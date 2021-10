All the UEFA Women's Champions League group stage fixtures and results

The first UEFA Women's Champions League group stage kicked off on 4 October with six matchdays being played in just over two months.

Under the new format, the 16 contenders compete in four groups, playing home and away until 15 and 16 December. The top two teams in each group will progress to the quarter-finals.

The groups Group A: Chelsea (ENG), Wolfsburg (GER), Juventus (ITA), Servette (SUI)



Group B: Paris Saint-Germain (FRA), Breidablik (ISL), Real Madrid (ESP), WFC Kharkiv (UKR)



Group C: Barcelona (ESP, holders), Arsenal (ENG), Hoffenheim (GER), HB Køge (DEN)



Group D: Bayern München (GER), Lyon (FRA), Häcken (SWE), Benfica (POR)

All kick-off times CET

Matchday 1

Tuesday 5 October

Group C: Hoffenheim 5-0 HB Køge, Barcelona 4-1 Arsenal

Group D: Häcken 0-3 Lyon, Benfica 0-0 Bayern München

Wednesday 6 October

Group A: Servette vs Juventus (18:45), Chelsea vs Wolfsburg (21:00)

Group B: WFC Kharkiv vs Real Madrid (18:45), Breidablik vs Paris Saint-Germain (21:00)

Matchday 2

Wednesday 13 October

Group A: Wolfsburg vs Servette (18:45), Juventus vs Chelsea (21:00)

Group B: Paris Saint-Germain vs WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid vs Breidablik (21:00)

Thursday 14 October

Group C: HB Køge vs Barcelona (18:45), Arsenal vs Hoffenheim (21:00)

Group D: Bayern München vs Häcken (18:45), Lyon vs Benfica (21:00)

Matchday 3

Tuesday 9 November

Group A: Servette vs Chelsea (18:45), Juventus vs Wolfsburg (21:00)

Group B: WFC Kharkiv vs Breidablik (18:45), Paris Saint-Germain vs Real Madrid (21:00)

Wednesday 10 November

Group C: Barcelona vs Hoffenheim (18:45), HB Køge vs Arsenal (18:45)

Group D: Benfica vs Häcken (21:00), Lyon vs Bayern München (21:00)

Matchday 4

Wednesday 17 November

Group C: Hoffenheim vs Barcelona (18:45), Arsenal vs HB Køge (21:00)

Group D: Häcken vs Benfica (18:45), Bayern München vs Lyon (21:00)

Thursday 18 November

Group A: Wolfsburg vs Juventus (18:45), Chelsea vs Servette (21:00)

Group B: Breidablik vs WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid vs Paris Saint-Germain (21:00)

Matchday 5

Wednesday 8 December

Group A: Servette vs Wolfsburg (18:45), Chelsea vs Juventus (21:00)

Group B: WFC Kharkiv vs Paris Saint-Germain (18:45), Breidablik vs Real Madrid (21:00)

Thursday 9 December

Group C: HB Køge vs Hoffenheim (18:45), Arsenal vs Barcelona (21:00)

Group D: Häcken vs Bayern München (18:45), Benfica vs Lyon (21:00)

Matchday 6

Wednesday 15 December

Group C: Barcelona vs HB Køge (21:00), Hoffenheim vs Arsenal (21:00)

Group D: Bayern München vs Benfica (18:45), Lyon vs Häcken (18:45)

Thursday 16 December

Group A: Juventus vs Servette (21:00), Wolfsburg vs Chelsea (21:00)

Group B: Real Madrid vs WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain vs Breidablik (18:45)

Knockout stage dates

Quarter-final & semi-final draw

20 December

Quarter-finals

First leg: 22/23 March

Second leg: 30/31 March

Semi-finals

First leg: 23/24 April

Second leg: 30 April/1 May

Final (Juventus Stadium, Turin)

Date tbc