connect

Palestine (Gaza strip & West Bank): bein connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Peru: Disney+

Puerto Rico: ViX

Qatar: bein connect

Réunion: M6+

Rwanda: New World TV

Saudi Arabia: bein connect

Senegal: New World TV

Seychelles: New World TV

Somalia: bein connect

South Africa: SportyTV

South Korea: CJ ENM

South Sudan: bein connect

St. Barts: M6+

St. Martin: M6+

St. Pierre & Miquelon: M6+

Sudan: bein connect

Surinam: Disney+

Syria: bein connect

Togo: New World TV

Tunisia: bein connect

United Arab Emirates: bein connect

United States of America: Disney+, ViX

Uruguay: Disney+

US Virgin Islands: ViX

Venezuela: Disney+

Wallis & Futuna: M6+

Yemen: bein connect